招募員工設定「徵才條件」注意三地雷，避免觸法人財兩失

文：Ching

故事情境：

小春終於存到一筆創業基金，他立刻辭去工作希望一圓創業夢。看準炎炎夏日到來，小春開了「非喝不渴」飲料店，但這是他第一次當老闆，過去也沒有任何管理的經驗，但聽新聞說勞動部將會在暑假7-9月到打工業店家進行勞檢，小春深怕自己還沒賺錢就賠了本錢。 原想自己翻看《勞基法》、《就服法》條文來研究，但又想到自己大學時期選修法律通識課程被當的不好經驗，因此十分頭痛。眼看飲料店的預定開幕日就快到了，讓我們一起來幫忙他破解問題、安心通過勞動檢查不受罰。

以下是小春在網路上刊登的徵才資訊時，請問他刊登的徵才條件哪裡有問題呢？ 【非喝不渴飲料店】 誠徵：早／晚班正職店員2名 【工作內容】 負責煮茶、調茶、飲料製作。 櫃台點單、結帳、收銀、顧客服務、清潔維護。 協助外送、進貨、補貨處理。 【工作條件】 笑容甜美、容貌姣好 希望35歲以下，女性尤佳 會騎機車 【薪資待遇】依公司規定

地雷一：招募員工設定「徵才條件」，要小心觸犯「就業歧視」規定

地雷二：薪資待遇不管開給多少，一律寫面議、依公司規定

地雷三：薪水談好卻沒留意到基本工資規定、月薪制勞工做沒幾天就離職改用日薪計算

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航