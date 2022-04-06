2022/04/06,
生活

「那個年代」媽媽的夢想~來自美國的「惠而浦」 母親節優惠活動4月搶先開跑！還可享萬元好禮！

「那個年代」媽媽的夢想~來自美國的「惠而浦」 母親節優惠活動4月搶先開跑！還可享萬元好禮！

我們想讓你知道的是

從4月1日起至5月31日止，至指定百貨櫃點，選購惠而浦系列商品，就可以獲得最多萬元的好禮。雖然距離母親節還有一個多月，但先買先享受，趕快帶媽媽來指定櫃點挑選，幫天天辛苦的母親，圓一個「當年的夢想」。

來自美國的惠而浦，一直是許多媽媽們心中的「電器之王」，但早年價錢並不便宜！現在，這些媽媽的心聲，台灣惠而浦聽到了！提前在母親節一個月，台灣惠而浦就搶先推出2022年「惠而浦寵愛母親」百貨櫃點優惠活動，不但推出全新產品，還有「滿額贈好禮」，讓媽媽們終於可以開心「擁有惠而浦」！

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從4月1日開始，到指定百貨櫃點購買惠而浦全系列產品，消費滿額即贈送三款指定好禮，最優惠可以獲贈市價 NT$12,000的「清翁惠而浦水過濾無線吸塵器」；另外在新品預購享好禮的部分，凡在指定百貨櫃點預購惠而浦W Collection系列15/17公斤大容量滾筒洗脫烘洗衣機，即可獲得鑄鐵琺瑯鍋（市價NT 3,980）或萬用涼被（市價NT 7,980）等實用好禮。

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而去年底才亮相就廣受消費者期待的Intelli Sense 雙門冰箱全系列產品，即日起也正式在各大通路亮相銷售。Intelli Sense 全系列產品容量齊全，從224公升到430公升，共有四種容量、七種款式，可滿足單身、租屋族到一般家庭的使用需求，更提供「十年壓縮機保固」，讓媽媽們可以安心無虞地盡情挑選自己最喜歡、最適合的冰箱，隨時享受新鮮的蔬果好滋味。

Intelli Sense 系列雙門冰箱有食物凍齡的秘密 ，除了是採用多重出風口冷流，還加上蜂巢蔬果保鮮室設計及MICROBLOCK™抑菌科技，將濕度保持在最適合蔬果保鮮狀態，最多可以達到12天的蔬果保鮮。

從4月1日起至5月31日止，至指定百貨櫃點，選購惠而浦系列商品，就可以獲得最多萬元的好禮。雖然距離母親節還有一個多月，但先買先享受，趕快帶媽媽來指定櫃點挑選，幫天天辛苦的母親，圓一個「當年的夢想」。


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