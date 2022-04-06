鴻海聯手泰國國家能源集團攻電動車，劉揚偉：自主開發電動巴士MODEL T將投入台北市公共運輸

全球都在拼電動車市場，鴻海旗下電動車公司鴻華聯手泰國國家能源集團（PTT）搶進泰國電動車市場，台灣方面則由電動巴士先行，擴大布局亞洲智慧城市、大型電動載具等市場，據交通部估計，10年產值上看新台幣1700億元。

全球都在搶攻電動車產業

根據DIGITIMES Research數據顯示，2021年全球電動車將有600.6萬輛的銷售規模比，相較2020年成長91%，放諸全球市場，以中國的表現成為領頭羊。

中國市場全年電動車銷售量將達292萬輛，將從2020年的車市占比6.2%、2021年的11.7%，一路往上攀升到2023年的18%。DIGITIMES Research強調，電動車比重不斷攀高的原因與北京實施雙積分制息息相關。

另外，日本汽車巨擘本田汽車（Honda）也在今日宣布，它將與通用汽車（General）合作開發價格合理的電動汽車，預計是從2027年開始在全球發布，汽車的價格將在2.4美元（新台幣62.7萬）。

相比之下，日產（Nissan）汽車的Ariya電動跨界車和特斯拉的旗艦Model 3售價超過4.5萬美元（新台幣126萬元）。本田執行長Toshihiro Mibe表示：「本田和通用汽車將在成功的技術合作上，幫助電動汽車銷量的大幅成長。」

至於台灣最積極發展電動車市場的公司就是鴻海，而PTT是鴻海在泰國重要的戰略夥伴。目前PTT旗下子公司Arun Plus正積極和中國新創電動車公司Hozon合作。

Arun Plus的董事總經理Ekachai Yimsakul告訴《日經亞洲》，PTT於2021年11月與Hozon 簽署了合作備忘錄。報導稱，這意味著鴻海、PTT以及中國新創開始合作，將聯手打入泰國電動車市場。

台灣國內先攻電動巴士

交通部告訴《關鍵評論網》按照計畫將會加速2030年客運公車將全面電動化，為了加強和產業的連結，2021年已經受理電動大客車補助計畫的申請。

同時，行政院亦宣示「2030年公車（客運）全面電動化」政策目標，規劃分成先導期（2020-2022年）、推廣期（2023-2027年）及普及期（2028-2031年）逐步推動，並與經濟部、環境保護署等單位共同合作。

交通部路政司長林福山告訴《工時時報》，汰換數量「先小後大」，在全面國產化、電池等技術提升後，未來汰換速度會更快，第2階段每年將替換1200輛，到後期每一年會汰換3千至4千輛，交通部估計，10年內可帶產值1700億元效益。

另外，交通部次長陳彥伯強調，運具電動化推動會以電動巴士為優先，設定短期目標為35%普及率，後續會跨部會合作推動機車、小客車、公務車電動化。

電動巴士成為台灣電動車產業的首戰。鴻海旗下電動車公司鴻華董事長劉揚偉強調，未來自主開發電動巴士MODEL T將投入台北市的公共運輸，而該車款完全是由台灣設計、開發、製造的電動巴士。

鴻華強調，未來將以車聯網為基礎，將MODEL T作為市民服務平台，從智慧交通、生活、娛樂等多面向，打造成為智慧城市不可或缺的公共運輸工具。

交通部在先導期斥資245億元，針對客運業者申請相關補助，進而讓零組件有機會在地化。日前，交通部長王國材強調，總共有1156輛電動公車拿到補助，並有804輛已上路營運，在國內具有規模後，進一步搶國外市場。

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核稿編輯：翁世航