【國際大風吹】俄烏戰爭讓「兩個台北市的人口」逃離烏克蘭，歐洲各國如何因應近代最大難民潮？

如果有一天戰爭突然爆發，你會留還是會走呢？據統計，從2月底俄烏戰爭開打以來，截至3月30號，已經有超過1000萬名烏克蘭人，因為戰亂而被迫放棄家園。其中有650多萬人移動到國內其他地方落腳，還有400多萬人則是跨越邊境，逃往周邊鄰國，形成近代最大難民潮之一。

非常可怕，媽媽無處可去，沒人知道接下來會怎樣，我們非常感謝所有志工，還有所有幫忙的國家，但我們還處於驚嚇狀態。 逃到波蘭的基輔市民葛臣（Yulia Gershyn）

他們擔心的是，如果待在國內，隨時可能會被俄軍的砲火命中，逃到國外雖然暫時安全了，卻也充滿未知數。烏克蘭難民流落到什麼地方？面對什麼樣的處境？而這些接納他們的國家，雖然此刻真心誠意打開大門，但面對大量湧入的「外國人」，真的有辦法消化嗎？

烏克蘭難民有多少人？前往了哪些國家？

2月24號，當第一批俄軍飛彈在烏克蘭境內落地爆炸，許多烏克蘭人意識到，戰爭真的來了。隨著俄軍持續展開攻勢，大量烏克蘭平民開始往西移動。主要交通要道塞滿車輛，很多人甚至選擇頂著零度上下的氣溫下車步行，帶著僅剩的一點家當，希望盡快跨越邊界，而這只是第一批難民。隨著戰火延燒，逃難人數暴增，短短一個月之間，戰前總共約4400多萬人口，有將近十分之一、400多萬人，逃到國外。

他們都去哪裡了呢？根據聯合國難民署統計，除了有少數前往俄羅斯和白羅斯，絕大多數都往西邊鄰國前進，而其中又以波蘭最多。除了可以躲避戰火之外，背後也有經濟考量，因為只要進到申根區，就能自由在申根簽約國之間自由移動，最終目的地可能是英、法等經濟發達國家。

Photo Credit: 國際大風吹

值得一提的是，波蘭接納了230多萬、超過半數難民的同時，歐洲人均GDP最低的國家之一、人口只有268萬的摩爾多瓦，也收了超過38萬難民。難民對國民的比例，其實是榜上所有國家當中最高的，展現十足的人道精神。

Photo Credit: 國際大風吹

盛情接納難民的歐洲，真能吃得消？

面對二戰以來的歐洲最大難民潮，歐盟怎麼應變呢？過去在難民議題上，各會員國往往立場不一，但這回歐盟在3月3號、戰爭開打不到兩星期之內，就火速通過提案，史上第一次啟動所謂「臨時保護指示」。

暫時保護措施是20年前，歐盟為了因應科索沃危機難民潮而建立的機制。實施之後，所有烏克蘭難民不需要經過複雜冗長的庇護申請程序，就可以直接取得臨時居留權，在歐盟內部自由移動和工作，以及使用住房和醫療補助。期限是1年，有需要可以申請展延到3年。

話又說回來，不論態度再怎麼支持，一下子湧入幾十萬人，甚至像波蘭這樣，承接相當於整座台北市的200多萬人，絕對不簡單。

不過，波蘭除了很快設立難民中心，更在3月中火速立法提供援助，直接給予烏克蘭難民18個月的居留權、教育和住宿補助，頭兩個月還有每日零用金。由於大量烏克蘭男性在開戰後被強制徵兵，不少跨越邊界的家庭，都是媽媽和小孩的組合，而波蘭政府已經開始協助難民兒童註冊入學，恢復學業。家長們更希望戰爭能早日結束，重返家園。

波蘭人對我們很好，幫了好多好多忙，但是我們還是想回家，我們想回去烏克蘭，我們的計畫是回去，但不知道何時能成真。 烏克蘭難民母子楚迪茲卡（Natalia Chudytska）

當然，這不代表一切都會一帆風順。像波蘭首都華沙1個月內多了30萬難民，第二大城克拉科夫也湧入10萬人，都對當地的安置能量造成極大壓力。華沙市長直說，人越多條件就會越差，最好是更多歐洲國家一起合作，讓難民能到想去且有能力收容的地方。前面說到的摩爾多瓦，也傳出部分民眾對於接濟大量難民所耗費的社會資源有怨言，政府當局也正在聯繫歐美盟國，希望可以幫忙安置。

現況像一場馬拉松。我們常這麼說，第一個月過去後，很多人開始疲乏，所以我們要想下一個月怎麼辦，或，希望不要啦，未來幾年怎麼辦。 所以這是目前最大的問題，不只是波蘭，也是歐盟各國要思考的。 波蘭邊境普瑟米斯市長巴肯（Wojciech Bakun）

經濟學人報導，比較樂觀的分析認為，歐元區失業率去年底降到新低，只有7%，像德國跟波蘭的失業率更只有這個數字的一半，同時很多企業傳出缺工問題，而大批希望展開新人生的烏克蘭難民，或許剛好可以補上勞動力缺口，對歐元區經濟是長期利多。但話又說回來，萬一經濟無法維持目前復甦力道，工作機會變少，那麼援助難民就可能被批評是不必要的支出。現在看到的熱情款待，未必不會燃燒殆盡。

Photo Credit: AP / 達志影像 波蘭邊境城市普瑟米斯（Przemysl），距離烏克蘭邊境僅約13公里，許多烏克蘭民眾自從俄羅斯入侵以來逃難到此處

烏克蘭、敘利亞難民，待遇大不同

才不過四、五年前，敘利亞內戰帶來的大批中東和北非難民，讓歐洲各國非常頭痛，甚至要求土耳其扮演緩衝區，把多數難民擋在歐盟大門外。這回面對烏克蘭難民，態度卻180度大轉變，不禁讓人有雙標的感覺。其中關鍵在哪裡呢？

美國東北大學哲學與政治學教授佩爾克表示，其實背後原因蠻多的。

首先，相較於從阿富汗或敘利亞長途跋涉難民，東歐各國跟烏克蘭本來就是鄰居，雙方國民一直有互相往來，關係比較熟。而且各國對於蘇聯時期的侵略和統治也印象深刻，更有團結對外，同仇敵愾的感覺。另外，即使在開戰前，歐盟也開放烏克蘭人免簽入境90天，所以他們感覺比較不像尋求庇護的外國人。最後，種族和宗教也扮演了一定角色。烏克蘭幾乎都是白人，多數信奉東正或基督教，也跟歐洲主流社會結構接近。

不過，與其批評波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等國雙重標準，或許更有建設性的是，讓大家反思這樣的態度從何而來。如果未來有一天又發生難民危機，才能夠提醒自己，不論對方是什麼身份，都一樣需要我們的協助。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航