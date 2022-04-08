2022金馬奇幻影展「柯南推理跨夜場」：摩天樓、魔術師、暗殺者，這三組關鍵字有何共通之處？

文：GALA嘎拉嬉皮

前言

金馬奇幻影展獨有的「跨夜場」，今（2022）年首度以動畫作品為主軸，選映《引爆摩天樓》、《世紀末的魔術師》、《瞳孔中的暗殺者》以及《EPISODE "ONE" 變小的名偵探》4部作品，這樣的跨界合作，也讓「柯南」成為今年4月最熱門的動漫角色之一。

有鑑於此，此篇文章特別針對奇幻影展的這4部《柯南》動畫，逐一做深入評析介紹。

《名偵探柯南》挪移經典的致敬脈絡

外表是小學生，實際上是高中生的名偵探柯南，誕生於1990年代青山剛昌筆下，目前已經邁入30個年頭。觀眾眼中的柯南仍然是那嬌小的國小生偵探。即使看著柯南長大的觀眾們，已經不再是喊著小蘭姐姐的年紀，也回不去學柯南拿著放大鏡尋找蛛絲馬跡的時光。

而《名偵探柯南》系列劇場版中使用的折疊式手機，現在也早已經被智慧型手機取代，更多高科技物件出現，唯一不變的則是角色們的年齡。但就算是如此，柯南系列陪伴著我們的時光仍歷歷在目。

一年推出一部全新劇場版的《名偵探柯南》，集結了推理、動作、人物故事等元素，觀眾們藉由劇場版一個案件、一部電影的時間，能夠一次看到柯南系列作的重要角色。這30年間，《名偵探柯南》系列劇場版更成為日本國民心目中的年度朝聖的盛會。

回顧第一集動畫，知名高中生名偵探工藤新一意外捲入神秘組織事件中，被強迫灌下神秘藥物之後，身體灼熱難耐，最後工藤新一成為了江戶川柯南，開啟了第二人生。

江戶川柯南的名字結合日本戰後著名推理小說家江戶川亂步，與創造出偵探福爾摩斯之父亞瑟・柯南道爾（Arthur Conan Doyle）之名。從柯南人物設定中，得以見到青山剛昌致敬兩位作者的巧思。至於劇場版《貝克街的亡靈》也巧妙舉辦了柯南與福爾摩斯的跨世紀與跨次元的合作，完成了柯南粉絲心中期待。

Photo Credit: ポプラ社文庫2008出版 江戶川亂步————少年偵探團書封

而步美、元太、光彥、小哀與柯南組成的少年偵探團，則是挪用江戶川亂步小說《少年偵探團》系列。女主角毛利蘭之父————毛利小五郎名字是取材自此系列主角名偵探明智小五郎。

明智小五郎身旁的得力助手，是年僅十二歲的少年小林芳雄，此設定與柯南的年紀相仿，小林也是少年偵探團團長，此設定完整複製到江戶川柯南身上。

至於每一位偵探都會有一位勁敵，福爾摩斯之於莫里亞提教授，如同明智小五郎與怪人二十面相。只是毛利小五郎在本作中為甘草人物，柯南與小五郎的關係反而像是腹語師與玩偶，並非偵探與助手。

怪人二十面相人如其名，傳說具有二十張面孔，高超的易容術讓他得以於逆境中逃脫。最初江戶川亂步以怪盜亞森羅蘋的形象，創造出怪人二十面相，青山剛昌則是以怪人二十面相的怪念，創造出一身白衣的怪盜魔術師——怪盜基德。這樣血脈相傳的傳統在推理界屢見不鮮。

Photo Credit: 《江戶川亂步——怪人二十面相》

Photo Credit: 向洋影業提供

誠如江戶川亂步從小嗜讀歐美推理小說，一生執筆不綴，青山剛昌則是從小與兄弟們組成偵探團辦案，每位推理作者的童年都有著成為名偵探的夢。

江戶川亂步的作品有著縝密的犯案手法與充斥著狂氣的劇情。被視為日本本格派推理開山鼻祖，承襲愛倫坡（Edgar Allan Poe）邏輯至上，挑戰讀者與偵探的能力的本格推理。而在《名偵探柯南》中也可略見本格派的影子，從每一集的事件發生，嫌疑人與嫌犯現身，以及犯案現場的蛛絲馬跡，皆挑戰觀眾的洞察力與聯想力。

雖然《名偵探柯南》系列動畫，嫌犯總是讓人「意想不到」，或是有「汪洋般的殺意，鼻屎般的動機」等為人詬病的硬傷，但仍不掩柯南系列作角色魅力與犯案手法的光芒。

Photo Credit: 《名偵探柯南》

金馬奇幻影展「柯南推理跨夜場」三部曲點評

上文簡單介紹了《名偵探柯南》，而後續就將進入此篇文章重點，將討論今（2022）年金馬奇幻影展「柯南推理跨夜場」選映的三部《名偵探柯南》劇場版電影，分別是：

第一部————《引爆摩天樓》（1997年上映）

第三部————《世紀末的魔術師》（1999年上映）

第四部————《瞳孔中的暗殺者》（2000年上映）

值得一提的是，此三部劇場版上映期間，輒逢世紀交替期間，而從柯南劇場版回顧20世紀末的虛構東京米花市，別有一番風味。

《引爆摩天樓》

作為第一部柯南劇場版，此作確實為往後劇場版立下了良好的基石。有別於觀眾必須從眾多的嫌疑犯中抽絲剝繭找出犯人，《引爆摩天樓》的犯人則是很容易就能推測出來，令人玩味的是犯人的動機與犯案手法。

五個定時炸彈被安置在日本最繁忙，人口運輸量最多的環狀線，犯人留給偵探的一席話就是：「不可以讓列車低於時速60公里，否則炸彈就會爆炸。」一般來說，會猜想炸彈被安置在座椅下，行李架上或是藏匿在乘客的行李之內，炸彈卻被設置在令人意想不到的地方。

而《引爆摩天樓》中的連續炸彈魔，對名偵探工藤新一下的戰帖自然沒有如此簡單，既然稱為連續炸彈魔，炸彈安置的地點必然便有脈絡可循。在時限壓力之下拆除炸彈，否則將會造成民眾傷亡，心理與身體雙重壓力之下，時間限制增添了劇情緊張感，也是本作的核心。

Photo Credit: 金馬執委會提供 《名偵探柯南：引爆摩天樓》

《世紀末的魔術師》

上映時間恰逢1999年之際，20世紀與21世紀的交界點。怪盜基德發出戰帖，誓言得到俄羅斯羅曼諾夫王朝的皇室祕寶「回憶之卵」。羅曼諾夫王朝的故事中，最為人樂道的就是沙皇尼古拉二世以及妖僧拉普斯丁兩位人物。

傳說，妖僧拉普斯丁藉由他流利的口才，以及催眠術誘惑了多俄國女性，並讓沙皇一家讓他唯命是從，關於流行文化中的拉普斯丁可從《金牌特務：金士曼起源》略知一二；此外動畫片《真假公主安娜塔西亞》中，公主安娜塔西亞為沙皇尼古拉二世小女兒，因二月革命被迫離開祖國前往巴黎，其中的反派也是拉普斯丁。