《跨越世紀的亞洲觀光》：亞洲鄰近國家買春旅行之最，便是韓國的「妓生觀光」

文：小牟田哲彥

PART 2 戰後日本人的亞洲旅行

台灣傳承下來的溫泉藝妓與客房宴會

昭和四十七年（一九七二年）版《藍色指南海外版 香港．澳門．台灣》中，有關台灣夜生活的記述，看得出男性視角比香港部分更濃厚。

在台灣，原本台北近郊的溫泉區——新北投溫泉等一直遺留著日本統治時代的風貌，備有榻榻米房間和浴衣的溫泉旅館也一直在營業，戰前日本人開闢的溫泉鄉在戰後也繼續延用。泡過溫泉後，換上浴衣，回到自己的和室吃飯，可以招呼相當於藝妓的侍應生（女侍）飲酒作樂，與日本的溫泉旅館並沒有什麼不同。

該書對新北投溫泉的特色如此介紹：「此地的風景和房舍與日本相似，但沒有名產店，更沒看過晚上穿著浴衣在溫泉街頭散步的情景。是個完全待在飯店裡盡情歡樂的地方，而且店內準備了無微不至、賓至如歸的服務，哪有閒工夫去散步呢。」所謂「無微不至、賓至如歸」是什麼樣的服務，從後面的報導就能理解，這篇文章並非出現在夜生活特集，而是一般觀光區介紹，便透露出這個溫泉區的特性：

「她們穿著性感的中國服裝稱為『旗袍』，以現在日本已不得見的溫婉禮儀態度靠近客人，便值得一驚。而且興之所至，她們也會在別間房換上道地的浴衣，表演日本的民謠歌舞，之後便是行天道自然、順理成章之事。不過，若想得到她們奉獻般溫暖純真的情感，來一段《高唐賦》中的『巫山之夢』的話，還是應該待之以禮，視之對等才是紳士之道。女性旅客也可召來女侍觀察風俗，亦相當有趣。」

最後還寫到「女性旅客也……」，目的可能是對女性讀者的顧慮，看起來這句話卻是愈描愈黑。召來房間的女侍換上日本式的浴衣表演歌舞，明明寫了「之後便是行天道自然、順理成章之事」，又奉勸「紳士之道」……只能算是直率的個人意見。

這種優柔寡斷，一點也不紳士的記述態度，在進入介紹夜生活的「台北夜的歡樂鄉」頁面時，漸漸變得坦白。

以「在台灣旅行，現在尋歡作樂的元素所占的比例相當大，這麼說一點也不誇張」為開場白的這一頁，介紹「酒家」是「餐廳與酒店合而為一的地方」，並提到「夜總會與香港同樣沒有女性，所以會把這裡的女侍帶出場。出場費三百到五百元。若要帶到其他地方，就看談不談得來。如果彼此情投意合的話，也可以有個在台灣旅行時嚮導兼伴遊。價錢私下商量，看個人本事」，說明了帶女子出場與價碼的行情。

「舞廳」的介紹文中則補充「舞女與酒家小姐不同，多為良家婦女，有某種自尊心，即使連續捧個兩三天場，恐怕還是很難來電。因而若有望共偕羽化登仙之夢者，行情不甚清楚。大略的標準為一萬日圓上下。」不管是談個戀愛還是共偕羽化登仙之夢都沒關係，總之結果需要一萬日圓上下的對價。

接下來的「咖啡廳（咖啡店）」更加單刀直入，「這美人吃茶為台灣特有的產業，市內約有三百餘家，店內幽暗漆黑，無一例外。在北海岸地區的基隆，這裡是妓女的聚集地，台北也大同小異。」由於直言「妓女」，某種意義上也簡單明瞭。「喝著散發茉莉花香的高級香片茶，吃著小姐幫你嗑的瓜子肉，就能明白台灣女子如何順從、惹人憐愛。」這麼色香並茂的口吻，百分之百是針對男性讀者。

該書對於在種種娛樂設施遇見的台灣女性，全都盛讚「清純可愛」、「香港難以相比」。下一頁的對開頁面刊載的「『男性天國』台灣的桃源鄉」現場報導，更強烈地傳達出（撰寫者的）愉悅，或者說竊喜的心情。「旅行家」頭銜的男性（報導有署名，此處不表），將造訪台北酒家與新北投溫泉時的體驗紀錄，以旅遊手冊少見的筆調赤裸裸寫出來。

尤其是在新北投溫泉的體驗報導，內容露骨連閱讀者都感到害臊。他寫的是作者「與招待者」一同去溫泉，並不是自己瞞著眾人偷偷前往，完全沒有一絲愧疚之感。正文以「烏黑的眼眸與豐滿的身材充滿魅力 新北投的年輕侍應生」為標題，還附上穿著旗袍側躺的女子照片：

「北投自戰前就是台灣第一流的溫泉歡樂鄉，外國只有這裡能穿上浴衣休息放鬆。從飯店眺望沿山路成群的飯店燈火，酒菜擺滿桌面，正是舉杯暢飲的時刻。 不久，藝妓們上場，彎下腰完全遵循日本的古禮。吃吃喝喝，高談闊論，對唱酒家歌曲和比酒量，喝得酒酣耳熱。 最令我大感新鮮的是，歌曲到一半唱不下去時，她們臉上泛起紅暈，表現出小女兒般的羞怯。玩遊戲時也留意讓客人贏。酒宴開始杯盤狼籍之時，她們從中國服裝換成浴衣，如同《金瓶梅》的月娘一般，楚楚動人地在我們身邊服侍。 招待主與一位亮麗的美人說了些什麼，突然間桃花源的祕境在我眼前展開。她們姿態曼妙地起身，將羽衣全部褪下。然後一點也不膽怯地露出盈盈笑臉，開始跳起舞來。 那種明朗健康的感覺，與北歐三國的女子有共通之處，不過並不會產生對肉體邪惡陰鬱的愧疚感，也完全沒有惺惺作態的不自然感。話雖如此，倒也不是無動於衷，心如死水的感覺。如同白雪般柔軟搖曳的胴體雕像，而連接身體的手腳與頭則充滿千變萬化的光影交錯……。 終於懂了，這果真是男性天堂的極致啊。我忘了夜已深沉，埋沒於這非現實的仙境之中。」

發表這種報導與照片的同時，卻也不忘垂示的口吻，提醒讀者「尋歡作樂適量就好，盼望各位時刻勿忘身為日本人的體面」或是「隨時隨地以紳士態度，不可忘了尊重他人，否則不久後惹得台灣女性皺眉不滿，對日本人產生不信任感，甚至會影響到社會普遍的對日情感。」現在讀來，我想恐怕讀完這篇文章已經引起日本女性的不滿了吧。本書發行當時，香港和台灣當地，至少娼嫖並不是違反法令的行為。

日本在昭和三十三年（一九五八年）實施《賣春防止法》，廢止了所謂的赤線地帶，但香港自昔至今，一般並未禁止賣春，只是對拉客行為的狀況有一定的限制。台灣在一九七九年以前，新北投溫泉都還有公娼存在。台灣廢止公娼區是在二○○一年，後來地方上保留了政府公認的賣春寮（二○一一年施行特定地區性交易行為有條件合法化的法律）。

而且，昭和四○年代到五○年代（一九六五年至一九八四年）的日本成年男士，都十分熟悉在警察正當管理下的遊廓或赤線區。出生於昭和六年（一九三一年）的喜劇明星碇矢長介在自傳《那可不行》（だめだこりゃ，新潮社，平成十三年〔二○○一年〕）中寫道，國中畢業在靜岡縣內造紙工廠開始工作時，戰爭剛結束不久，父親和工廠的老手曾帶他到赤線地帶去。

而作家吉行淳之介在昭和二十六年（一九五一年）發表、後來入圍芥川獎的小說《原色之街》（原色の街），主角是東京向島赤線地帶「鴿子街」的妓女。對實際走過那個時代的世代而言，娼嫖行為的道德觀，明顯與二十一世紀的日本人不同。再加上「出門在外不怕丟臉」這句給自己開脫的話，香港、台灣的旅遊手冊才會一再刊登這種有如情色情報誌的現場實錄，以作為喚起日本（男性）讀者旅行意願的話題。

男性視角旅行的象徵——妓生觀光

而亞洲鄰近國家買春旅行之最，便是韓國的「妓生觀光」。