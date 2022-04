《榮格的30個夢》：為何時至今日，榮格仍對世人有深刻的影響？

文:李孟潮

為什麼2020年的我們,還要閱讀榮格這個人——這個1875年出生的人,他的故事,他的思想?

1875年,同治帝去世,光緒帝繼位。試想,如果榮格心理學是一門科學,一門純粹的科學,誰會想到要去閱讀晚清的科學文獻呢?例如科學心理學奠基人馮特(Wilhelm M. Wundt)等人著作,大多無人問津了。

但榮格卻不同,他成了屈指可數、死後仍不斷有新作品問世心理治療師。例如2009年,他的日記《紅書》問世,引發轟動;2019年,他又出版兩本新書,一本是心理學史演講稿,另一本是對物理學家包立(Wolfgang E. Pauli)的夢的研討會;2020年,他的七卷本《黑書》也出版了。據悉,榮格未出版的日記、信件、研討會演講稿還有二十多卷,換句話說,以後十多年,每年這個過世已久的老頭都會有新書出版。

人們為何對一個心理治療師懷有如此熱情? 我想這種熱情,就在於榮格的心理分析有四大特點。首先,榮格的作品是有趣的,文風多樣,文體多變,主題吸引人。他既研究精神病人,又研究文化宗教,還對輪回重生、外星人飛碟等議題探祕。他從事非常符合科學心理學的實驗研究、問卷調查,甚至用統計學來研究占星學的夫妻合盤。與此同時,他也創作幾乎是純文學的日記體小說如《紅書》和《榮格自傳》【編註1】。所以知識份子們總被他吸引,激發出興趣。

其次,他的行文內涵相當廣博,引用大量的世界文化遺產,從西歐的《浮士德》、古希臘神話到中國的《易經》、道教等,包羅萬象。讀者們意外地發現,閱讀榮格還能順便惡補文化史,尤其是亞洲中國人會驚喜發現,曾經差點被視為垃圾扔掉的傳統文化,卻被榮格視為心理學珍寶,高度讚譽,這對於重拾文化自信實在非常給力。

第三,閱讀榮格作品能帶來意義。《沉默的羔羊》男主角安東尼.霍普金斯(Anthony Hopkins)有次接受採訪時,就說他正在閱讀榮格。他和榮格一樣,常受各種各樣的幻覺干擾,但他不僅沒有患精神分裂症,反而還能夠經由學習榮格學說去瞭解、發現這些幻覺的意義,進而和它們和平共處。

後來,他甚至專門設立了一個網站,幫助那些受幻覺困擾的人們,也許他就能幫助到下一個霍普金斯,或者幫助到下一個數學家奈許(John Nash)——電影《美麗境界》的那個主人翁,也是一個長期生活在幻覺中的人。痛苦並不可怕,可怕的白白受苦,苦得毫無意義。榮格學說可以說就是專門為治療現代人的空虛、無意義感而發明的,能填滿冷漠的心靈黑洞。

第四,能幫助我們成長。當一個人透過閱讀榮格,而感受到自己的生活有趣味、有涵養、有意義時,將能夠不斷地感受到自己存在的完整感、獨一無二感,與道合一,獨立而不改,周行而不殆。榮格把這種心態稱為,「自性化」或者「個體化」(individuation)【編註2】。

榮格的學生、秘書,榮格分析師安妮拉.亞菲(Aniela Jaffe)撰寫過一首小詩,如此描述自性化心態,原文如下:

He looked at his own Soul With a Telescope

What seemed

All irregular, he saw and

Shewed to be beautiful Constellations

And he added to the Consciousness hidden Worlds within worlds