《榮格的30個夢》：為何時至今日，榮格仍對世人有深刻的影響？

文：李孟潮

為什麼2020年的我們，還要閱讀榮格這個人——這個1875年出生的人，他的故事，他的思想？

1875年，同治帝去世，光緒帝繼位。試想，如果榮格心理學是一門科學，一門純粹的科學，誰會想到要去閱讀晚清的科學文獻呢？例如科學心理學奠基人馮特（Wilhelm M. Wundt）等人著作，大多無人問津了。

但榮格卻不同，他成了屈指可數、死後仍不斷有新作品問世心理治療師。例如2009年，他的日記《紅書》問世，引發轟動；2019年，他又出版兩本新書，一本是心理學史演講稿，另一本是對物理學家包立（Wolfgang E. Pauli）的夢的研討會；2020年，他的七卷本《黑書》也出版了。據悉，榮格未出版的日記、信件、研討會演講稿還有二十多卷，換句話說，以後十多年，每年這個過世已久的老頭都會有新書出版。

人們為何對一個心理治療師懷有如此熱情？ 我想這種熱情，就在於榮格的心理分析有四大特點。首先，榮格的作品是有趣的，文風多樣，文體多變，主題吸引人。他既研究精神病人，又研究文化宗教，還對輪回重生、外星人飛碟等議題探祕。他從事非常符合科學心理學的實驗研究、問卷調查，甚至用統計學來研究占星學的夫妻合盤。與此同時，他也創作幾乎是純文學的日記體小說如《紅書》和《榮格自傳》【編註1】。所以知識份子們總被他吸引，激發出興趣。

其次，他的行文內涵相當廣博，引用大量的世界文化遺產，從西歐的《浮士德》、古希臘神話到中國的《易經》、道教等，包羅萬象。讀者們意外地發現，閱讀榮格還能順便惡補文化史，尤其是亞洲中國人會驚喜發現，曾經差點被視為垃圾扔掉的傳統文化，卻被榮格視為心理學珍寶，高度讚譽，這對於重拾文化自信實在非常給力。

第三，閱讀榮格作品能帶來意義。《沉默的羔羊》男主角安東尼．霍普金斯（Anthony Hopkins）有次接受採訪時，就說他正在閱讀榮格。他和榮格一樣，常受各種各樣的幻覺干擾，但他不僅沒有患精神分裂症，反而還能夠經由學習榮格學說去瞭解、發現這些幻覺的意義，進而和它們和平共處。

後來，他甚至專門設立了一個網站，幫助那些受幻覺困擾的人們，也許他就能幫助到下一個霍普金斯，或者幫助到下一個數學家奈許（John Nash）——電影《美麗境界》的那個主人翁，也是一個長期生活在幻覺中的人。痛苦並不可怕，可怕的白白受苦，苦得毫無意義。榮格學說可以說就是專門為治療現代人的空虛、無意義感而發明的，能填滿冷漠的心靈黑洞。

第四，能幫助我們成長。當一個人透過閱讀榮格，而感受到自己的生活有趣味、有涵養、有意義時，將能夠不斷地感受到自己存在的完整感、獨一無二感，與道合一，獨立而不改，周行而不殆。榮格把這種心態稱為，「自性化」或者「個體化」（individuation）【編註2】。

榮格的學生、秘書，榮格分析師安妮拉．亞菲（Aniela Jaffe）撰寫過一首小詩，如此描述自性化心態，原文如下：

He looked at his own Soul With a Telescope

What seemed

All irregular, he saw and

Shewed to be beautiful Constellations

And he added to the Consciousness hidden Worlds within worlds

這首詩大體可以翻譯如下：

抬起望遠鏡他望向自己的靈魂

貌似一切混亂無章

他看到的卻是

展示於其眼前的卻是團團美麗的星雲

他為此添加上意識心靈

隱藏於世界內部的世界

我們今天的世界也是這樣，看上去一團亂麻，青年人們好像都有「空心症」，中年人們好像都是「油膩大叔大媽」，老年人則幾乎全面變成了「巨嬰」，歸根結底，還是老、中、青三代人在工業化、城市化的進程中，喪失了田園生活的幽靜、休閒和灑脫心態，再也找不到人生的樂趣、品味和意義。

類似的心態，幾乎是所有社會在工業化、城市化進程中必然付出的代價。 榮格本人就是面對這種進程的人類之一。他寫過一本書，名為《追尋靈魂的現代人》（Modern man in search of a soul），書名很好地總結了他工作的方向，就是為失魂落魄的現代人尋找到心的方向，不要再感嘆「永遠回不去的地方叫做故鄉，永遠到不了的地方叫做遠方」，不要活在這種漂泊感、無根感中。所以也許正是這個原因，榮格也受到了從十九世紀到現代幾代人的歡迎。

在榮格活著的時候，他最著名的病人之一，就是諾貝爾獎獲得者物理學家包立，另外一個諾貝爾文學獎獲得者赫曼．赫塞（Hermann Hesse）也是榮格學生的病人，同樣深深受到榮格學說的影響。到了1960年代，榮格也對歐美的一代尋求靈魂解脫的人們具有深遠影響力。例如披頭四樂隊（Beatles），就曾經把榮格的頭像放到他們專輯封面。再例如在美國影響深遠的藏傳佛教喇嘛艾莉（Tsultrim Allione） 也是受到榮格的影響，希望通過移植東方佛教文化，來拯救西方人的心靈，她的作品《餵養你的魔鬼》（Feeding your demons）整合了東方佛教施捨身體的觀修方法和西方心理學意象技術，幫助了很多人。

時至今日，榮格仍對世人有深刻的影響。

例如2019年，受到全世界青少年歡迎的韓國組合防彈少年團，發行了他們熱門專輯《心靈地圖：人格面具》（Map of soul :persona），專輯創意就是來自一本榮格心理學的入門著作《榮格心靈地圖》（Jung’s map of soul）【編註3】，防彈少年團還在自己的網站上向歌迷推薦這本書。2019年的諾貝爾文學家得主奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）曾經是一名心理治療師，她也自稱自己受到了榮格心理學深刻影響。榮格在東亞，尤其是中國，之所以受到大家的熱烈歡迎，很突出的就是他極其內向的性格。與中國人的國民性格有類似之處。