「這不是我們的戰爭，我們將會置身事外」：匈牙利政府準備以盧布買俄羅斯天然氣

為因應俄軍涉嫌在烏克蘭城市布查（Bucha）濫殺平民，歐盟將於本週對俄羅斯做出最新一輪的制裁，不過歐洲各國仰賴俄羅斯能源程度不一，在禁止石油和天然氣進口方面一直難以保持團結。

剛選完總理的匈牙利開出第一槍，確定 與歐盟決裂，準備以盧布支付俄羅斯天然氣，歐盟 現在正考慮啟動 法治紀律程序， 對匈牙利進行制裁。

成功連任的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）週三（6日）回覆媒體提問時表示，如果俄羅斯提出要求，匈牙利將以盧布支付俄羅斯的天然氣，並揚言「不會屈服歐盟擴大制裁俄羅斯石油和天然氣」，因為那是匈牙利的「底線」（red line）。

俄羅斯總統普亭日前警告歐洲，如果不以俄羅斯盧布付款，就會切斷天然氣供應，這筆帳單即將於4月中到期，歐盟呼籲成員國應該堅持以歐元或美元支付。

確定與歐盟分道揚鑣，主要是匈牙利大部分的天然氣都依賴俄羅斯進口， 匈牙利去（2021）年還與俄羅斯簽署了為期15年的天然氣供應協議，根據協議，俄羅斯每年將向匈牙利運送45億立方公尺的天然氣（這是匈牙利每年天然氣消耗量的一半）。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）日前表示，匈牙利與俄羅斯的天然氣供應「不容歐盟介入」，這是攸關匈牙利國有電力公司（MVM集團）和俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）之間的合約，「對於我們如何修改自己的合約，沒有人有發言權。」

匈牙利外交部召見烏克蘭大使，要求「停止侮辱匈牙利」

此外，匈牙利政府週三更召見烏克蘭大使，要求基輔（Kyiv）當局停止「侮辱」匈牙利對俄羅斯入侵烏克蘭的立場。 烏克蘭總統澤倫斯基過去幾週 指責奧班政府站在克里姆林宮一邊，無視馬里烏波爾和其他烏克蘭城市居民正在遭受的災難。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）週三在臉書上表示， 匈牙利已經譴責俄羅斯的入侵、承認烏克蘭的主權、還接納了數十萬逃離戰爭的難民， 「烏克蘭領導人是時候該停止侮辱匈牙利，並認知匈牙利人民的意志（指匈牙利週日的選舉結果）。」

「我們知道烏克蘭有不同的利益考量，我們不跟他們爭論這個：對他們來說（最大利益是）烏克蘭，對我們來說，匈牙利人民的利益才是第一。」 「這不是我們的戰爭，我們希望，並且也會置身事外。」 西亞爾托補充。

雖然匈牙利支持歐盟對俄羅斯發動戰爭的譴責，但它拒絕向烏克蘭提供武器援助，也揚言不會加入歐盟對俄羅斯的能源制裁。 西亞爾托表示，「這是不願意拿匈牙利人民的和平與安全冒險」。

歐盟向匈牙利啟動法治程序，可能停撥資金

歐盟委員會週二（5日）宣布， 針對匈牙利啟動歐盟新的法治紀律程序，將向匈牙利政府發出通知函。 這項 機制旨在防止歐盟資金被所謂「法治倒退」的國家濫用，於2020年底獲得所有27位歐盟領導人的同意，還未 真正啟用過。雖然消減資金的金額需要獲得至少55%歐盟成員國的同意，但匈牙利政府恐將失去超過400億歐元的歐盟資金。

不過，歐盟啟動 法治紀律程序並不是與匈牙利拒絕加入制裁俄羅斯直接相關，而是因為該政府的腐敗。奧班獲得不尋常的四次連任，回溯他 自2010年就任以來， 引進新憲法、 改變了選舉制度，並 在經濟領域、警察、司法、軍隊等重要的國家機器都安插了大量人馬， 與此同時，匈牙利高層腐敗猖獗，奧班的家人和密友成為匈牙利最富有的人—部分歸功於歐盟資助的公共採購項目。

專家和政治反對者認為，匈牙利現在不再是一個成熟的民主國家， 但匈牙利政府一直以來都否認國內民主存在任何問題。

BREAKING: European Commission President Ursula Von der Leyen announced today that Hungary will be the first country to face proceedings under the Commission's powerful new mechanism to cut funding to countries that erode the bloc's rule-of-law standards.https://t.co/vVlrRn8HgB — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 5, 2022

而在奧班週日確定連任後，俄羅斯總統普亭第一時間就表達了祝賀之意，強調奧班的勝選將會替兩國的雙邊關係帶來更多益處。

奧班週三表示，他已邀請普亭在匈牙利進行和平會談，也說烏克蘭、法國和德國的領袖都將出席。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元