「什麼是女人？」美國大法官提名人在聽證會上無法回答的問題，延燒成推特最熱門話題

美國最高法院大法官候選人凱坦吉・傑克森（Ketanji Brown Jackson）3月22日在提名聽證會上，被共和黨籍參議員瑪莎・布萊克本（Marsha Blackburn）問及性別議題「妳能為『女人』這個詞，提供一個定義嗎？」時表示，她不能給出定義，因為她不是生物學家，這個問題隨後引發熱議。

傑克森在聽證會上表示，做為法官，她的工作是處理爭議，並針對論證提供法律意見，她說在這樣的情況下，她無法給「女人」提供一個定義，並說她不是生物學家。不過這個回答，讓提問的參議員布萊克本並不滿意。她說：

「妳無法就女性本質這樣基本的問題給我一個直接的答案，這樣的事實，突顯了我們所聽到的那種進步教育的危險性。」

在聽證會結束前，共和黨參議員泰德・克魯茲（Ted Cruz）也諷刺傑克森說，「 我認為你是歷史上唯一一個無法回答這個問題的最高法院提名人。」 傑克森回應說， 「 我知道我是一個女人 。」

根據《紐約時報》，當晚午夜，參議員辦公室發布了一封電子郵件，標題為「突發新聞：傑克森法官無法定義『女人』這個詞。」

而一直到4月初，「什麼是女人」（#whatsawoman）這個標籤現在仍是推特上的發燒話題。也有網友製作迷因圖，嘲笑傑克森無法回答這個問題。

「女人」的定義為何引發熱議？

同樣是發生在3月，德州州長下令調查為兒童實施變性手術的父母；佛羅里達州通過「不說同性戀」法案、禁止教師向四年級以下的學生談論性取向或性別認同；共和黨籍的美國奧克拉荷馬州與亞利桑那州州長雙雙簽署法案，禁止跨性別者參加學校女子運動禁賽；賓州大學跨性別運動員、游泳女將莉亞．湯瑪斯（Lia Thomas）贏得美國國家大學體育協會（NCAA）500碼女子自由式冠軍......。這一系列的事件，讓各種不同觀點和立場再度被放大。

雖然傑克森在聽證會上，將定義女性這個問題拋給生物學家，不過巴納德學院的性別研究學者Rebecca Jordan-Young告訴《今日美國》：「對於女性的定義，沒有一個單一的生物學答案。」她說對於性別，人體至少有六種不同的生物標記：生殖器、染色體、生殖腺（人和動物產生生殖細胞和分泌性激素的器官）、 內部生殖結構、激素比率和第二性徵，但這 六個生物標記，也都不是嚴格的二分法。

哈佛大學學者、歷史學家和生物學者Sarah Richardson也認為， 生物學並沒有為「定義女性」提供簡單或單一的答案：「 通常情況下，科學無法解決真正的社會問題」，她說。「無論是在法律上還是在科學上，都有必要視具體情況建立定義。」

惠頓學院研究社會不平等的性別研究教授Kate Mason表示，雖然法官有時必須就「男性」或「女性」做出書面定義，但他們不得不承認，「 性和性別並不是二元的事實」。

提出問題的參議員，自己怎麼回答？

《哈芬登郵報》訪問了提出「如何定義女人」這個問題的參議員 布萊克本，她的發言人表示，她對女性的定義是，「兩條X染色體」。不過，當 《哈芬登郵報》進一步追問，是否否認出生時只有一條X染色體的女性是女性、或是認為出生時有兩條X染色體的男性是女性時，發言人沒有回答。

密蘇里州共和黨參議員 喬什．霍利（ Josh Hawley ）認為，女人是「 一個可以生孩子的人，一個母親，就是女人」，他說「 有子宮的人就是女人。這對我來說沒那麼複雜。」

不過，如果一個女人切除了她的子宮，那她 還是女人嗎？ 霍利一開始先疑惑地問「她們會這樣做嗎？」隨後回答說，「我的意思是，女人有陰道的，對吧？」

北卡羅來納州的參議員Thom Tillis則表示，「我對女人是什麼的看法比較傳統。」那是什麼？「我的妻子。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元