2022/04/07,
司法

「借用」雨傘、腳踏車、安全帽再物歸原處，算不算竊盜罪？

「借用」雨傘、腳踏車、安全帽再物歸原處，算不算竊盜罪？
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我們想讓你知道的是

社會上常見的偷傘、偷腳踏車、偷拿安全帽，這種有「我先借用，之後歸還」的心態的行為，可以算是竊盜嗎？其實，竊盜行為依照意圖可以分成兩種來看。

根據新聞報導，高雄市有兩名男子到夾娃娃機店夾公仔時，因為花了500元還無法得手，竟然直接從取物洞口由下往上伸手拿取公仔後就揚長而去。雖然兩人在遭到其他同行友人的責備後便回去物歸原處，但由於先前行竊的過程都被攝影機拍下，所以還是被警方以竊盜罪移送地檢署偵辦。

拿走東西再還回去還會成立竊盜嗎？依不同情況會有不同的答案喔，一起來看看法操的分析。

有無犯罪意圖

竊盜罪規定在刑法第320條，條文寫到「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪」，而這個「意圖」的意思就是「是不是打算要XXX才去做這件事」，在竊盜罪就是要審查行為人拿走東西的目的，到底是不是想要把它偷走。

像此案兩位行為人都是為了取走公仔才去進行偷取的行為，便完全符合竊盜罪的要件。縱然事後將物品歸回原處，也因為先前的竊盜行為已經完成（既遂）而成立竊盜罪，且由於竊盜罪屬於非告訴乃論罪，所以即使只失主和解，也還是要移送法辦。

使用竊盜

那如果沒有犯罪的意圖而拿取他人的東西呢？這在日常生活中最常出現在偷拿雨傘、偷拿安全帽、偷騎腳踏車上。由於這些人的想法都是「我先借用一下，之後就還給你」並沒有不法所有之意圖，所以並不會成立刑法竊盜罪。

這種似偷非偷的狀況在法律上我們稱之為「使用竊盜」，行為雖然討厭但卻無法使用刑罰加以制裁。不過這也不代表完全不會發生問題，例如偷騎機車後歸還，雖然對機車本體而言是「使用竊盜」，但對於所消耗的汽油等燃料來講還是成立竊盜。

而且刑法並不是唯一可以維持安定、處罰失序的法律，「使用竊盜」的行為人可能成立其他法律上的責任，例如社會秩序維護法第88條規定，未經許可擅自駕駛他人車輛者，處3000元以下罰鍰。

社會秩序維護法
第 88 條
有左列各款行為之一者，處新臺幣三千元以下罰鍰：
一、未經他人許可，釋放他人之動物、船筏或其他物品，或擅駛他人之車、船者。
二、任意採折他人竹木、菜果、花卉或其他植物者。

另外也可能會成立民事責任，例如「被借用腳踏車」的車主，由於當晚因為失去通勤工具，只好搭乘計程車返家，此時車主就可以依民法侵權行為的規定，向行為人請求車資等損害賠償金。

總而言之，外觀上相同的行為會因為「犯罪意圖的有無」而導致成罪與否，而且就算「使用竊盜」不成立竊盜罪，也可能成立其他法律責任。無論如何，可都別為了貪圖一時的方便而造成更多的麻煩。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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