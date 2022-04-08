曹興誠所說的「兩國論」很簡單：台灣與中國就像烏克蘭與俄羅斯，是兩個「互不隸屬」的國家

文：黃澎孝

最近聯電榮譽董事長曹興誠炒熱了「兩國論」話題。他在3月21日發表的《保衛中華民國，需要兩國論》文中指出，「其實真正能為台灣帶來長遠和平的，正是李登輝和蔡英文兩位總統提出的兩國論。」

什麼是「兩國論」？簡單的說，就是蔡英文總統去年國慶所說的：

中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

其實，這個說法在台灣，已經是個連80歲的歐巴桑都能不假思索，點頭稱是的「基本常識」。但是，在這個地球上卻有兩個政黨不能接受。中國的中國共產黨不能接受還比較能夠讓我們台灣人理解，但是台灣的中國國民黨不能接受，這就讓我們台灣人非常不解。

國民黨前任主席馬英九痛批說：「兩國論，這種說法違憲。」國民黨現任主席朱立倫更加碼批評：蔡英文這種「兩國論」的主張，「不僅違憲，也是搞台獨。」

如果說「兩國論」違憲的話，那麼馬英九以中華民國總統身分，與「匪偽政權」的「匪酋」習近平2015年11月7日，在新加坡把手言歡，共話「一個中國」，那不就是公然「叛國」嘍？

若是如朱立倫説「兩國論」是「搞台獨」，那麼「中華民國」不就等於「台獨」嘍？換言之，朱立倫把「反台獨」增修在國民黨的黨章中，不就是要「反中華民國」嘍？

其實，對於真正的「台獨份子」而言，面對「兩國論」是相當悲催的⋯⋯。當他們的「台灣總統」蔡英文率文武百官，人手一面中華民國國旗登上國慶大會舞台時，那等同是「台獨集體自殺」⋯⋯啊。但是，卻也讓「一個中國」被「她殺」了。

這樣的結果，會造成中共「反獨」沒目標，「促統」沒理由。真愛台灣的「台獨份子」權衡利弊得失，也只好含著眼淚，帶著微笑被中華民國「統一」啦⋯⋯。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

啊，你國民黨是不爽什麼呢？當然嘍，中華人民共和國的中國共產黨，對台灣的「兩國論」不爽，是「值得同情」的。可不是嗎？對於台灣漸進式的「兩國論」1995、1996、1999中華人民共和國還敢向「鄰國」中華民國打打飛彈，出出惡氣。

可如今，面對台灣的「兩國論」中國就連「嘴砲」都打得越來越蒼白無力啦⋯⋯。尤其，中華人民共和國的親密友邦俄羅斯，又不惜血本的幫了「兩國論」大忙。

2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，中華民國與中華人民共和國，對俄羅斯侵略行為的反應截然不同。俄羅斯也涇渭分明的，把中華人民共和國譽為「最堅強的盟友」；把中華民國台灣視為「不友善國家」。

最讓中華人民共和國搥心肝的是：烏克蘭遭到俄羅斯侵略後，居然越來越多歐盟國家與美國、日本、澳洲沆瀣一氣，主動表態絕不能讓台灣成為下一個烏克蘭。這意謂著：自由民主陣營都在為「兩國論」背書。都更清楚認知：台灣與中國＝烏克蘭與俄羅斯，是兩個「互不隸屬」的國家，誰也不得侵略誰。

其結果就是曹興誠所說的「兩國論可以增加台灣的安全」，「保衛中華民國，需要兩國論」的道理之所在啦。

文後心語

宋朝理學大師石介曾説：

人皆曰：「天下國家。」孰為天下？孰為國家？民而已。有民則有天下，有國家；無民則天下空虛矣，國家名號矣。空虛不可居，名號不足守。

我們要的是一個，可以安身立命的獨立國家。至於「名號」為何？那又必計較呢？是吧，親愛的獨派朋友們⋯⋯。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航