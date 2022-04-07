呂秀蓮不敢譴責俄羅斯，卻暗示烏克蘭不該抵抗侵略，愈來愈和國共「心意相通」

文：黃澎孝

4月2日，《中國時報》的「時論廣場」出現了一篇呂秀蓮署名的投書。在這篇題為〈和平．公義．保台灣〉的投書中，呂秀蓮藉著俄烏戰爭造成烏克蘭軍民慘重死傷為例，宣稱：

全世界間接參與這場血淋淋的戰役，見證戰爭的殘忍和愚蠢。 無論俄國或烏克蘭都雙輸，沒有贏家。 在旁煽風點火或暗通款曲的是誰？世人其實心知肚明。

但是，讓大家感到訝異不解的是：呂秀蓮在這篇打著「和平、公義」高帽子的投書中，通篇找不到任何一句「譴責俄羅斯侵略烏克蘭」的字句。請問，這是哪門子「公義」？通篇找不到任何一句「肯定澤倫斯基領導烏克蘭人民勇敢反侵略」的字句。請問呂秀蓮的「公義」何在？

反而，呂秀蓮語意曖昧地譴責「三軍統帥」：「自己不用上戰場，但別人家的子女會因他一聲令下而命喪黃泉。」莫非，呂秀蓮意指，澤倫斯基總統不該下令抵抗侵略？以致於造成了「烏克蘭無辜人民若非傷亡，就是妻離子散，逃難異鄉。放眼過去，整個國家儼如廢墟、墳場。」

如果，呂秀蓮的邏輯站得住腳，那麼二戰時期，歐洲奮起抵抗納粹的各國「三軍統帥」都是「和平的破壞者」？都是讓人民慘遭戰火蹂躪的劊子手了是嗎？那麼，俄羅斯每年的5月9日，又何必大張旗鼓地慶祝「護國戰爭勝利紀念日」呢？這場戰爭，蘇聯軍隊總死亡人數1060萬多人，平民死亡1740萬多人。難道，該負責的不是納粹德國？而是蘇聯當時的「三軍統帥」嗎？

如果，呂秀蓮的邏輯站得住腳，那麼金門的「古寧頭戰役」，國軍根本就不該抵抗共軍的登陸，應該投降獻出金門嗎？兩蔣不更應該率領國民黨的文武百官，跪在基隆碼頭，恭迎解放軍王師光臨？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

基督教《聖經》有段著名的金句：「公義使邦國高舉。」呂秀蓮的投書最可議之處，就在於文不對題，沒有是非。既未彰顯「公義」，「和平」怎能得到保障？更遑論要如何「保台」衛國了。

因此，呂秀蓮說到「保台」時，一片蒼白，她提不出任何「積極建議」只是以美國未出兵烏克蘭為例，一味消極地鼓吹「疑美論」。

她意有所指地質疑：俄烏戰爭「在旁煽風點火或暗通款曲的是誰？」言下之意，該為俄烏戰爭負責的是美國，而不是發動侵略的俄羅斯⋯⋯。事實上，持這種論調的，只有中國共產黨和中國國民黨。呂秀蓮怎麼會與國共兩黨同此歪論呢？

「美國只有協助台灣自我防衛的義務，沒有直接派兵登台參戰的責任。」言下似乎如果美國不派兵登台，共軍就敢對台蠢動了？美國是沒出兵烏克蘭，俄軍就被打的幾乎潰不成軍，看的解放軍瑟瑟發抖，還敢來台海送死嗎？

「美國固然不承認中華人民共和國對台灣有主權，但美國也迄未承認台灣（或中華民國台灣）是主權獨立的國家。」那又怎樣？美國有為烏克蘭訂個《台灣關係法》，言明台灣攸關美國在西太平洋的利益嗎？

「台獨先進還敢說美國會保護台灣，安啦？年輕朋友作好上戰場打仗的準備了嗎？」呂秀蓮要不要問一問解放軍，他們會相信美國不會保護台灣嗎？第七艦隊是擺著好看的？印太戰略是玩假的？

呂秀蓮的觀點令人似曾相識

呂秀蓮這篇發表在紅媒《中國時報》的投書，如果遮去「呂秀蓮」三字，真會讓人誤會，似乎是「抄襲」了中國國民黨的論述。

我們隨便看幾個例子吧：

2月24日，趙少康指出：俄羅斯坦克已經開進烏克蘭，美國仍然沒打算出兵援助。可見得「美國變來變去完全靠不住」。「兩岸和平相處最重要」，請蔡英文醒醒，「台灣不能把2300萬人的命運寄於中美強權手中。台灣自己的命運要自己救，不能把前途寄望在中國打不打、美國來不來」

2月27日，國民黨不分區立委吳斯懷表示：戰時貿然號召全民參戰，凸顯執政者對人民的不人道對待，「這是義和團式的愛國主義，這是執政者最不道德的行為。」

3月1日，國民立委李貴敏說，烏克蘭原本可及早準備，卻依賴友邦，造成最後結果全民承受，台灣不應當做大國挑釁的旗子。

3月16日，國民黨立委鄭天財在立法院批評，烏克蘭總統澤倫斯基的決策造成戰爭，讓人民傷亡慘重，「顯示烏克蘭總統犯了非常大的錯誤」。

蔡總統提出譴責俄羅斯對烏克蘭侵略行為後，國民黨卻在其官方臉書上發表「國際與區域間的爭端，應以談判代替對抗」的聲明。在國民黨的聲明中，通篇不敢提到俄國「侵略」烏克蘭，更未譴責俄羅斯，立場與北京出奇地一致。

中國外交部表態反對制裁俄羅斯後，國民黨前主席江啟臣也在推特（twitter）推文附和說，「我希望西方列強的制裁措施，不會升高緊張。」

Photo Credit: 中央社 前副總統呂秀蓮（前左）20日在台北應國民黨青年部邀請進行演講，國民黨主席朱立倫（前右）出席，兩人一同步入會場。 中央社記者張皓安攝 111年3月20日

總而言之，呂秀蓮前副總統是一個非常高傲自信的人；我當然不會相信她那篇投書的內容抄襲國民黨。但是，綜觀上述國民黨政治人物對俄烏戰爭的諸多論述，卻又令人強烈感覺，呂秀蓮和國民黨似乎心意相通，觀點也越來越相近了。

揆諸近年來，呂秀蓮不但儼然成為藍營網紅，與國民黨的互動，更已遠超過與民進黨的互動。就以，今年3月20日呂秀蓮應邀前往國民黨青年部演講，接受媒體訪問時表示：她一直主張藍綠要和解，提倡「藍天綠地好台灣」。呂秀蓮也不諱言，她曾在出席朱立倫的外甥蔣豐懋的婚禮上公然表態支持朱立倫「下一個進總統府」。

當然，站在民進黨的立場，決不可能接受與親中政黨「和解」。更何況，呂秀蓮早在2018年5月，因未獲民進黨提名參選台北市長，已透過幕僚公開表示：「Bye Bye，民進黨」了。

既然如此，既然呂秀蓮與昂國民黨越走越近，雙方觀點更一再若合符節地「琴瑟和鳴」。那姑且讓我這個桃園「新住民」，斗膽給桃園前後任市長呂秀蓮和朱立倫牽個線，何不讓呂秀蓮乾脆加入國民黨？讓雙方來個happy ending，這不就皆大歡喜了嗎？

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