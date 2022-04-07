2022/04/07,
印太

因疫情「宅在家」近一年，越南河內近百萬名小學生終於重返校園

因疫情「宅在家」近一年，越南河內近百萬名小學生終於重返校園
圖為河內市小學一年級學童的開學景象。Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

家住河內市黃梅區的范德成（Pham Duc Thanh）家中有一名一年級的學童，小孩剛上國小就遇到疫情，在家上課上了近一年都沒親眼見過同學與老師，拗不過孩子要求，他今天一早7時許就帶小孩到校等待8時的課。

（中央社）睽違近一年，河內市1至6年級近百萬名學童6日回到學校上實體課，「宅在家」許久的小學生抵達校門興奮全寫在臉上，回頭與家長說了聲再見，便頭也不回地往前走去。

越南去年4月下旬爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，全國各級學校陸續改為在家上課或停課，待去年底官方防疫思維轉變為「與病毒共存」後才開始復課，河內市小學生在家上課近一年，於6日重返校園。

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Photo Credit：中央社
近百萬名河內市的1至6年級學童6日返校上實體課，學童進校門前先讓老師量額溫。

家住河內市黃梅區的范德成（Pham Duc Thanh）家中有一名一年級的學童，小孩剛上國小就遇到疫情，在家上課上了近一年都沒親眼見過同學與老師，拗不過孩子要求，他今天一早7時許就帶小孩到校等待8時的課。

范德成向中央社表示，前幾天得知河內市小學即將恢復實體課，家長與小孩都很開心。他說，自己的孩子才一年級，在家上課期課業輔導不是最主要的問題，而是小孩關在家裡沒有什麼人際互動，心理狀態堪慮。

范德成指出，小孩之前都沒去過學校所以很期待，前晚一直想早點去睡，睡覺前還跟他說：「爸爸，好希望現在立刻變成明早」。6日一早老師在校門唱名點到他的孩子時，孩子向他說了聲再見就立刻走進學校，絲毫不怕生。

秀蘭（Tu Lan）家中一對雙胞胎也是一年級學童。她說，小孩第一天上學，不但不膽怯還很興奮，今天一大早6時就起床，作為家長她也很開心，因為孩子可以與老師、同學互動，有助學習更多知識。

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Photo Credit：中央社
河內市的小學生過去近一年時間都在家上課，終於在6日到校上實體課。圖為河內市一年級學童，他們自從上小學以來首度踏進校門。

秀蘭表示，孩子過去一年都在家上課，由於是雙胞胎，「課後輔導的辛苦程度比其他家長多出一倍」。她與先生一人教一個，還是常常要到深夜才能把老師當天所上的課程都複習過一遍。

目前越南的國小學童尚未施打COVID-19疫苗，越南政府計劃於5月之後開始注射，河內市預計今年第2季會幫5至11歲孩童施打，有調查顯示，約有6至8成的家長支持給小孩打疫苗。

范德成說，他很願意給小孩接種疫苗，雖然COVID-19疫苗研發2年多就緊急批准施打，會否有後遺症目前還不是很清楚，但疫苗可說是「一把讓全體社會走向新常態的鑰匙」。

秀蘭表示，越南社會現在已經「與病毒共存」，她家中一對雙胞胎都已確診並康復，免疫力可能會好一點。她認為，接種COVID-19疫苗好處很多，一旦政府開始給孩童施打，她會立刻帶著孩子前往注射。

越南有約9800萬人口，自COVID-19疫情爆發2年多來，全國迄今共近1000萬人染疫、近4萬3000人死亡。河內市是越南首都，人口數約800萬，迄今共有超過150萬人確診COVID-19。

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Photo Credit：中央社
圖為河內市小學一年級學童的開學景象。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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