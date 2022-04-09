「無酒精」是未來趨勢嗎？一旦愛上酒精，不能喝的時候你很難被水打發

文：Lig Lin

你可能會想，不能喝怎麼不喝水？幹嘛跑酒吧？有時候，跑酒吧、去派對不全然是買醉，也有單純想處於那氛圍，喝一杯風味比例配置得很精緻的調飲，低酒精或無酒精都行，就是不想喝水和可樂。

沒喝過酒或不好乙醇的人，很難想像酒令人著迷的箇中奧義，但凡嚐過美酒之人，會想念那一杯「好喝」的酒，這點無疑很難被水打發。然而，當抽掉酒精，少了迷濛眼神，清醒許多的味覺似乎分辨得出平常一杯接一杯後喝不出來的，所謂層次。

無酒精之初，喝酒沒有節制的人們

「無酒精」的前提必然是「有酒精」的延伸反義——應該沒有人會跟吧檯點一杯無酒精可樂？有意思的是，可口可樂在2019年接連推出主打無酒精飲料的新品牌「Bar None」和英國限定版「Signature Mixers」調酒專用可樂，看來也想在這塊市場裡分一杯羹。

言歸正傳，雖說沒有證據顯示「無酒精」出現的時代背景，但多少與人們不節制、不理性的喝酒習性攸關。

看回過去，當酗酒問題嚴重影響社會秩序與人類健康時，許多國家紛紛展開了不同的禁酒運動。諸如美國自18世紀末已出現禁酒運動和之後長達13年的禁酒令，英國維多利亞時代以茶反酒、溫和禁酒的方式，以及一戰期間澳洲跟紐西蘭所出現的「Six o'clock swill」現象——在一戰期間，部分酒吧被強制關閉，剩餘的某些酒吧被勒令於傍晚六點前必須關門，於是有五點下班到酒吧狂飲一個小時的現象。

簡單來說，不禁還好，一禁大家喝得更兇了。

社交場合裡，一大盆滿滿水果的Punch

而在禁酒運動盛行以前，西方國家的許多社交場合中經常出現一大盆用玻璃或瓷器來裝的酒，叫做——「Punch」，對，就是裡頭有一堆水果的那盆。中文又名潘趣酒、賓治酒。

Punch原文為印度拜火教的「Panj」，代表數字五，是以亞力酒（蒸餾酒）、糖、檸檬、水、茶五種成分製成，有人指出Punch不見得只能用上面五種元素來做，也可以有其他組合，正因如此，部分人士認為Punch是雞尾酒的始祖。

儘管Punch酒精濃度不算非常高，喝起來像在喝果汁，但喝多還是會醉的。如前所述當發現人們喝太開的時候，禁酒運動在各國如火如荼地展開，於是，更適合學校舞會、教堂活動、野餐或其他公開場合的「無酒精Punch」漸漸成為市場主流。順便一提，香港茶餐廳餐單上出現的「什果賓治」即是沒有酒精的水果Punch。

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不求醉，無酒精、低酒精的未來趨勢

除了Punch，雞尾酒歷史上那杯甜到爆的Shirley Temple是大眾對無酒精調飲的第一印象，如今上酒吧的人已會說出：給我一杯「Mocktail」，或是「Virgin（Cocktail）」。只不過，對於這些附有酒精之意卻不含「酒精」的說詞，有人提出了意見，她是米其林二星餐廳Oriole的酒吧主理人Julia Momose，也是無酒精飲品的研究專家。

Julia Momose倡導的不是沒有酒精，她認為不該將無酒精調飲視為雞尾酒的附屬品，反倒是著重在風味萃取的新概念。約莫自2017年，她開始使用「Spiritfree Drink」來稱呼無酒精調飲。

酒駕問題釀成的悲劇和健康意識抬頭的今天，多數人早已不大像以前肆無忌憚地喝，根據國際葡萄酒和烈酒調查機構（IWSR）2021年市場預測報告指出，未來大眾對無酒精或低酒精（Nolo）的需求將持續增長。

無酒精啤酒不等於麥芽汁，不然你喝麥芽汁啊

從現今市面上眾多的無酒精啤酒來看，發明王國日本早在2009年便由麒麟啤酒推出了真正零酒精的啤酒「KIRIN FREE」 。隨技術愈趨成熟，2017年麒麟啤酒使用與一番搾同樣萃取第一道麥汁的釀造方式做出「零 ICHI」，口感又更接近一般啤酒了。

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其他像是口感清爽的朝日「DRY ZERO」、強調健康的三得利「ALL FREE」（2016年更新版甚至添加膠原蛋白），成為隨時都能來一杯的日常飲品。當然，便利商店總佔有一席的Heineken 0.0％、台啤出品的金牌FREE也是近年來台灣人的愛。

根據《台灣菸酒法》規定，飲料裡酒精濃度0.5以上的都是酒，0.5以下視作飲料。之所以有0.5％的殘留酒精，主要與製作方法有關。基本上，無酒精啤酒和一般傳統啤酒的製程大同小異，差別在於：

製程中控制糖分含量，限制酵母產生酒精。 釀造完成後，加熱至40－50°C來蒸發酒精。 使用減壓蒸餾或膜過濾加工方式，讓酒精分離。

上述三種方式則依據各家廠商的技術，做到確保風味的同時又能將酒精含量降至最低甚至零。還有另一種方式即是以麥芽汁做為原料，不做發酵動作直接加入其他添加物再打入二氧化碳，保證0.0％。

不含酒精，強調風味的萃取液體

除了啤酒外，無酒精的趨勢同樣延伸到烈酒、葡萄酒的領域，好比Seedlip品牌創辦人Ben Branson以一個「不喝酒要喝什麼？」的念頭，成功發明了草本蒸餾液作為無酒精調飲的基底，徹底改變新世代品飲的習慣與方式。

而今市面上常見無酒精品項，多能從網路購入，無醇葡萄酒有澳洲的Edenvale Shiraz、法國的Pierre Chavin Merlot、德國的Night Orient Merlot。其他品項像是荷蘭Kever Genever的無酒精蒸餾液、荷蘭Fluère Drinks的煙燻龍舌蘭，以及推出了波本蒸餾液、香料蘭姆蒸餾液、甜香艾開胃酒蒸餾液等多種風味的澳洲Lyre’s。對了，去（2021）年台灣也製作出第一支無酒精烈酒品牌SPIRTER。

已經不會有人瞧不起喝無酒精的人了