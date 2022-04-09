歌劇院要開始賣義美小泡芙了嗎？關於國表藝新任董事長的質疑與思考

國家表演藝術中心董事長朱宗慶於4月2日清明連假的首日卸任，在卸任前大張旗鼓地訪視國表藝旗下的三館一團，在自己的臉書平台無時差播送自己卸任倒數之旅，17萬字的五年任職回憶錄更是箭在弦上，於各大通路熱銷中。

相較於意氣風發的前董座朱宗慶，文化部卻顯得十分低調，離兩任總監交接只剩下不到一周的時間，下一個將在未來四年接下國表藝舵旗的人選卻仍在五里霧中。直到連假前的3月30日，文化部才發布新聞稿，宣布將由第二屆董事之一，義美食品董事長高志尚接任第三屆國家表演藝術中心董事長。

訊息一出馬上引起藝文界的討論，但更多或許是困惑「歌劇院要開始賣小泡芙了嗎？」、「以後去聽音樂會可以順便外帶霜淇淋嗎？」這些略帶戲謔的話語，反應的恐怕是高志尚這個名字對表演藝術，特別是劇場界的社群大多是陌生的。

義美食品董事長高志尚為第二屆國家表演藝術中心董事，並曾任國家兩廳院、國家交響樂團（NSO）董事。此外本身也是資深的古典樂迷、藝術品收藏家，文化新聞稿對其的描述是「具有國際視野的音樂素養」並且「長期關心台灣藝文展演」。

但坦白的說，考慮到藝文社群對國表藝人事更迭的殷切關注，文化部的這兩段話其實稍嫌有些不知所云，並不能妥善的解釋文化部邀請高志尚接任董座的考量是什麼。

畢竟長年欣賞古典音樂，跟長期關注國內外古典音樂界動態，亦或者是實際策畫、媒合、促成一個古典音樂節目或藝術季的發生，彼此之間都有著層次不同的專業要求。而至少就文化部目前的公告一直到4月2日董事長交接的新聞發布，都未有提及義美食品或是高志尚董事長究竟有哪些表演藝術產業的實績。

Photo Credit: 中央社 國家表演藝術中心第3屆董事長交接典禮2日在國家戲劇院大廳舉行，由文化部長李永得（中）監交，卸任董事長朱宗慶（左）將印信交接給新任董事長高志尚 （右）。

當然要強調的是，並不是說非藝術背景出身的企業家就無法掌握藝文產業的需求，譬如曾連任兩屆（2011-2016）國藝會董事長的宏碁集團創辦人施振榮，長期資助國內表演藝術團隊包括當代傳奇劇場、雲門舞集、灣聲樂團等等。近年更戮力開發售票系統及沉浸式展演科技，發布TixFun及双融域數位展演平台等項目，皆引起藝文社群不少關注。

而就如同廣藝基金會執行長楊忠衡於臉書所提到的，國表藝董事長並沒有負擔實質業務，而是「某種程度的精神領袖」。國表藝轄下三館一團未來的發展方向，還是得視各單位的藝術總監的路線取向而定。

而目前國表藝已定調，除非各位總監另有「個人生涯規劃」，基本現任的三位總監[1]應該都會留任。因此沒意外國表藝轄下各館在未來四年的走向，應該是不會與現狀有什麼太跳tone的改變。

但即便自身不參與實質的節目規劃或策略發展，也不代表國表藝董事長的存在意義，真的就是一個表演藝術界的吉祥物。國表藝作為國內規模最大也最具指標性的表演藝術組織，某種程度上也代表了整個台灣的表演藝術品牌，藝文社群自然對其領導者會有更多的期許和想像。大多數的表演人會期待這個角色不只是代表國表藝，應該也要能夠以表演藝術產業的角度對外發聲、爭取資源、甚至是與大眾對話。

這或許是為什麼對於新任董事長高志尚在藝文產業相關實務的缺乏，藝文界人士很難不多質疑的原因。即便高志尚有著國表藝和國家兩廳院、NSO的董事經歷，但前任董座朱宗慶可是從團隊經營、節目策劃、場館營運都有著十分豐厚的經驗與實質成果。而這樣的實戰經歷才更能讓人相信，這位董事長能夠切身理解表演藝術界的需求，進而代表產業與外界或政府溝通。

當然更重要的是，經過兩年多的疫情衝擊，表演藝術界至今仍未能完全找回原本的運作步調。在劇場仍只有疫情前約六成消費力的低迷現狀之下，更需要一個足以領導產業突破困境的領銜者。對於這麼一個舉足輕重的位置，藝文社群恐怕並沒有那種「讓誰試著做做看」的閒情逸致。

最後，除了文化部長應該多說明自己的用人決策，或許高志尚董事長也可以多多向未來四年要多多對話的表演藝術產業（特別是過往較少來往的劇場、舞蹈界），說明自己任期內的展望和藍圖。至少讓表演藝術界，更能了解一些新聞稿之外的政策脈動。

至於國家音樂廳未來會有義美設櫃嗎？基於利益迴避應該是不太可能，但還是讓我們期待一下吧。

Photo Credit: 中央社 高志尚

備註

[1]國家兩廳院藝術總監劉怡汝、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航