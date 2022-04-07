違背醫學倫理對人類胚胎進行基因編輯，中國科學家賀建奎被判刑3年、近期已獲釋

中國科學家賀建奎於2018年以偽造倫理審查資料的方式，招募男方為愛滋病病毒感染者的多對夫婦實施基因編輯及輔助生殖，由不知情的醫生將基因編輯過的胚胎，透過輔助生殖技術移植入人體內，讓參與實驗的受試者先後生下3名基因編輯嬰兒，於當時引發巨大爭議。在被中國法院判刑並於監獄服刑之後，目前已經獲釋出獄。

賀建奎的大膽「實驗」，讓世界第一次出現基因編輯嬰兒

《麻省理工科技評論》報導，因對人類胚胎進行基因編輯而獲牢獄之災的中國科學家賀建奎已經出獄，目前尚不清楚賀建奎是否有計劃返回中國或其他國家從事科學研究。

這名科學家在2018年11月底、也是世界愛滋日的前夕，於網路上發布了一段影片，宣告在他及研究團隊的努力之下、第一對經過基因編輯而對愛滋病免疫的女嬰雙胞胎，已經在11月的時候誕生在這個世界上（之後又有一個參與試驗的婦女，在2019年產下第三位基因編輯嬰兒）。

根據當時影片的說明，賀建奎與他的團隊自招募到的夫妻受試者身上，取得精子與卵子進行體外人工受精（In vitro fertilization, IVF）。但和一般體外授精不同的地方在於，研究團隊在卵子與精子結合後，利用CRISPR-Cas9基因剪輯的原理，多送入了一組蛋白質與基因序列，進行了賀建奎口中所稱的「基因手術」（gene surgery）。

由於愛滋病毒侵入人類的免疫細胞時，需要CCR5輔助受體的幫助，賀建奎便利用CRISPR-Cas9技術，將受精卵的CCR5基因進行改造，之後再植入媽媽體內。使這對雙胞胎女嬰，一出生就具有突變的CCR5基因，藉此達到對愛滋病毒免疫的效果。

華特・艾薩克森（Walter Isaacson）所著《破解基因碼的人》內文，記錄下賀建奎於事發後參加第二屆國際人類基因體編輯高峰會的過程，以及當時坐在台下聽賀建奎報告、後來於2020年因CRISPR-Cas9相關技術獲得諾貝爾化學獎的珍妮佛．道納（Jennifer A. Doudna）當下想法：

「坐在觀眾席的道納開始冒汗。『就個人而言，我對這個工具被這樣使用，感到無比的失望與厭惡。我很擔心這樣的競賽動機，不是出於醫療需求或幫助人們的冀望，而是源於譁眾取寵以及爭奪第一的慾望。』」

Photo Credit：AP / 達志影像 賀建奎於第二屆國際人類基因體編輯高峰會上報告

賀建奎的研究報告後馬上引起巨大的爭議，醫學界和科學界皆出面譴責賀建奎的作法違背醫學道德倫理。而中國官方也對其立案調查。

為什麼會引起巨大的爭議？

《BBC》、《中央社》報導，資料顯示，賀建奎等人偽造倫理審查資料，招募男方為愛滋病病毒感染者的多對夫婦實施基因編輯及輔助生殖，以冒名頂替、隱瞞真相的方式，由不知情的醫生將基因編輯過的胚胎透過輔助生殖技術移植入人體內，致使2人懷孕，先後生下3名基因編輯嬰兒。

經過調查，中國廣東省深圳市南山區法院在2019年底宣判主導研究的賀建奎，以非法行醫罪判處三年有期徒刑，罰款300萬元人民幣（當時匯率約新台幣1289萬元）。然據《麻省理工科技評論》，賀建奎目前已經獲釋出獄。

《BBC》報導，基因編輯技術雖然可以透過刪除或改變胚胎中麻煩的編碼，來避免一系列遺傳性疾病，但該技術雖在實驗室中有效，過程卻並不完美，並且會切除太多DNA。這些不需要的編輯可能會改變其他重要的基因。例如無意中引發癌症。最富爭議的是，人類胚胎的基因編輯可能會讓被改變的DNA代代相傳。

基因編輯嬰兒的後續

《Nature》報導，今（2022）年2月底，中國社會科學院的邱仁宗，以及華中科技大學雷瑞鵬這2位著名的中國生物倫理學者出面，呼籲政府建立一個研究中心，以確保這第一批經過基因編輯後出生的孩子的福祉。這也是事發後第一次有科學家出面呼籲針對這特殊情況思考後續事宜。雖然科學界對這樣的討論表示歡迎，但也有許多人擔心相關作法可能導致針對這些小孩進行不必要的監控。

邱仁宗與雷瑞鵬建議，政府、賀建奎和其當時就職的南方科技大學，應該一起為這些孩子的醫療費用負責，並為了孩子的健康及福祉承擔後續財務、道德和法律責任，

然而英國坎特伯雷肯特大學的社會學家Joy Zhang表示，科學家們很難知道該提出什麼建議，因為幾乎沒有關於孩子們目前狀況以及相關消息，「中國對這一切（消息）都收得非常緊。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航