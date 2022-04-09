無論是「學習歷程逃兵」或「做白工」，這些媒體下標方式既不公正也不恰當

文：公民教師周維毅

誰是學習歷程逃兵？誰又做了白工？

——從媒體識讀和多元觀點看學習歷程檔案報導

108課綱的現場，學習歷程檔案制度確實存在不同的聲音。但是，帶給高中生的利弊得失，應該得到更公允的討論。無論是「學習歷程逃兵」或「做白工」，這些下標方式及報導內容都應該被好好檢視。

首先，我們先從媒體是否平衡報導的角度來看報導中的問題。

在〈一階落空 1.4萬人學習歷程做白工〉報導中，採訪了兒少代表、高中生及民間團體￼，皆用以佐證「學習歷程檔案白忙一場」的單一立場；而另一篇報導〈學習歷程逃兵？ 繁星1.5萬人也用不上〉則是以某高中教務主任戲稱特殊選才和繁星學生是「學習歷程檔案的逃兵」的言論做為報導主軸，再以兩位同學和一位家長團體代表的意見提出反對學習歷程檔案的聲音。

在看待媒體報導時，報導的取材是否為單一消息來源，對於報導的客觀性和公信力相當重要。此一原則在我國國家通訊傳播委員會（NCC）、《公視》及各家新聞媒體的採訪守則皆有提及。

在國家通訊傳播委員會《建立我國事實查證參考原則》中便提到：「針對所有消息內容，均應多方求證，避免單一消息來源；尤其針對涉公共事務新聞，應至政府澄清專區及具公信力之第三方查核中心查證。」

在我國公共電視節目製播準則及各家新聞媒體的採訪守則也多有列舉「採訪對象務求周延，應力求報導面向之多元、公平與完整，避免依賴單一消息來源。」之相關內容。

由此可知，僅依賴「單一消息來源」或是「一群人皆持單一立場」的報導，不僅無助於閱聽人理解報導主題的多方意見，更可能誤導閱聽人片面理解議題，更損及媒體本身的客觀性及公信力。

其次，不斷放大學習歷程檔案是「做白工」，以及諷刺使用非個申管道升學的學生是「學習歷程檔案逃兵」，既不公正也不恰當。

報導不公正的原因是，報導將學習歷程檔案窄化為單一的升學用途，僅用實用角度看待是否「做白工」，刻意忽視了學習歷程檔案具有真實記錄學習軌跡和生涯探索的功能。

再退一步從實用角度觀之，對於一階通過的學生而言，學習歷程檔案確實有機會派上用場，為什麼不去報導這些「沒做白工」的觀點如何看待制度？

有些ㄧ階未過的學生，可能也曾因為學習歷程檔案制度更認識自己、發現自己的興趣和能力，這些高中生的聲音又在哪裡呢？

個人申請一階未通過的原因很多，可能是學測成績，也可能是選填志願的策略。但別忘了，過去製作備審資料的時代，也有許多高中三年都在累積多元表現的學生，他們同樣可能無法通過一階，那如果這些都等同白費，那人生會讓你覺得「做白工」的事情可多了。

認真投入比賽，沒有得獎，就是做白工。

認真準備企業面試，沒有錄取，就是做白工。

認真投入提案，被老闆打槍，就是做白工。

認真追求另一半，卻不受青睞，就是做白工。

如果人生這麼多事都讓你覺得徒勞無功，那為什麼還要去經歷呢？

另外，報導不恰當的原因是繁星推薦和特殊選才制度並不是因為新課綱而誕生，大學多元入學方案也是為了讓不同特性的學生「擁有更適當的入學管道」，讓大學端可以從多元的面向看到學生的亮點。

用「學習歷程逃兵」下標，不僅放大了單一教育人員對於特體群體的標籤，也無助於大眾了解學習歷程檔案制度。

更重要的是，繁星學生高中三年競競業業的努力不容抹滅，用逃兵來形容繁星學生並不公平；而運用特殊選才錄取的學生，他們高中的多元表現真的「不只是學習歷程檔案」，說他們是逃兵令人讀來充滿困惑。

單一媒體在短時間內推出多則同質性高的報導，其對學習歷程檔案制度的立場昭然若揭。

身為閱聽人還是要審慎接收，即便自己的立場和該媒體的立場一致，也要注意資訊接收是否偏食，當我們踩定一個立場，而忽視其他立場可能的資訊和證據，那麼對於理解真實可能就變得更困難了。

本文經公民教師周維毅授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航