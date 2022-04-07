本土新增382例創今年新高，指揮中心：Omicron輕症化，防疫策略改為「重症清零、保持醫療量能」

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增531例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為382例本土個案及149例境外移入；另確診個案無新增死亡。

今日新增之382例本土病例，為188例男性、194例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，涵蓋17縣市，以新北、台北人數最多。陳時中表示幾條傳播鏈觀察下來，未來確診人數還是會持續上升。

從幾個疫情較為嚴重的娛樂場所案例來看，因為民眾停留時間較長，口罩也比較難帶得住，因此病毒更加容易趁虛而入。指揮中心提醒民眾出入場所，盡量不要近距離接觸，三劑疫苗打好打滿，並且且記得勤洗手和戴口罩。

另外指揮中心指示，所有至醫院採檢且症狀為輕症者，醫院採檢後一律回家等待報告（可下載健保App查詢），一旦結果為陽性，則由醫院通報衛生局安排收治於加強版檢疫所或防疫旅館。

針對無症狀或輕症在家照護的準則，台大醫院院長吳明賢表示若症狀明確且不嚴重、 年齡小於65歲、至少打過兩劑以上就可在家觀察。他說道：「第三劑疫苗若打到8成以上，大家就不用那麼緊張。」

近來，境外移入確診數依然不降，指揮中心宣布簡化疫調流程，今後入境篩檢陽性將不再做疫調。陳時中表示以前算是幫國外做調查，但現在國內情況壓力較大，先暫緩處理但通報動作仍會持續進行。

境外移入個案於居家檢疫期間或居家簡易期滿前採檢陽性個案，原則上也暫停疫調作業。然而，如有疑似防疫旅館群聚事件或有於檢疫場所感染之虞，疫調則維持。

指揮中心也澄清，網傳「FDA敗訴！輝瑞被迫公開疫苗數據！副作用足足9頁」等內容為誤導訊息，請民眾不要相信也請勿轉傳。

醫療量能尚且足夠，指揮中心盼重症清零

醫療院所、集中檢疫所、加強型旅館病床數

醫療資源部分專責負壓病房空床率有66.2%；中央集中檢疫所共有有47家，空床率48.5%不變，不過目前也再陸續清空中，空床數會再增加；地方加強型防疫旅館有3家，防疫旅館因清空需要時間，陸陸續續會再開設，量能充足。

Photo Credit: 指揮中心提供

陳時中解釋，醫療量能的計算是以現有的病房與集檢所能夠負荷的量作為依據，若還在能夠承擔的範圍內當然就還是在醫療院所、集中檢疫所進行相關作業，但若超過負荷則會改成以在家照護的方式應對。

血氧機

血氧機部分，目前有1萬8000台可由指揮中心調度，目前有3000台放在集中檢疫所，其他則是分配給地方使用。

吳明賢表示，Omicron病毒無症狀較多，因為缺氧或所謂快樂缺氧情況而需要血氧機的訴求較少。

羅一鈞則解釋，未來血氧機如何分配將會以病人風險高低以及年齡層作為依據，年輕人可能比較不需要

採檢量能

採檢上的量能有4萬，若全開可達14萬或15萬，後續池化檢驗跟進會更有效率，以後也不會每次都做PCR，將會與家用快篩交互使用。

治療藥物

目前先進國家在準備藥物部分，以英國準備最多，數量占全人口的6%至7%左右，其他國家則是2%至4%之間。台灣準備藥物也會以前述百分比做為努力方向。

陳時中解釋，目前與瑞德西韋的合約中備有8萬2000人分，手上有1萬6000人分；默沙東藥廠的莫納皮拉韋則購買了5000份，輝瑞則是2萬份，在手的數量兩家總計7500人份。

國外疫情通常於1到2個月內達到高峰，陳時中希望確診數不出現指數型成長

指揮中心數據指出，香港、韓國、紐西蘭等國疫情升溫後，通常會在一個月至兩個月內達到高點，有些是大規模爆發，有些則是小規模。不過各國情況有所不同，難以精確估計台灣此波疫情規模，陳時中只盼疫情上升曲線呈緩坡，醫療量能足夠控制疫情。

Photo Credit: 指揮中心提供

吳明賢也強調，若不施打疫苗，中重症人數可能會攀升，屆時若醫療系統癱瘓，死亡人數也會跟著增加，香港就是有此情況。他更指出，有時候會死掉的人常常不是因為新冠肺炎 ，而是本來身體就有問題卻因為新冠肺炎沒有得到妥適的醫療照護。

無論確診數指數型上升或是疫情高峰持久不下，久而久之社會皆會承擔不起，如何縮短高峰持久時間，減緩攀升程度，是現在指揮中心的努力方向。

指揮中心呼籲：相信科學、跟隨指揮中心防疫規則、疫苗打滿

吳明賢今日指出，Omicron R0值等於10，等於1人可以傳10人，與Sars 1人傳3人、最初的武漢株1人傳2至3人、Delta1人傳5到9人相比，傳染力極強。

加上Omicron逐漸輕症化，粗估整體清零並不容易，將防疫方向改為「重症清零、保持醫療量能」方為上策。

新的作戰策略除了個人ABC持續要求（戴口罩、洗手、維持社交距離）以減少散播外，民眾也應相信科學，信賴彼此、上下一心對抗病毒。

此外，吳明賢更引用美國CDC數據解釋，美國21家醫院危重症及死亡案例1440人中有98%是未施打加強劑的民眾。此外，若為老人及有慢性心肺及糖尿病的患者更是高風險族群，是疫苗加強注射的重點族群。

吳明賢強調，不管是Delta或是Omicron病毒，疫苗在減少危重症及死亡的效果皆相同，施打疫苗利大於弊、好處也遠高於風險。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航