身體有彈孔、頭骨碎裂：東卯山黑熊疑槍傷致死，林務局推測因「返家行為」遇害

被二度野放的東卯山黑熊日前被發現慘遭掩埋，今（19）日林務局聲明，解剖初步證實黑熊疑似是槍傷致死，也推測黑熊是因「返家行為」遠離野放環境後遇害，同時也公開了野放決策過程。

編號568的東卯山黑熊，已經是第二次被救援、收容和野放，他過去以到農舍翻箱倒櫃覓食引發熱議，原本編號711，也讓許多人叫他「小7」，去年於台中市東卯山果園誤中套索，被救援收容了400多天，直到今年4月12日，帶著新編號568，由農委會林務局東勢林區管理處再次野放。

東卯山黑熊傷勢屬人為造成

林務局指出東卯山黑熊於4月12日在南投信義鄉丹大山區野放後一路向北移動，最後進入仁愛鄉武界山區，追蹤訊號於111年5月6日消失，林務局追蹤人員於5月9日發現其遺體遭掩埋於距離武界產業道路不到100公尺處，隨後送往農委會家畜衛生試驗所解剖。

經家衛所結剖初步實證，東卯山黑熊頭骨局部碎裂、身體有彈孔，疑似為槍傷或其他兇器所致。此外，也發現黑熊遺體的脂肪層偏厚、身體狀態良好，推測自野放後的覓食狀況正常，食物來源應無虞。

讓黑熊回歸自然且民眾免於滋擾，林務局選擇異地野放

過去林務局考量東卯山黑熊曾出現滋擾果園、農舍行為，其實發放超過百分問卷，針對東卯山黑熊原本棲息的大雪山國家森林遊樂區及雪霸國家公園周遭聚落居民進行訪調，結果有超過五成居民並不希望再野放回鄰近聚落的原棲地。

經過多次討論，雖然有專家認為應該終生圈養黑熊，不過林務局還是讓牠再次回歸自然，倘若再度滋擾聚落，即會啟動捕捉並終生圈養。此外，考量在地居民意見，「異地野放」獲得較多專家支持，並選定「丹大野生動物重要棲息環境」作為棲息地。

居民願意與熊共存，然而黑熊卻北返離開丹大棲息環境

過去，林務局與野放地鄰近聚落討論黑熊即將與之共存時，多數居民並不排斥黑熊野放在該區，地利部落會議主席更支持該再給牠一次機會，並提醒布農族傳統不可獵熊。

最後居民同意黑熊野放於該區域，萬一黑熊接近部落也願意配合必要的防熊措施。考量東卯山黑熊有滋擾前例，林務局也在鄰近部落範圍設置電子圍籬，並承諾一旦黑熊靠近部落並逗留即啟動捕捉，終生收容。

事實上，東卯山黑熊野放後在野放地界內均安全無虞，沒有受到人為干擾，且天然食物充足，並未因覓食需求而入侵周邊農地、農舍。不過牠卻出現了美洲黑熊異地野放後常見的「返家行為」。

黑熊遇害前一路迂迴向北移動，離開了安全的丹大山區。林務局與監測團隊察覺後也立即啟動緊急應變措施，包含重新往北設定電子圍籬範圍、預先與可能行經的沿線社區溝通，請居民收起農害防治及狩獵陷阱，期盼讓牠能平安返家。

不幸的是，黑熊卻在人為活動頻繁的武界地區遇害身亡，目前事發經過與行為人動機檢警仍在調查中，林務局也呼籲民眾暫勿揣測。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航