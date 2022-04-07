2022/04/07,
醫療

今日本土新增382例、累積128校停課，陳時中：大規模停課影響學生受教權，將與教育部研討停課標準

今日本土新增382例、累積128校停課，陳時中：大規模停課影響學生受教權，將與教育部研討停課標準
衛福部長陳時中今（7）日至立法院進行專題報告，入場時用手帕擦了一下臉 Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

陳時中說，「用以前的圍堵方式因應現在減害，恐怕已經在需要性上面，已經大幅降低。」應朝向匡列範圍縮小，並盡快使用快篩來確定需要居家隔離的範圍。他也提及，會儘速與教育部討論檢討停課標準，預計下週指揮中心會議會定案。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情蔓延，至今已有128所學校停課。指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，大規模停課會影響學生的受教權，停課標準是否太嚴格，指揮中心將與教育部研討，預計下週定案。

《中央社》報導，立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部部長陳時中進行「因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情多點爆發，職場防疫措施與因應作為及移工邊境管制、入境檢疫措施執行現況」專案報告。

會前陳時中接受媒體聯訪指出，持續大規模停課會影響小孩的受教權，停課規定是否太嚴格，相關規定可討論。民進黨立委賴惠員質詢時也關切此事，問及校園防疫與停課標準是否滾動式檢討，陳時中回應，「當然需要檢討」，因Omicron變異株傳播速度快，輕症個案較多，若採用原來的標準積極停課，未來對社會穩定度不見得是好事。

陳時中說，「用以前的圍堵方式因應現在減害，恐怕已經在需要性上面，已經大幅降低。」應朝向匡列範圍縮小，並盡快使用快篩來確定需要居家隔離的範圍。他也提及，會儘速與教育部討論檢討停課標準，預計下週指揮中心會議會定案。

教育部昨（6）日上午發布最新統計，全國累積14縣市、128校採取全校停課或部分班級停課。

《中央社》報導，教育部今天上午透過文字向媒體說明，4月6日共有128校停課，包括新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市等14縣市。

上述停課學校包括幼兒園9所、國小51校、國中14校、高級中等學校18校、大專校院36校。依師生染疫狀況不同，採全校停課、部分班級停課、或改成線上教學。

根據教育部3月發布的疫情停課標準，高級中等學校1班有1師生確診，該班停課；1校2班以上有師生確診，該校停課；1鄉鎮市區有三分之一學校全校停課，該鄉鎮市區停課。大專院校部分，1位師生確診，該師生所修／授課程均停課，有2位以上師生確診，該校（校區）停課。停課期程為10天。

《聯合新聞網》報導，立委林為洲今天在立法院質詢指出，今天本土確診個案380例，若加上境外移入確診個案，總計超過500例。陳時中回應：「對」。

本土疫情近期升溫未至高點，指揮官陳時中在昨日的記者會表示：「到疫情高峰時間會更快，現在剛開始而已，還有待我們觀察。」

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：翁世航


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