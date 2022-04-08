2022/04/08,
醫療

即使每日確診人數破千、破萬也不必驚訝，因為這是恢復正常生活的必經道路

即使每日確診人數破千、破萬也不必驚訝，因為這是恢復正常生活的必經道路
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

疫情指揮中心未來一定會不斷遭受責罵和攻擊，開放的過程必然會造成染疫人數、重症人數、和死亡人數持續增加。因為這是恢復完全正常生活的必經道路。世界各國不是已經歷過就是正在經歷這個過程。

本土新冠肺炎確定病例創下近期新高，別忘了，4日和5日都還是連續假日期間，採檢量本來就比平日低，所以幾乎可以預期5日確定病例的數字不會是最高點，未來應該還有更高的數字。

最近，我每天都有看防疫記者會，每天都有記者跟隨某些市長，反覆問現在中央的防疫政策是清零還是與病毒共存，鬼打牆似的不斷詢問。明明說得很清楚，是「正常生活下的積極防疫」，不是清零也不是完全放任與病毒共存，其實就是我一直提到的「漸進式與病毒共存」的生活模式。

我預測只有確診人數呈現指數型爆增，醫療量能無法承受時，才會再暫時緊縮社交活動。現在的戰略很清楚，儘量控制疫情規模緩步增加，讓醫療系統和民眾心理能逐步適應，處於到完全開放前的過渡期，減少疫情突然大幅度爆增時造成的傷亡。無意外，防疫措施將越來越寬鬆，確診人數將越來越多，這是必經的道路。

3月24日後本土案例各縣市確診數趨勢圖：

疫情指揮中心未來一定會不斷遭受責罵和攻擊，開放的過程必然會造成染疫人數、重症人數、和死亡人數持續增加，即使相較於其他國家是非常平穩的數字上升，絕對還是被罵到臭頭。沒有站在第一線承擔重責的人反而變成最厲害的人，只要打嘴炮質疑就彷彿自己很厲害可以得到聲量。

即使這兩年的防疫路程中間有許多顛頗，但在我的眼中，我們的疫情指揮中心仍是全球頂尖專業防疫團隊之一，真心不覺得有任何其他團隊能做的更好。

未來即使每日確診人數破千、破萬，仍然不會覺得驚訝，因為這是恢復完全正常生活的必經道路。世界各國不是已經歷過就是正在經歷這個過程，我們只是走得比較緩慢，用更平穩的方式達到與病毒共存。

本文獲Dr. E小兒急診室日誌授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。