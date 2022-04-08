即使每日確診人數破千、破萬也不必驚訝，因為這是恢復正常生活的必經道路

本土新冠肺炎確定病例創下近期新高，別忘了，4日和5日都還是連續假日期間，採檢量本來就比平日低，所以幾乎可以預期5日確定病例的數字不會是最高點，未來應該還有更高的數字。

最近，我每天都有看防疫記者會，每天都有記者跟隨某些市長，反覆問現在中央的防疫政策是清零還是與病毒共存，鬼打牆似的不斷詢問。明明說得很清楚，是「正常生活下的積極防疫」，不是清零也不是完全放任與病毒共存，其實就是我一直提到的「漸進式與病毒共存」的生活模式。

我預測只有確診人數呈現指數型爆增，醫療量能無法承受時，才會再暫時緊縮社交活動。現在的戰略很清楚，儘量控制疫情規模緩步增加，讓醫療系統和民眾心理能逐步適應，處於到完全開放前的過渡期，減少疫情突然大幅度爆增時造成的傷亡。無意外，防疫措施將越來越寬鬆，確診人數將越來越多，這是必經的道路。

3月24日後本土案例各縣市確診數趨勢圖：

疫情指揮中心未來一定會不斷遭受責罵和攻擊，開放的過程必然會造成染疫人數、重症人數、和死亡人數持續增加，即使相較於其他國家是非常平穩的數字上升，絕對還是被罵到臭頭。沒有站在第一線承擔重責的人反而變成最厲害的人，只要打嘴炮質疑就彷彿自己很厲害可以得到聲量。

即使這兩年的防疫路程中間有許多顛頗，但在我的眼中，我們的疫情指揮中心仍是全球頂尖專業防疫團隊之一，真心不覺得有任何其他團隊能做的更好。

未來即使每日確診人數破千、破萬，仍然不會覺得驚訝，因為這是恢復完全正常生活的必經道路。世界各國不是已經歷過就是正在經歷這個過程，我們只是走得比較緩慢，用更平穩的方式達到與病毒共存。

本文獲Dr. E小兒急診室日誌授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航