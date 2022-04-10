《義式咖啡的萃取科學》：想在咖啡上做出綿密柔滑口感的完美奶泡，留意三個重要原則

文：史考特．拉奧（Scott Rao）

在絕大多數的義式濃縮咖啡飲品中，牛奶都是占據體積最大比例的主要物質。因此，牛奶的準備絕對值得我們付出同等關注。

就和選擇烘豆師一樣，咖啡師（或咖啡玩家）在選擇牛奶供應商時，也必須以品質與盲飲測試結果為依據。牛奶品飲的項目應包括「冰牛奶」與「帶有奶泡」，以及「已添加或未添加義式濃縮咖啡」等。

對於開門做生意的咖啡師而言，無論選擇哪一家牛奶供應商，都應該注意一年中牛奶的品質如何受到天氣與乳牛的飲食，而造成波動影響。過去有好幾年，我會在一年當中依照季節更換牛奶供應商，因為某些廠商的冬季牛奶較好；某些則是夏季牛奶更美味。

大有學問的蒸奶

蒸奶的目標

以下是任何一位咖啡師，在蒸奶（milk streaming）時應該依循的基本目標：

酌量使用，僅倒出眼前準備製作的飲品所需要的牛奶量。

將空氣打入牛奶時，創造出緊密的微小氣泡（micro-bubble）；表面油滑光亮，且不會出現肉眼可見的氣泡（visible-bubble）。

將牛奶加熱至攝氏 66 ∼ 71度，並以此為最終溫度。

事先準備妥當，盡量讓蒸奶與義式濃縮咖啡的萃取同時完成。

在牛奶與奶泡分離之前，盡速端至客人面前。

避免牛奶與奶泡分離

牛奶與奶泡尚未分離的卡布奇諾或拿鐵相當美味。我甚至認為，將一杯加了牛奶的咖啡飲品無端靜置，直到牛奶與奶泡分離前都未能好好品嘗，這樣的罪孽等同於將一杯純飲義式濃縮咖啡放到老。

Photo Credit: 方言文化

卡布奇諾與拿鐵的狀態都不算穩定，其品質會隨著時間減損。由於我們無法預期客人會不會在飲品端上桌後立即飲用，因此，咖啡師必須設法讓飲品以最佳的理想狀態出場。

以加了牛奶的咖啡飲品而言，留意以下三個重要原則，能讓你的成品擁有絕佳的綿密柔滑口感與經久不衰的質地。

蒸奶完成後的氣泡必須細緻且微小。灌注蒸汽的牛奶一定要擁有緊密又微小的氣泡。若氣泡肉眼可見、過熱與過度拉漲牛奶，都可能損害飲品口感與質地。 注奶的速度必須穩定適中。以適當的流速與技巧（或純熟地使用「湯匙法」，見第123頁）將蒸奶倒入杯中，可有效幫助延緩分離現象。 出杯上桌要即時。製作完成須盡速端至客人面前，避免因靜置過久而導致牛奶與奶泡分離。

如何蒸奶？

準備容量適中的奶鋼（pitcher），尺寸必須能裝進製作飲品所需的最小牛奶量。大約是在灌注蒸氣之前，讓牛奶約占奶鋼的三分之一∼二分之一量。接著開始下列步驟：

讓蒸汽管朝一塊濕潤的抹布或滴水槽噴氣，藉此將冷凝於蒸汽管中的水滴噴出。 將蒸汽管頂端置於牛奶液面下方一點點，位置靠近奶鋼中心。蒸汽管要與液面呈10 ∼ 30度夾角。 將蒸汽管開啟至完整壓力或接近完整壓力，壓力大小取決於奶鋼中的牛奶量。例如製作瑪琪朵（macchiato）時所需蒸奶量較少，採用的壓力也應較小。 開始拉漲牛奶階段（或稱牛奶發泡階段），直到溫度達到攝氏38 度。一旦牛奶溫度超過攝氏38度，將較難發出優質奶泡。 拉漲牛奶時，請保持蒸汽管頂端持續置於牛奶液面下方一點點，謹慎地將空氣注入牛奶，同時避免任何肉眼可見的氣泡出現。注入空氣時，應該會聽到奶鋼中傳來穩定且細微的吸氣聲。 當理想的拉漲牛奶階段完成後，將奶鋼往上移，使蒸汽管潛入牛奶深處，放在能讓牛奶持續滾動的位置，直到接近理想溫度。 關掉蒸汽管，將奶鋼移出。用打濕的抹布擦拭蒸汽管，並小心地朝著抹布噴氣，以排出管中殘餘的牛奶與水滴。

請注意：某些蒸汽管的頂端設計，或是當鍋爐壓力很高時，在牛奶表面注入空氣的過程會很快地出現發泡過度現象。此時，咖啡師應該將蒸汽管深入牛奶中，僅使用部分壓力進行蒸奶，或降低調壓器的設定。

不同飲品的牛奶質地

這部分我想直接以特定飲品的製作方式與配方討論。以下所有飲品都是經典義大利風格，以6 ∼ 8盎司的寬口陶杯裝盛；基底則是1 ∼1.5盎司的義式濃縮咖啡。

卡布奇諾：以許多奶泡製成。如果從飲品完全分離出奶泡，然後以湯匙背面推回去，奶泡量應該會落在大約1.3公分（這僅是大致約估，會因杯口直徑而有所不同）。

拿鐵：以適量奶泡製成。分離出的奶泡厚度大約0.6公分。

小白咖啡（flat white，又譯馥芮白）：以最少量的奶泡製成。咖啡頂部應僅浮有一層薄薄的奶泡。

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修整牛奶

沒有哪位咖啡師能夠每次出手，都做出完美的奶泡。如果蒸奶時注入牛奶的空氣不足，除了重新來過之外別無他法。不過，如果注入牛奶的空氣過多，可透過一些方法修整出理想質地。

若想確認牛奶注入空氣的程度是否適當，可將完成蒸奶的鋼杯放在檯面上，然後開始旋轉（spinning）：以固定方向（順時針或逆時針）將鋼杯畫小圓旋轉，並在可控範圍內，將轉速加快到「將牛奶甩在壺壁上，但不至形成泡泡」的程度；牛奶旋轉的狀態越是「黏稠」，便代表注入咖啡的空氣越多。

一旦確定注氣過多，就必須修整牛奶。請用大湯匙抹去部分表面的奶泡。以湯匙凹面刮除奶泡時，要讓一部分的湯匙凹面露出，避免刮到深處的牛奶。奶泡表面應盡可能地均勻修整。修整完成之後，請再次旋轉牛奶以評估質地。若有需要，可重複進行修整與旋轉，直到牛奶的質地達到理想狀態。整個修整流程應該要在數秒鐘之內完成。

旋轉牛奶也有減緩牛奶與奶泡分離的效果。有效的旋轉速度必須夠快，既能維持牛奶表面光滑，但又不會快到出現新的氣泡或濺出牛奶。

義式濃縮咖啡萃取液與蒸奶的融合

蒸奶與義式濃縮咖啡必須相互協調，因此蒸奶應該要在義式濃縮咖啡完整萃取前的數秒內（或是同步）完成。當萃取完成時，義式濃縮咖啡便已準備好與蒸奶結合，但蒸汽管關閉後，大約還需要再等5秒鐘讓蒸奶穩定。任何必要的修整都應該等蒸奶靜置穩定之後再進行。

書籍介紹

本文摘錄自《義式咖啡的萃取科學：必備的完全沖煮手冊；煮出油脂平衡、基底飽滿，適口性佳的濃縮咖啡》，方言文化出版

作者：史考特．拉奧（Scott Rao）

譯者：魏嘉儀

專業玩家、咖啡師最想知道的大哉問：如何煮出品質穩定且口味一致的濃縮咖啡？

本書是作者史考特．拉奧於30年前入行時，就開始發想的首部經典著作。彼時的他，四處尋找一本書，能涵蓋「在咖啡館沖煮優質咖啡」時，所需的知識與建議。然而，遍尋不著之下——他索性下海自己寫！

史考特．拉奧說：「我知道許多咖啡專業人士，以及某些狂熱的咖啡業餘愛好者，和我一樣仍在尋找這樣的作品。而各位現在手中的這本《義式咖啡的萃取科學》，就是我希望完成大家的心願所做的嘗試。」

書中除了說明義式濃縮咖啡所有的萃取細節外，亦首度公開他在蒸奶與拉花實作上的心得與建議，更提供研磨刻度、壓力干預、沖煮強度、粉層厚度等標準數值，可說是現代咖啡科學研究風潮的濫觴。

不論你是專業玩家、職業咖啡師，或單純喜歡在家煮咖啡的初心入門者，都能在這本書裡找到最實際的萃取建議。

Photo Credit: 方言文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航