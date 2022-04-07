2022/04/07,
國際

美國宣布對普亭2名女兒實施制裁，能源部門以外機構全面禁止與俄羅斯交易

美國宣布對普亭2名女兒實施制裁，能源部門以外機構全面禁止與俄羅斯交易
美國總統拜登|Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

美國於昨（6）日宣布將對普亭（Vladimir Putin）的兩位成年女兒，以及俄羅斯聯邦儲蓄銀行（SberBank）與最大民營銀行阿爾法銀行（Alfa Bank）實施制裁。專家預估俄羅斯今年的GDP將會縮減15%，抵銷過去15年來該國的經濟成長，美國研判俄羅斯很有可能會失去其作為主要經濟體的地位，並長期陷入經濟、金融、科技孤立的狀態。

美國於昨（6）日宣布將對普亭（Vladimir Putin）的兩位成年女兒瑪麗亞（Katerina Tikhonova）、卡特琳娜（Katerina Tikhonova），以及俄羅斯聯邦儲蓄銀行（SberBank）與最大民營銀行阿爾法銀行（Alfa Bank）實施制裁。美國當局表示除了能源相關部門，其餘機構都將被禁止與俄羅斯交易。

本次制裁對象除了普亭的兩位女兒，還會有俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的妻女，以及幾位俄羅斯國家安全委員會的成員。一位美國高級政府官員向《彭博社》透露，這是美國與盟國打擊俄羅斯高層領導密切關係人的行動之一。

對瑪麗亞和卡特琳娜進行制裁被認為是一個象徵性的舉動，美國目前尚不清楚她們在俄羅斯境外是否擁有大量資產，不過此舉目的本身旨在引起普亭的注意。

多年來，瑪麗亞與卡特琳娜一直被蒙在神秘的面紗中，她們婚前的姓氏不同，克林姆宮也未曾證實過兩人的名字，也未公布過她們成年後的照片。

不過2015年，普亭曾經透露過關於兩位女兒的細節，包含兩人都畢業於俄羅斯的大學，並會說多國語言。

知情人士透漏，大女兒瑪麗亞是俄羅斯私人醫療健保投資計畫Nomenko的共同所有人，凱特琳娜則是在莫斯科國立大學中經營AI人工智慧研究機構。

美國政府認為，這些人以犧牲俄羅斯人民的利益作為代價，讓自己中飽私囊。其中更有一些人為普亭在俄烏戰爭中提供必要的支持。新一輪的制裁將會切斷他們與美國金融體系的聯繫，並凍結他們在美國持有的任何資產。

白宮國家經濟委員會主任布萊恩．迪斯（Brian Deese）表示，其他將受到美國制裁的國有企業還包含聯合航空製造公司（United Aircraft Corporation）與聯合造船集團（United Shipbuilding Corporation）。

他說道：「這些國有企業大多與俄羅斯政府有著非常密切的關聯，我們將會實施全面的封鎖制裁。」美國財政部將預計於今日宣布這項政策，然而這次的制裁將不會包含能源相關企業。

此次的制裁是針對俄軍於基輔近郊布查屠殺平民的反擊，拜登在推特上表明俄羅斯將為其於該地（布查）的暴行立即付出嚴重的代價。

昨日，俄羅斯還是繼續向烏東地區發射砲彈，烏克蘭當局也持續敦促平民必須趁「還有機會」的時候盡速離開，否則俄羅斯很有可能在未來幾日發動大規模的進攻行動。

另一方面《路透社》報導，歐盟外交官於昨日未能批准歐盟委員會針對俄羅斯進行新制裁的提案。原因是目前仍需要解決技術性問題，包含煤炭禁令是否會影響現有合約。

另外，歐盟也將祭出禁止俄羅斯船舶停靠歐盟國家港口的命令。本輪制裁預計於今日敲定，此前各國仍在逐步淘汰煤炭等細節問題上發生爭執。

白宮的事實清單提到，專家預估俄羅斯今年的GDP將會縮減15%，抵銷過去15年來該國的經濟成長，通膨率也超過15%，未來預計還會快速上升。此外，目前已經有600多家民營企業離開俄羅斯市場，該國供應鏈已遭到嚴重破壞。

美國研判俄羅斯很有可能會失去其作為主要經濟體的地位，並長期陷入經濟、金融、科技孤立的狀態。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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