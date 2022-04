如何定義「戰爭罪」與「種族滅絕」？普亭入侵烏克蘭可能面臨什麼下場？

文:張瑞邦(Tucker Chang)

據《澳洲廣播公司》(ABC)於2022年4月4日報導,俄羅斯軍隊於近日撤離烏克蘭首都基輔(Kyiv)近郊後,烏克蘭政府在距離基輔西北邊37公里的布查鎮(Bucha)至少發現300具平民屍體,其中有約50具的屍體被判定是遭俄羅斯軍隊處決的受害者,這些屍體多半暴露於街道上、雙手被白布反綁、後腦勺中彈,或明顯有遭近距離槍傷及酷刑的跡象。若涵蓋基輔周遭的其他城鎮,則粗估有410具遭俄軍行刑式槍殺的平民屍體。

對此,美國《有線電視新聞網》(CNN)轉述美國總統拜登(Joe Biden)於4月4日發表的說法表示,俄羅斯軍隊在烏克蘭布查鎮的暴行已構成「戰爭罪」,拜登更直指俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)為「戰犯」。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在一項書面聲明中表示,自俄羅斯入侵烏克蘭以來,俄軍不分青紅皂白的摧毀烏克蘭眾多學校、醫院、公寓、救護車等民用設施及交通工具,造成數千名無辜平民死亡。根據目前掌握的消息,美國政府正在評估、持續追蹤俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下的戰爭罪行。

卡達《半島電視台》引述北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰伯格(Jens Stoltenberg)的聲明強調,布查鎮的屍體照是「歐洲數十年來從未見過如此針對平民的暴行。」史托騰伯格也矢言,國際刑事法院(ICC)調查俄羅斯所犯下的潛在戰爭罪「極為重要」,並且應該追究相關人員的責任。

聯合國人權事務高級專員辦公室發言人史勞塞爾(Liz Throssell)指出,根據國際人道法(DIH),若武裝一方蓄意殺害平民,則將構成戰爭罪。

「這並不是說當前的這些特定事件一定構成戰爭罪,我們現在還不能確定這一點,這就是為什麼我們要詳細的調查,了解平民在衝突期間是如何死亡、由誰發起攻擊?以及特定的攻擊日期為何?」史勞塞爾在接受《美國之音》(VOA)訪問時如此說道。

面對布查鎮大量的平民橫屍街頭,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)認為,俄羅斯軍隊的行徑根本已構成「種族滅絕」(Genocide)。

「在烏克蘭境內有100多個民族,而這些民族現在正被俄羅斯毀滅中,只因我們烏克蘭人民不想屈服於俄羅斯的威脅,這是對整個烏克蘭的暴行。」澤倫斯基強調。

何謂戰爭罪?

《華盛頓郵報》(The Washington Post)於報導中提及,海牙國際刑事法院對於戰爭罪的定義相當廣泛,包含刻意殺害平民、酷刑、強姦、強迫性交易、劫持人質、非法將平民驅逐出境、故意使平民陷於飢餓、射殺已經投降的敵對武裝人員。

戰爭罪還包括使用生化武器等國際間規定禁用之軍武,或蓄意攻擊民用、非軍事目標,例如針對醫院、醫療設施進行轟炸。另外像是搶劫民眾、對當地生態環境造成嚴重破壞,亦可能構成戰爭罪。

印度財經媒體《Business Standard》則以國際人道法中的三個一般性原則定義戰爭罪。其認為,保護戰時的平民已成為國際人道法核心,該法訂定了戰爭應如何進行的相關規範,當前的國際刑事法院及國際法院(ICJ)亦皆有參與戰爭原則的維護。

在三個一般性原則中,首要被評估有無違反戰爭罪的原則為「區分原則」(Principle of Distinction),即戰鬥方須區分平民和武裝人員;其次為「比例原則」(Principle of Proportionality),該原則禁止在軍事衝突中侵害平民的生命過當,須遵守最小侵害平民的規範;最後一項為「預防性原則」(Principle of Precaution),衝突各方必須避免或盡量減少平民的傷亡。如果不遵守上述任何一項原則,則便很有可能被判定為戰爭罪。

美國薛頓賀爾大學法學院(Seton Hall University School of Law)國際刑法專家哈菲茲(Jonathan Hafetz),在接受《路透社》的專訪時表示,正如國際間指控俄羅斯在布查鎮所犯下的暴行一樣,處決平民「絕對是典型的戰爭罪」。

澳洲研究型新聞分析媒體《對話》(The Conversation)報導則引述人權及國際法學者殷格利斯(Shelley Inglis)的說法,其強調克里姆林宮有著長期犯下戰爭罪的歷史,尤其在敘利亞內戰、入侵喬治亞,以及與烏克蘭爆發克里米亞地區衝突期間,皆有直接襲擊平民的紀錄。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

什麼是種族滅絕罪?

美國《國家公共廣播電台》(NPR)於報導中解釋,當一個群體因為其種族、民族、國族或其他身分特徵而被鎖定為攻擊目標時,攻擊者「意圖摧毀該群體部份或全部」的殺戮、侵害行徑,便可被視為種族滅絕。

《德國之聲》(DW)則以澤倫斯基的視角分析,其認為澤倫斯基指責俄羅斯軍隊進行種族滅絕的暴行,定義上亦接近美國《國家公共廣播電台》所說的「蓄意破壞一個民族、種族、國族,甚至是宗教團體之企圖。」

然而《德國之聲》也強調,以法律的角度而言,要證明攻擊方犯有種族滅絕罪的難度相當高,實務上很難證明對方有意圖要消滅特定群體。