中國為何出現大量無症狀感染者？恐怕與官方的「確診定義」有關

文：德國之聲中文網

從2020年1月15日至今，中國國家衛生健康委辦公廳先後發布了九版COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）診療方案。中國衛健委也每日通報，包括本國新型冠狀病毒肺炎新增確診病例、新增疑似病例及新增無症狀感染者數量在內的數字。

中國的新冠肺炎疑似和確診病例標準是什麼？

縱觀中國衛健委發布的歷版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》可以看到，從2020年1月15日發布的試行第一版到2020年3月4日發布的試行第七版，對新型冠狀病毒肺炎疑似病例的診斷標準，都包括流行病學史和臨床表現兩個部分，其中都提到「發病前兩週內有武漢市旅行史或居住史」或接觸過新冠病毒感染者；臨床表現為發熱和新型冠狀病毒肺炎影像學特徵等。確診病例的診斷標準，則是在符合疑似病例標準的基礎上，即時熒光RT-PCR檢測新型冠狀病毒核酸陽性。

在診斷標準問題上，中國衛健委2020年8月發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案試行第八版》有了較大修改，除不再提及武漢外，還提到無症狀感染者。該方案中為疑似病例制定的診斷標準包括「臨床表現發熱和（或）呼吸道症狀等新冠肺炎相關臨床表現」，具有新冠肺炎影像學特徵等等。確診病例則為疑似病例同時具備包括「即時熒光 RT-PCR檢測新型冠狀病毒核酸陽性」在內的病原學或血清學證據者。

中國衛健委2021年4月14日發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第八版修訂版）》和2022年3月14日發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版），均基本延續了第八版的對疑似病例和確診病例的診斷標準。

從中國歷版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》所規定的診斷標準來看，除「即時熒光RT-PCR檢測新型冠狀病毒核酸陽性」外，「發熱和新型冠狀病毒肺炎影像學特徵」始終是在中國將新冠病毒感染者，診斷為新型冠狀病毒肺炎新增確診病例的標準。

無症狀感染者真的無症狀？

中國目前的新一輪疫情由新冠變種Omicron BA.2的迅速傳播推動。而Omicron雖然傳染性很強，但它主要感染上呼吸道的鼻咽部，感染者較多出現乾咳、咽痛等上呼吸道症狀，只有少部分患者出現發熱和腹瀉、嘔吐等消化道症狀或肺炎症狀。

這就造成大部分Omicron感染者，並不符合中國官方制定的應歸入「新型冠狀病毒肺炎」疑似或確診病例的診斷標準，即有「發熱和新型冠狀病毒肺炎影像學特徵」。但由於這些Omicron感染者新冠病毒核酸檢測呈陽性，因此，他們往往就被列入所謂的「無症狀感染者」之列。

江蘇疾控在今（2022）年3月16日發布的題為〈無症狀感染者為啥明顯增多？無症狀感染者需要治療嗎？〉的文章中說：「無症狀感染者，是新冠病毒核酸檢測陽性，但又沒有咽痛、發燒、乏力、乾咳、嗅覺減退等一系列症狀和體征，同時CT片影像學上也沒有看到有肺炎表現的人員。」

文章稱：「無症狀感染者，有兩層意思：一是感染者，二是無症狀」，「但是，一些無症狀感染者可能發展為有症狀的確診病例，只是目前還僅僅是處於潛伏期。但還有一些無症狀感染者，在自身免疫力的作用下，或者是及時發現後給予了抗病毒治療，沒有出現臨床症狀，病毒得以清除。另外，還有很少一部分病例，是恢復期無症狀感染者，就是說臨床症狀完全消失，其他檢查也基本正常，但是病毒核酸檢查還可以維持一段時間的陽性。」

「此」新增確診不同於「彼」新增確診

必須指出的是，德國等許多國家每日報告的新增新冠確診人數為新冠病毒核酸檢測陽性者，即感染新冠病毒的人數，和中國官方統計的「新型冠狀病毒肺炎」確診病例是完全不一樣的概念，更接近於中國官方公佈的新增確診病例和無症狀感染者的總和。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航