【圖解】全家便利商店邁入第4000間！40件好事全都報（下）

​​鮮明的藍綠白色招牌，24小時不停歇的為社區點亮，進入店內便響起耳熟能詳的歡迎旋律，空氣中不是瀰漫著淡淡茶葉蛋香，就是便利商店店員忙著煮咖啡的提神香氣。這裡是佈及全台灣大街小巷的生活補給站，也是消費者永遠無法忘懷的「全家就是你家」。

全家便利商店，這間源自日本跨國便利商店的品牌，自1988年來台深耕至今，在版圖小巧的台灣仍能開拓龐大的市場需求，如今已要迎來第4000店。展店數達到新的里程碑，也意味著全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求，甚至回饋社會的行動，皆成績斐然；全家究竟做了哪些好事，能夠維持強勁競爭力，持續扮演消費者最佳的生活夥伴？一同細數全家曾做過的40件好事，見證全家坐擁4000店的堅強實力。

好心篇

全家便利商店與台灣消費者共同成長，在邁向4000店的路上，全家也曾付出許多行動支持台灣社會變得更好。從內部做起，全家從食品供應鏈源頭與小農合作在地採購、在產品製程中以「Clean Label」食品少添加，讓消費者吃的安心，也獲《遠見》CSR獎肯定，更透過推行「友善食光」月減350噸食物浪費。減塑部分則改良鮮食包材，年減塑70噸、同步推廣鮮食循環餐盒、循環杯，推動全台首間循環容器示範店等，並以，以邁向「公平共好的產銷生態圈」為目標。

另外，全家也發揮企業影響力，攜手《看見・齊柏林基金會》舉辦環境講座，或是推行點數換飼料幫助毛小孩溫飽、設置村里平安箱／食物卡每月助1800戶弱勢貧困家庭等，以好心行公益，啟動溫暖善循環。

好買篇

儘管全家店數密集，但為了更無遠弗屆的照顧消費者需求，尤其在疫情間提供更彈性便利、跨店消費的服務，很早就數位轉型的全家便利商店，憑藉獨家App服務，全年無休為消費者提供便利好買的購物體驗。

例如：全家旗下的My FamiPay、Fami錢包使用者達200萬人，疫情時代更推出全家App隨時買、預約取貨，以及全家禮物卡儲值Fami錢包等功能；此外，還能透過「地圖趣」查看各店商品不撲空。種種創新服務，不只讓全家因此蟬連三年「臺灣服務業大評鑑」金牌獎、Line社群電商平台「全+1」獲創新商務獎的肯定，也造福廣大消費者，透過人手一機的科技工具，即可快速體驗到便利商店的優質服務。

好玩篇

不只便利，全家也希望讓便利商店的服務，帶有趣味好玩的體驗。因此，全家推出「即興開鍋」、「開醺酒吧」系列，陪伴消費者在家吃火鍋或小酌微醺。

另外，也不定期呼應熱門時事，推出快閃或期間限定活動，例如：曾結合KKLIVE，推出消費滿額加購八三夭演唱會邀請碼；或是與消費者同慶奧運羽球雙打金牌，大放送20萬份酷繽沙快閃活動，當日完銷；又或是為了感謝捐贈疫苗國，全家推出獨家限定的口罩，傳達感恩的心。

事實上，在全家消費愈多愈好玩；透過全家App的集章趣活動，還可再兌換百大夯品。全家透過五花八門的趣味活動，期能成為最貼近消費者日常的便利商店，為客人在平凡的日子中點綴豐富色彩，體會到「原來生活也能這麼好玩！」

種種好吃、好酷、好買、好心、好玩的創新服務，不只讓全家抵達4000店里程碑，線上App或活動也累積龐大會員，例如：LINE官方突破680萬會員、全家App深耕1400萬會員、「隨買跨店取」累計420萬人使用、「集章趣」累積百萬會員等。

全家好事全都報，與全家一同歡慶4000店，未來持續一同創造美好生活體驗，邁向下一個里程碑。