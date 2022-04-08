2022/04/08,
社會

倒退六十載：新界農地劃一補地價政策惡果的歷史考據

倒退六十載：新界農地劃一補地價政策惡果的歷史考據
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

以過往的眼光看今天政府的劃一補價建議，難以談得上謹慎：觀乎過去發展商的行為，在一手樓空置稅的長期缺席下，發展商等待時機出貨成為發展商「賺盡每一蚊」的行規，延遲發展以年計。

政府無懼官商勾結的嫌疑，上月尾決定對新發展區內發展農地提供「標準補地價」安排，讓發展商能除了傳統補地價（即由政府逐一按地盤實際情況評估價錢）以外，繳交劃一價錢即能修訂契約發展。政府辯稱這種實質是不精準的補價，能夠令發展商「更進取」加快發展。

回顧新界發展史，港英政府亦曾於新界推行劃一補價政策（standard premium rates）：1950年代香港工業發展迅速，港英政府須處理將大量農地轉換為工業地的申請，人手不足下只好以劃一補價加快處理。當年的土地政策依然被指過慢及阻礙發展，有趣的是，在1950年代末期，港英政府卻將當時的劃一補價政策收緊，箇中原因值得今天力推劃一補地價政策的人反思。

劃一補地價或鼓勵炒賣亦欠公平

一向以來，地主在農地上向政府申請建屋獲批，向政府補回因用地用途改變而導致的土地升值差額是土地行政的原則，亦是一項重要的政府收入來源。但準確計算每塊不同位置、大小、周邊環境不同的土地補價是一項極大挑戰。人手不足應付城市發展速度的港英政府，即使政策原則上要求逐一申請獨立補價，實質上只能以劃一補價加速處理申請。然而，經驗發現劃一補價通常會比逐一補價價錢為低，導致公帑損失（....we had to fix rough standard rates because we have no staff to keep up to date on land values. As a result our premia may have been low）[1]，墮入資源不足的惡性循環。

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在位置較佳的地段，劃一補價或令囤地投資更具確定性，自然吸引試圖透過政策獲利投資者囤積土地。在1954年，有官員發現在政府有意扶植工業的荃灣，劃一補價政策引致土地投機，令土地價格脫離實質價值。（So far as Tsu(e)n Wan is concerned, where the system has resulted in speculative buying of agricultural land at prices well above its real value...）[1]，故此建議在優越地段如墟鎮等逐一按申請估價。

除了吸引投機者導致土地漲價外，劃一補價亦有其執行上的困難。1957年，政府高層總結過去數年經驗，認為無法公正地執行劃一補價政策（there were considerable difficulties in applying a flat-rate premium…equitably），故此以後無論如何轉換地契的補價計算，均需要以該申請的在地因素逐一計算（it was agreed that premium to be paid for conversoin in future should be assessed - however roughly - on the basis of the particular development proposed by the lessee）[1]

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行政局決議：逐一估價為基本原則

最後，港英行政局在1957－1959年逐步調整劃一補地價政策。在新界的修改地契（modification of lease term）的補地價上，取消分區劃一補地價安排（zone premia）[2]，換言之須按照上述1957年的決議按申請逐一計價；值得注意的是，1950年代的港英政府與今天的特區政府，兩者均強調土地行政政策須改變以配合城市發展的增速，但港英政府並沒有選擇延續劃一補地價安排（flat-rate premium/standard premium），反而強調補價實際金額需要事先經過計算（a premium should be charged equivalent to…any increase in value of the lot that might result）[2]，與今天特區政府的決定幾乎相反。

港英政府背後理據其實很簡單，就是：「逐一估價本來就是一項專業工作，需要小心及仔細地做。」（Assessing the value of each individual site is a professional job requiring careful and detailed examination）；時任新界民政署長戴斯德（E.B. Teesdale）在給各區負責批核地契的理民官撰寫的信件中，甚至要求下屬即使資源及時間不足，在準確計算補價上點都要「死掂佢」（I hope District Officers, with their other multi-farious duties, will find sufficient time to give to each case the accurate consideration necessary）[1]。反思這段歷史，資源雄厚的特區政府因要提供「確定性」予發展商而唔選擇計清楚價錢，相比下未免過份輕率。

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放棄精準計價　最後或因快得慢


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