被俄國豬隊友拖下水，中國在俄烏戰爭的「中立」越來越受國際質疑

為什麼中國的「中立」越來越受質疑？

在俄烏戰爭中，中國的官方態度一直自稱「中立」。一方面，中國拒絕譴責俄羅斯，甚至至今用「衝突」形容這次俄羅斯的侵略戰爭。另一方面，中國又企圖在國際社會營造烏克蘭戰爭中「不選邊」的印象。

2月25日，在俄國全面進攻烏克蘭的第二天，中國主席習近平就和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話。2月26日，中國外長王毅闡述了中國的五點立場。3月15日，中共外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在瑞士與美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會面烏克蘭問題是重點。3月18日，習近平與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，也重點討論了烏克蘭問題。

這些表態，加上外交部發言人和官方媒體的文章，中國的五點立場可以歸結為三組「表述」。

第一，在是非曲直問題上：中國一方面說「尊重各國主權和領土完整」、「遵守聯合國憲章宗旨和原則」；一方面又說「俄烏衝突有複雜的歷史經緯和現實因素」、「自有來龍去脈和是非曲直」，「俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決」。

第二，在如何解決的問題上，中國指責美國（和北約）「拱火」、是「始作俑者」，批判西方國家支援武器是「火上澆油」；強調「當務之急是各方克制，避免大規模人道主義危機」；「中國送的是食品，美國送的是武器」。

第三，在中國的角色的問題上，中國強調自己「支持鼓勵一切有利和平解決烏克蘭危機的外交努力」、「始終忠實履行國際義務」。

在中國看來，這套邏輯是說得過去的，在以往這類說詞可能有效，但這次不太好使。

美國總統拜登和中國主席習近平通電話，警告中國給俄國提供物質支持，會有嚴重後果。在布魯塞爾的北約、歐盟、G7三合一峰會，北約和歐盟又再呼籲中國不要支持俄羅斯的戰爭努力。總之，中國在俄羅斯侵略烏克蘭的「中立」立場越來越受質疑，壓力越來越大。這有以下的原因。

首先，在中國立場上的「中國邏輯」說不通

在是非曲直的問題上，中國的表述自相矛盾。現在是俄羅斯軍事侵略烏克蘭，侵占烏克蘭領土，煽動和承認烏克蘭東部兩個傀儡共和國「獨立」，釀造人道主義危機，數千平民死亡、數百萬人淪為難民。

然而，中國還不肯說俄羅斯是「不對」的，也不肯說這是「侵略」。這算是「尊重各國主權和領土完整」嗎？在俄國沒有受到任何軍事威脅的情況下（誰會發瘋主動攻擊俄國？），有什麼樣的「安全方面的正當訴求」，非要用平民死傷無數和龐大數目的難民才能實現？

中國強調「聯合國憲章宗旨和原則」，先不提俄羅斯是否實施了違反聯合國宗旨的侵略行為，俄羅斯侵略烏克蘭之前，在聯合國討論過了嗎？得到聯合國安理會授權嗎？俄羅斯這樣徹底把聯合國拋開，中國卻不指責俄羅斯「違反聯合國宗旨」。

在如何解決的問題上，呼籲「各方克制」當然是一個放諸四海皆準的答案。然而，現在主動進攻的一方是俄羅斯，已在三個方向深入烏克蘭國土，還不斷發動攻擊。相反，烏克蘭只是龜縮防守，連反攻都談不上。在這種情況下，中國卻來呼籲「各方克制」，各打五十大板，豈非為俄國打掩護？

一個被侵略的國家最需要的是什麼？食物和人道主義救援當然重要，但有什麼比得上反抗侵略的武器了。

正如當年抗日戰爭初期，蘇聯給中國支援了大量武器，根據中國黨媒的說法：「對中國來說是在抗戰最孤立、最危險的階段得到了外來的巨大援助。」倒是最初沒有公開大方地給中國提供武器和戰爭物資的美國，被抱怨「美國的援助不到重慶政權『最吃緊之危機，或暴敵最橫行之時』絕不出手」、「求援的艱辛經歷使蔣介石百感交集地說：『對敵國易，對友邦難，受人接濟，被人輕侮。』」就連烏克蘭副總理也在嗆聲中國「我們最需要的不是食品，而是武器。」

第二，中國是聯合國系統中，除了「撐俄四國」外最力挺俄的一個

烏克蘭開戰以來，在聯合國系統內多個場合進行過多輪表決，除了一直投票支持俄國的「撐俄四國」（白羅斯、北韓、敘利亞、厄利垂亞）外，最挺俄羅斯的就是中國。

中國在所有聯合國系統的表決中，不是棄權就是直接和俄羅斯站在一起。在聯合國安理會和聯合國大會緊急特別會議中的譴責俄羅斯草案表決中，中國雙雙投棄權票。到了原子能機構有關俄羅斯襲擊烏克蘭核電站的表決中，中國更成為唯一與俄羅斯投反對票的國家。在聯合國安理會最新表決的俄羅斯提出的草案中，中國又成為唯一與俄羅斯投贊成票的國家（其餘13國都反對）。

誠然，在聯大投票中除了中國之外還有其他棄權國家。然而，在迄今所有投票場合都和俄國站在一起的，就只有中國。

最能說明問題的是，海牙國際法庭審理烏克蘭訴俄羅斯案件有三項裁決，其中前兩項都以13：2通過，分別是俄羅斯必須立即停止在烏克蘭的軍事行動、俄羅斯在烏克蘭境內有「種族屠殺」行為。只有第三項國際社會應人道主義援助15票通過。在前兩項，中國籍法官薛捍勤，是唯一站在俄羅斯一邊投反對票的一位。

值得指出的是，國際法庭的15位法官中，還有三位來自在聯合國大會投棄權票的國家（印度、烏干達、摩洛哥），他們都站在烏克蘭一方投贊成票。這說明了兩個可能。一種可能是，那幾個與政府在聯大投票不一的法官是真正的「獨立法官」，而中國法官要「聽黨的話」。另一種可能是，由於在國際法庭所有法官不能投「棄權」，所以法官的投票才真正反映了「棄權國家」的真正立場：即它們雖然因為種種原因在聯大棄權，但歸根到底更站在烏克蘭一方。

烏克蘭總統澤倫斯基在聯合國安理會視訊演說｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

第三，中國對俄國的支持是至關重要的