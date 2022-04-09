2022/04/09,
影劇

《The Marvelous Mrs. Maisel》：當冒犯化為藝術，喜劇藝人血肉史

《The Marvelous Mrs. Maisel》：當冒犯化為藝術，喜劇藝人血肉史
Photo Credit: The Marvelous Mrs. Maisel

我們想讓你知道的是

Mrs. Maisel走的女性路線，並非取消陰柔，強調自主，也不忘亮麗光鮮、維繫家庭。這是屬於她的人格魅力，可謂用生命說笑。

站在台上，沒有任何協助，孤獨地張嘴。這是stand-up comedy，棟篤笑表演的特色，在於單憑一己之力，企圖搏得觀眾大笑。分寸拿捏不妥，噓聲、雜物，以至巴掌都可能隨時登台，化為演出之一。

2017 年美劇《The Marvelous Mrs. Maisel》（了不起的麥瑟爾夫人，台譯「漫才梅索太太」），故事看似傳統，女性因丈夫出軌改變人生，重拾自我，追求夢想，自然遭遇連場挫敗。兩大主題的敘事，彷彿已經出現過太多了。

但人世間的主題往往相似，不外生老病死，舞台上演釋得精彩與否，才是一切關鍵。看女主角Mrs. Maisel在New York City，美人穿上眾多靚麗衣裳，觀之賞心悅目。

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Photo Credit: The Marvelous Mrs. Maisel

Mrs. Maisel沒有catwalk走上時裝天橋，反在擺脫丈夫之後，醉酒登台棟篤笑。吐盡真情，竟然全場觀眾歡笑拍掌，她才發現自己喜愛說笑，極具才華。

這套喜劇敘事緊湊，將棟篤笑、女性和追夢配搭絲絲入扣，巧妙布置多人同場，像許多場家庭戲碼，必定有兩三條線並行，笑料密集埋藏於對話，這是有層次的鋪陳。

Mrs. Maisel走的女性路線，並非取消陰柔，強調自主，也不忘亮麗光鮮、維繫家庭。這是屬於她的人格魅力，可謂用生命說笑。每次重要經歷、挫敗，都和她的棟篤笑相應。

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Photo Credit: The Marvelous Mrs. Maisel

就像她幾乎和丈夫重拾舊好，偏因台上演出笑話過於直白，有損男性尊嚴，最終無法復合。劇中常說，喜劇演員都是癲狂。他們遊走邊緣，挑戰社會禁忌，在接受與拒絕之間行鋼線。

因此，Mrs. Maisel挫敗常是演出的冒犯。第三季的主線，她和歌手Shy Baldwin合作，為他開場前說笑，合作相識，發現他是gay，悉心照顧，視作好友代為隱瞞，看似一帆風順。

在Shy Baldwin巡迴演出前，關鍵的一場表演，Mrs. Maisel前有強人說笑，讓她緊張焦慮。最後決定以Shy Baldwin作題材，大受歡迎，唯獨笑話涉及其陰柔氣質，觸犯性向禁忌。

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Photo Credit: The Marvelous Mrs. Maisel

Mrs. Maisel到機場，準備伴隨歌手巡迴美國，可是在登機前被拒，員工責罵她竟敢冒犯Shy Baldwin。棟篤笑的成功，和傷人與否，並無直接關係，也讓她失去名成利就之機，追夢再度受挫。

劇集要演下去，完結前總不能已經圓夢。理想挫敗，往往套路就是各種形式的復仇。Mrs. Maisel在第四季的劇情，卻轉了方向，看似意外，符合人物性格，誠懇得感人。

她受邀Shy Baldwin婚禮，到現場似要復仇，歌手團隊提出金錢封口，要她隱瞞其性向。Mrs. Maisel生氣，她早就答應歌手永不公開，視Shy Baldwin為朋友，認為這是侮辱。

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Photo Credit: The Marvelous Mrs. Maisel

她和Shy Baldwin對質，本是責罵的戲碼，但她說，如果當時讓她登機會先跟他致歉，從未想過要傷害自己朋友，笑話也有別的選擇云云。可惜是，對方從未給予她任何解釋的機會。

Stand-up comedy不容易，禍畢竟常從口出，挖苦、嘲諷，取悅世界時，隨時得罪別人。界線流動，遭遇任何意外，show must go on。或能解釋，或不，向來是喜劇藝人的血肉史。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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