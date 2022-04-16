《我喜歡你的奇奇怪怪》：雖然不厭惡漂泊，但會記得開在家門前的花始終是最美的

文：原來是柒公子

很多故事到最後只是相識一場

窗邊浮起許多小黃花，每年都是它開得最好。

不過今年因為疫情，等人們可以出門時，就看到和它一起綻放的還有迎春花和連翹。

春天的第一波爛漫，少不了迎春花，燦爛的明黃色，是春日裡的一道靚麗風景。稍後開放的連翹，也是一串串小黃花，不過，連翹通常是四片花瓣，枝條為褐色，比迎春花高大。迎春花多是六片花瓣，枝條綠色四棱，常常在路邊開成一蓬蓬的花牆。

不僅僅是路邊，社區裡也是，公園裡也是，這座城市的花好像都比往年開得旺盛了許多。

我發現，很多植物都是開黃花，春時尤多。

我想，黃色的花可能是世上最多的花了。

昨天我低頭走臺階，走著走著，突然發現兩階臺階之間的縫隙裡鑽出一株正在盛開的小黃花。雖然只是小小的一株，在空曠斑駁的臺階上，卻非常醒目。

在它目力能及的範圍裡，上方是臺階、下方是臺階、左方是臺階，右方還是臺階，堅硬單調的重複，單單它一朵小花。

可這樣一朵小花讓我感到羞愧，它從不憂慮自己的處境，長在哪裡，就開在哪裡；能開多久，就開多久；不用知道為什麼要開，就是開了。

第二天傍晚我又來看它，發現小黃花已經被別人連根拔走了。

原來還有人跟我一樣喜歡這朵小黃花啊。

但仔細想想又不對，占有不是喜歡。

喜歡花的人，一定會走很遠的路去看花。

這兩天去踏青，公園的草地上有許多小黃花，無窮蔓延。

記得上大學的時候，經常花半天的時間和很多同學去看櫻花，回來的路上，低頭也會看見許多這種黃色小花。有時候忍不住拉同學們蹲下來，仔細看很久，才覺得沒有辜負那黃色小花的美麗。

那時候，時間這樣的奢侈，可以用整個下午看花看草，待傍晚時分，才踏著夕陽的餘暉，慢慢走回去。

一路上走走停停，摘一片葉子，或者幾根茅草，一起大聲唱〈晴天〉：「故事的小黃花，從出生那年就飄著……」

那時候不知歲月漫長，也不知道故事裡的小黃花指的是什麼花，現在我終於知道了它應該是指蒲公英的花。

春天，在農地的田埂上和馬路邊的草地上，有很多零零散散的小黃花，花型像極了微小版向日葵。

小時候，我總說它是菊花，我不知道為什麼菊花春天就開了。

小朋友總是有太多問號。

現在我差不多已經忘了誰告訴我它們是蒲公英花了，也忘了誰教我如何把蒲公英吹遠，忘了和誰比過誰採的花最好看……

就像蒲公英的花語是：停留不了的愛。這種花代表了漂泊。

是啊，很多故事到最後只是相識一場，然後各自飄零，各自奔天涯。

對於我來說，並不厭惡漂泊的狀態，但會一直記得最美的花始終是開在我家門前的。

比如只有家門口的油菜花熱烈開放的時候，我才能深深感受到春天的到來。大片大片的油菜花鋪滿田野，那一片片「灼燒」的黃是那麼耀眼，那就是家鄉最動人的風景。

等到油菜花謝了，蒲公英就多了起來。

我就是在那一年蒲公英漫天飛舞時離開老家的。

想要在沒有任何熟人的地方逐漸糾纏、生根、發芽，最終長成包裹著的硬殼，再開出一朵不惹人注意的小黃花。

油菜花的花語是：想要的都會有。

那你想要什麼呢？

我想要的是在心儀已久的城市中遊走，去擁抱散落各地的老友，以及希望每個人都會遇見治癒自己的那朵小黃花。

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書籍介紹

本文摘錄自《我喜歡你的奇奇怪怪》，時報文化出版

作者：原來是柒公子

下雨的時候，我故意不撐傘。

不快樂的時候，一次跳三個臺階。

在深夜崩潰，就在天亮時和自己和解。

給每一個正在尋找自我，發現同類的人。

即使你從未想過安分過一生，也注定有人願與你同行。

祝這世界繼續熱鬧，

祝你依然是你。

其實，大部分人聽過最多的話就是「你要變得更好看一點、你要更優秀一點、你要更腳踏實地一點……這樣才會有人喜歡你」，卻很少有人提醒你「你看啊，你真的好特別」、「你太有趣了吧」、「和你在一起真開心」、「我喜歡你，就是你現在的樣子」……

是啊，我喜歡你，無論現在你有多奇怪，我都接受。

就算你長痘痘，我也會喜歡你啊。就算你嫌棄自己胖，我還是覺得你很可愛啊。

每個人都是不同且獨特的，「只是你永遠不知道自己有多特別，但總有人喜歡你的奇奇怪怪。」

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航