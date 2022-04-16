《我喜歡你的奇奇怪怪》：一個女生最酷的時候，就是知道感情死掉時可以乾脆說再見

文：原來是柒公子

女孩子心裡沒人的時候最酷

我確定，我曾經是喜歡過這樣一個人的。

我喜歡他的樣子有很多種，是收到他的邀請在房間裡活蹦亂跳的樣子，是洗澡洗到一半用毛巾擦擦手回他訊息的樣子，是一個人坐夜車出現在他面前的樣子……

我當時很害怕最後只是感動了自己，但還好，他說他感動了。他這麼說，我就信了。

這段維持不到半年的遠距離戀愛就這樣開始了。

順著喜歡而來的，是夾雜著不安、忐忑、緊張的心情，對一切細節如數家珍，腦內時常排練著一齣又一齣見到他後的情景，費盡小心思去揣測他的反應。

我時常發僅他可見的SNS動態，要是他按讚留言，便開心到飛起來。我認認真真地聽他分享的每一首歌、每一段文字，然後與他有話可說。

我總是在這般起起落落的感情中努力證明自己的價值，證明在我「不打擾」的日子裡，他也跟我一樣揪心和難過。

後來，一個共同的朋友告訴我，在我們分手前夕，我突然找他的時候，他其實很慌，他和一個女孩一直走得很近、關係親密。

如果我當時看到就好了，就不會有接下來的荒唐。

但是，他和我分手的時候並沒有提到這個女孩，他只是說遠距離戀愛很累，假裝愛我很累。我也信了。

以至於在後來的生活中一想到他就像一個結了痂的疤隱隱作痛。

得知他在我背後搞了這麼多小動作，我的心一下子就涼了，在那個瞬間也許我已經放下了。

我不想再問了，就當是在這段感情的最後留給自己的一點體面吧。

我不希望有一天回頭看，突然發現自己認認真真付出過的感情，從頭到尾都是貶義詞。

過了很久，我和當初那個我們的共同朋友一起吃飯。

那是臨近中秋的時候，螃蟹正是肥美，飯菜上桌後，我拿起一隻螃蟹開始大快朵頤。

我和她說說笑笑，突然她有些擔心地看著我說：「他結婚了，就是和當初的那個女生。」

我笑著回應，那也很好啊，至少這次他不用演戲那麼累了。

我們有一搭沒一搭地聊著，我熟練地把螃蟹掰開，去掉腮，取出整塊的蟹肉和蟹黃，沾著撒滿了蒜末的醋一口吃下去。最後學著網路上的方法，一根一根挑出蟹腿裡的肉，同樣沾著蒜末的醋送進嘴裡。

直到我吃完一整隻螃蟹後，才發現自己的心情竟然很平靜，於是明白了，原來自己的情緒已經不會再為他地震了。

從開始到結束，失望是日漸累積的，但感情死掉只是心涼的那一個瞬間。

可能很多人都有類似的感受，一個曾經那樣喜歡過的人，最後竟然也會變得沒那麼特殊了。

當愛情已然死亡，當這個人根本就是錯了的時候，我很慶幸，我沒有不顧自尊地去做傻事，慶幸自己堅定地離開了。

現在，我可以站在旁觀者的角度去回憶這些時，我發現，其實我的生氣更大過於失去的痛苦。

在喜歡這條路上，有風沙，有岔路，有驚喜，有落空，更有無可抵擋的卑微與驕傲。

你不用對我撒謊、婉轉、顧左右而言他，我並不生氣你的拒絕，我只是生氣你在浪費我的時間。

所以，我不會再為你做任何事了，我會結束與你有關的一切。

刪掉你的通訊帳號，封鎖你的SNS帳號，刪除彼此所有的好友關係，從此就消失在生活中了。

當愛情死掉的時候，只有離開這一個選項。

其實，相對的，你愛的那個人對你的愛已經死掉的時候，他也不願再為你做任何事了。

我也明白，很多女孩子只要還有感情就很容易心軟，但如果對方看你的眼神裡再也沒有了光芒，甚至冷酷無情，多半是感情為負值了。

就像你吃一道菜，沒嘗過的時候如果有人一直要你嘗嘗看，那嘗兩口也無妨。如果吃過了之後覺得非常難吃，已經堅定拒絕了再吃，這個時候有人在你面前一遍一遍要你再嘗嘗，反而會讓你反感。

至於，一心想著「我要是變得更好，他就會回來的」，於是做各種事給對方看。可能事實是，他根本就不在乎，不管你有沒有更好，不愛了就是不愛了。

當你刻意做一件事給他看的時候，你也沒有變得更好，只是在原地自我拉扯。

很多周圍的朋友一直處在這個自怨自艾的階段，很久不能走出來。一直想對他們說一句話，又開不了口：不要繼續了，我看著都覺得心酸。

所以，在這個時候，不要苦苦哀求了。挑一個陽光正好的清晨，安靜地離開吧，也算是給愛情留下最後的餘地。

現在覺得，也許好的感情便是面對一個人時，可以很酷地對他說：「我喜歡你，可我也不怕失去你。」

這幾天七夕節快到了，大街上到處是打打鬧鬧的情侶，無數的禮盒在城市的櫥窗展示，好像一切都是這麼美麗。

咖啡店的白板上寫著一句話：去愛你想愛的人吧，趁自己還活著，趁他還活著，趁記憶還能將過往呈現，趁時光還沒有吞噬你們的思念。

我想了想，大概一個女生最酷的時候，就是只要知道了一段感情已經死去，可以馬上乾乾脆脆說再見，可以立刻瀟瀟灑灑地大步向前。

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書籍介紹

本文摘錄自《我喜歡你的奇奇怪怪》，時報文化出版

作者：原來是柒公子

下雨的時候，我故意不撐傘。

不快樂的時候，一次跳三個臺階。

在深夜崩潰，就在天亮時和自己和解。

給每一個正在尋找自我，發現同類的人。

即使你從未想過安分過一生，也注定有人願與你同行。

祝這世界繼續熱鬧，

祝你依然是你。

其實，大部分人聽過最多的話就是「你要變得更好看一點、你要更優秀一點、你要更腳踏實地一點……這樣才會有人喜歡你」，卻很少有人提醒你「你看啊，你真的好特別」、「你太有趣了吧」、「和你在一起真開心」、「我喜歡你，就是你現在的樣子」……