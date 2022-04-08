2022葛萊美獎總評：音樂人憑硬實力換取掌聲與目光，並非每個頒獎典禮都令人生厭

「音樂終究會拯救我們所有人。」——Jon Batiste

上週，北美娛樂圈因影帝威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡掌摑克里斯洛克（Chris Rock）而鬧得沸沸揚揚，之後又出現戲劇性的曲折變化而大肆搶走眾人目光；而在此事的一週後，每年音樂界的盛事，葛萊美獎同樣也完成了令各界矚目的頒獎晚會。

比起被人批評的奧斯卡，這屆的葛萊美頒獎晚會則顯得面面俱到，精彩豐富，而主持人Trevor Noah一開場就開起威爾史密斯摑掌事件的玩笑，引起眾人發噱，更暗酸：不要以為今晚仍是奧斯卡典禮那套，我們會在載歌載舞之中陸續揭曉並頒發各項音樂獎項。

倘若細看2022第64屆葛萊美的得獎名單，會發現幾乎每項大獎的得獎人，都是以實力擊敗其他角逐的候選人而實至名歸。例如原本以七項提名，各界頗看好的Olivia Rodrigo，最後恰如其份拿下「最佳新人」、「最佳流行歌唱專輯」與「最佳流行歌手」獎，並未以壓倒性的姿態奪下多個獎項。

Photo Credit: AP / 達志影像 Olivia Rodrigo

而真正以壓倒性的勝利，風光全場的音樂人，反而是由Bruno Mars與Anderson .Paak兩人組成的Silk Sonic團體，一舉摘下「年度製作」、「年度歌曲」、「最佳節奏藍調演奏」、「最佳節奏藍調歌曲」等四項重要大獎，提名四項但全數獲獎，得獎率是完美的百分百。

說起來，樂迷對於歌手Bruno Mars自當熟悉不過，然而，或許多數人對於在美國樂界已備受讚譽的樂手兼製作人Anderson .Paak則可能較為陌生。雖說Bruno Mars已是擁有好幾首暢銷單曲的才子，然他的作品始終有許多黑樂前輩的影子，鑿痕較重，但Anderson .Paak則不一樣，他懂得如何在舊素材中找出新意，他這幾年致力於黑人音樂的創新突破，使得這個兩人組合簡直是完美搭檔。

Photo Credit: AP / 達志影像 左至右：Anderson .Paak、Bruno Mars

至於同樣賽前呼聲極高，獲得11項提名的靈魂樂歌手Jon Batiste則靠專輯《We Are》及兩首單曲〈Cry〉、〈Freedom〉拿下「年度專輯」、「年度美國草根音樂」與「年度音樂錄影帶」等三項大獎以及兩個技術獎，顯示他這張專輯在訴求上，成功反映美國這幾年的種族議題，例如「黑人的命也是命」、黑人權益不該只是流於形式，以及這幾年逐漸成顯學的大非洲主義下的非白人種種觀點。

Photo Credit: AP / 達志影像 Jon Batiste

此外，另外幾位當紅女星的表現，包括Doja Cat聯袂SZA以〈Kiss Me More〉拿下「年度最佳流行團體」，Lady Gaga與老牌爵士歌手Tony Bennett對唱的流行經典曲〈Love for Sale〉則摘下「年度最佳傳統流行專輯」。

至於與Silk Sonic同時並列獲得「最佳節奏藍調演奏」的女歌手Jazmine Sullivan則還另外以《Heaux Tales》奪下「年度最佳節奏藍調專輯」分類大獎。

Photo Credit: AP / 達志影像 Jazmine Sullivan

再來是嘻哈／饒舌方面，毫無懸念的仍是由肯爺（Kanye West）、Kendrick Lamar及Jay-Z三巨頭三分天下，外加中生代好手Tyler, the Creator的局面。

鄉村音樂方面則因這十年的市場變化，最後幾乎由歌手Chris Stapleton一手囊括「年度最佳鄉村專輯」、「年度最佳鄉村歌手」、「年度最佳鄉村歌曲」等三項大獎。

Photo Credit: AP / 達志影像 Chris Stapleton

搖滾樂領域，除了典禮上追悼去年過世的音樂人外，前陣子Foo Fighters鼓手Taylor Hawkins也不幸過世，這使得Foo Fighters連續拿下「年度最佳搖滾專輯」、「年度最佳搖滾演奏」、「年度最佳搖滾歌曲」等三項大獎，亦算是能得以慰藉Hawkins的離世。

此外，影像視覺上，在電影原聲帶方面，這次則由串流平台迷你劇集《后翼棄兵》與動畫電影《靈魂急轉彎》並列獲獎，最佳音樂影片則頒給《靈魂樂之夏》，都稱得上是實至名歸的給獎。

然而，晚會上最值得一提的橋段是，當一段事先預錄好，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的演說，他提到：「我們的音樂家穿著防彈衣而不是燕尾服，但我們的音樂無論如何都會突破俄軍的防線。」

隨著他的國家繼續與俄羅斯的入侵戰鬥，他要求「以任何方式支持我們。」隨後約翰傳奇（John Legend）演唱了〈Free〉一曲，而逃離烏克蘭的詩人Lyuba Yakimchuk和親人在烏克蘭從軍的Mika Newton也接著加入演唱的行列。

Photo Credit: AP / 達志影像 澤倫斯基在葛萊美以預錄影片演說

至於文章接近尾聲，也提一下韓國流行天團BTS，本屆BTS僅有一項提名，且在典禮當晚至始至終的都屬聊備一格的狀態，但他們在舞台上的演出同樣是充滿魅力的專業表演。

最後，這屆的葛萊美頒獎晚會，其實提醒大眾很好的一點是，並非每個頒獎典禮都令人生厭，在眾多歌手、巨星等人的精彩表演，以及多次感人的得獎片刻，實為是這一年音樂界最令人稱許的畫面，足讓今年的葛萊美頒獎典禮，意外的在經歷戲劇化情節的奧斯卡典禮之後，獲得各界媒體多數正面的讚揚。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航