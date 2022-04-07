美德聯手關閉全球最大暗網Hydra Market，查獲2500萬美元加密貨幣，打擊俄羅斯出逃金流

因為俄烏戰爭，在莫斯科受到美國及其盟友的金融制裁之際，昨（6）日美國司法部（USDJ）大動作宣布，協同德國關閉全球最大「暗網」（Dark Web）市場Hydra Market，查獲2500萬美元（新台幣7億元）加密錢包，外界直指成功打擊俄羅斯出逃的金流。

美德政府聯手關閉了全球最大暗網市場Hydra Market

網際網路浩瀚無際，但並非所有的網站都攤在陽光下，暗網是由隱藏的IP位置組成，同時一併會隱去訪客位址，這類網站常透過私人機構託管，民眾需要特殊工具才可以造訪。

暗網用途多元，有許多有合法交易但是它擁有極高的隱密性，常常和非法活動牽扯在一起。這包含販售毒品、軍武還有各國管制類商品等。

除此之外，暗網也是各國金融犯罪集團洗錢的最佳途徑，由美國聯邦調查局（FBI）的調查報告披露，犯罪集團結合區塊鏈和加密貨幣將資金快速轉移，例如著名的門羅幣（Monero）是規避追查的利器。

FBI強調，在2019年5至9月，各國販毒集團將在暗網Cryptonia交易所產生的佣金發送至MorphToken將大量比特幣（BTC）轉換成門羅幣。

英國加密新創Elliptic的科學家湯姆羅賓遜（Tom Robinson）表示，門羅幣本身有匿名功能，還有再生地址、混亂支付亂等特性，一直都讓讓警方難以追查。

然而，4月5日美德政府聯手關閉了全球最大暗網市場Hydra Market。而該市場用戶多來自於俄羅斯語系國家。另據USDJ報告指出，2021年所有暗網的加密貨幣交易有8成來自Hydra Market。

USDJ表示，Hydra Market是世界上最大且最悠久的非法商品和服務的暗網市場，而本次採取行動的主要原因是，其中1名經營者年僅30歲的俄羅斯居民Dmitry Olegovich Pavlov，被起訴串謀分銷麻醉品和串謀洗錢。

查獲2500萬美元加密錢包，繼續調查1700萬用戶

此外，德國聯邦刑事警察還從市場上查獲了包含價值2500萬美元的加密貨幣錢包，將繼續調查平台上約1700萬用戶及逾1.9萬個賣家帳號。

USDJ說，Hydra Market被鎖定已久，自2015年以來，用於該市場的加密貨幣達到52億美元（新台幣1456億元），而在這些金流下衍生的佣金高達數百萬美元。

美國檢察官告訴《CNBC》，參與在Hydra Market的毒品供應商，包含海洛因、古柯鹼、安非他命和LSD（迷幻劑）等，客戶也能在上限評分對其進行5星評價。

值得注意的是，Hydra Market產生了大量的假身份、駭客工具還有專門的比特幣洗錢服務。事實上，本次美德兩國政府大規模查緝俄羅斯暗網市場相當敏感，因為莫斯科正因俄烏戰爭受到歐美各國強烈的經濟制裁。

資深加密貨幣交易人Jason Chen告訴《關鍵評論網》，受到美國升息影響，再加上俄烏局勢未定，種種不確定因素使加密貨幣市場震盪劇烈。

尤其加密貨幣被冠上戰爭犯洗錢工具的名聲，也間接阻止更多民眾接觸加密市場破壞流動性。他強調，如果加密市場要成為更大市場，就必須和各式犯罪事件劃清界線，對加密產業而言，本次破獲大筆不當款項遏止犯罪，另外也能打擊俄羅斯出逃的金流。

美國司法部長Garland added說：「我們將繼續和國際和跨機構合作夥伴合作，擾亂和查緝暗網市場，並讓那些在暗網上犯下罪行的人對其行為負責。」意味著，未來加密貨幣和非法活動將受到更強大的管制。

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核稿編輯：翁世航