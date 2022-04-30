「現在的我無法否定過去的我」：促轉會訪談多位威權體制參與者，找到加害者並咎責是艱難挑戰

＊首圖為位於新北市新店的「安康接待室」，日前被促轉會審定為不義遺址。

促轉會任期即將於今（2022）年5月底屆滿，今（30）日上午舉辦「真相・傷痕・記憶——促轉會任務成果發表會」，以3大任務方向向社會報告促轉會4年來的各項工作成果，及後續轉型正義推動之規劃建議。而台灣的轉型正義工作當中，最受關注和爭議的，就是「只有受害者，沒有加害者。」

促轉會代理主委葉虹靈、專委陳雨凡，今天也都提出促轉會訪談了部分當年的體制參與者，包括軍法官和部分調查局人員，透過和訪談，也發現目前釐清歷史真相、定義加害行為和追究責任的艱難挑戰；未來將建議承接的單位修改《促轉條例》並增訂「加害者專章」，來繼續轉型正義工作。

首次在轉型正義框架下訪談「體制參與者」：難以承擔責任

葉虹靈說明，促轉會在這段時間，曾經訪談過多位軍法官、以及保安處、特檢處、校安系統的基層調查員的成員；葉虹靈強調，這是壓迫體制參與者首次在轉型正義框架下面對訪談。她也總結了訪談的初步結論，即大部分的人都表示，自己當年的所作所為大部分是因為服從上級命令、依法行政，或是在當時的時代背景下，就是「糊口飯吃」。

調查局、國安局和警總單位的前任官員、調查人員和軍法官們受訪時，很多人都表示，面對多個自己經手個案已經忘記了、不清楚；又或者自己做完份內工作後就沒關注，不知道後續；當被問及「自己的責任」時，多人則認為，這是當時的時代背景：「能說戒嚴是錯的嗎？也不能講戒嚴不對吧？」、「我不可能以現在的我，去否定過去的我」，也有人認為自己就是個體制中的小螺絲釘，更說出：「人生就是戲，演不完的戲，你當什麼角色就演什麼戲。」

也有比較末端的基層人員，不能認同自己當年工作中所做的事情，像就有幾位負責校園監控工作的「校安人員」表示，學生提出很正常的訴求，可能上級為了立功，經常都被過度渲染放大，讓人看了「啼笑皆非」；另外也有人表示，自己其實不希望害到學生，最後只好換工作：

「這些人都是學弟，我不想他們受傷，但我不去找，我的工作就是做不起來。我不是尸位素餐，也是兢兢業業在做，但我也要為學弟們做一些考量，這些我就真的不喜歡、做不來，所以後來我有機會轉換跑道的時候，我就離開原本的工作，這樣比較單純。」

葉虹靈表示，被問及責任問題，軍法官的答案幾乎就是政府、法律、體制、國家。大部分的訪談對象，幾乎都把責任推給其他部門，一個推一個，而被許多人視為關鍵的決策的「國安局」則自稱「不是辦案機關，只是統合資訊角色」。

葉虹靈也坦言，這個「加害者處置」的工作開始得太晚，早期領導性質的軍政首長、軍事審判決策者多已凋零過世，能接受訪談者多為中後期人員；主要訪談的內容可以呈現中後期的體制變化，另外可看見體制末梢或外圍者觀點，可作為後續規劃釐清責任法制、機關反省與教育之基礎。

葉虹靈也說，這是非常關鍵的工作，轉型正義工程由過往的以受害者為中心，轉向著重於國家不法與壓迫體制，促轉會以建置基礎工程、發表論述與促進社會對話等方式，推動相關任務，未來期待過去的軍事國安情治機關能夠正視歷史，重新建立社會信任。她也引述陳列先生曾經說過的話，作為她對加害者處置工作的關鍵：

「這是一個什麼樣的運作系統，是誰在發號施令、控管與決定的？誰是最後的裁決者？他們經常必須面對我們這些他們心目中的叛亂犯，並且定我們的罪，甚至於決定一個人的生死，他們的內心是否曾有過怎樣的掙扎？他們也有親人、家庭和朋友嗎？他們的生命，曾有比我們這種被他們起訴和判決的人光彩、正直、夠格當一個人嗎？」

最終她坦言，轉型正義工作要繼續推動，機關反省是必要的，必須真誠面對歷史、重新扎根於民主社會；民間參與、監督也同等重要，持續監督政府、發揮公民社會影響力。

建議《促轉條例》增修「加害者專章」

促轉會專任委員陳雨凡則表示，促轉會的總結報告中，將會建議後續要承接任務的單位，把「加害者處置」相關修法以專章處理，包括識別加害者、揭露、後續處置與責任追究等。

陳雨凡說明，最關鍵的是會定義出「怎樣算是加害行為人」，很多人都擔心，會不會因為當時曾經在哪裡工作過、擁有過某些身份，就被貼上加害人的標籤被追究責任；陳雨凡強調，要被認定為加害者，主觀要件是判定有維護威權統治的意圖，且「故意且自願實施」；而客觀條件包括殺人、酷刑、非人道待遇、強迫失蹤、監控、非法拘禁、非法剝奪財產、不法裁判、禁止出國返國等。

陳雨凡也進一步說明，倘若他當年時公務人員，符合懲戒條件，就由監察院處理；假如是法官、檢察官就循《法官法》處理；另外符合刑事責任就是告發，然而她也知道，很多人都擔心，過了這麼長時間，刑事責任有可能追究到底嗎？轉型正義就是和時間賽跑，所以促轉會會建議，某些行為例如殺人酷刑等，應該取消追訴時效，國際法上包括德國、歐洲人權法院都是這樣處理，因為這麼嚴重的行為，不該有時效限制。

至於已經過世的「加害者」該怎麼處理？陳雨凡回應，雖然已過世者，無法被追究刑事責任跟行政責任，但他仍必須被揭露，揭露是最重要的，這些加害者的姓名和行為必須要被公布。而就各國經驗，加害者被揭露以後必須負上歷史上的責任、仍要受到社會不同評價；也會建請總統考慮追回政勳，在公有文化資產上曾被歌功頌德的，都需要處理。

陳雨凡強調，要追究責任的時候，不會抓小放大，即使最上層的決策者可能已經不在，或難以追究刑事責任，但他們還是會讓其被揭露。

促轉會也建議到時候修法加入「自首條款」的主動呈報寬典機制，若是被調查者主動承認並呈報，經查證屬實，可免受刑事追訴與懲戒，鼓勵曾經參與體制的加害者說出真相。

陳雨凡也說，根據促轉會民調，有55.1％的民眾認為，白色恐怖時期的政治迫害案件中，高層領導人與執行者兩種人都應被究責；其中72.1％ 民眾認為對公務員下令執行迫害行為之長官應被究責；針對做成違法判決之法官與檢察官，也有64.9％民眾認為他們應受追究。

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核稿編輯：羅元祺