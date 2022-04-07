香港晚報：警方國安處控兩人法庭旁聽滋擾涉違「煽動罪」

1）警方控2法庭旁聽者煽動罪

警方國安處昨（6）日拘捕6人，涉嫌去年12月至今年1月於法庭旁聽聆訊時，故意作出滋擾行為，及嚴重影響司法莊嚴和法庭運作。警方今控告其中的59歲男子彭滿圓一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪及一項「發表煽動文字」罪；67歲女子趙美英一項「發表煽動文字」罪。案件將於明（8）日提堂。而包括職工盟前副主席鄧建華及公民記者「蕭雲」等其餘4名被捕人已獲准保釋。

2）方仲賢被判囚9個月

浸會大學學生會前會長方仲賢拒捕及妨礙司法公正罪早前裁定罪成，今被判即時入獄9個月。

法官游德康 判刑時指，被告聲稱買雷射筆作觀星之用並非事實，有機會在示威時供自己或他人使用，罰款不足以達到阻嚇效果，因此以監禁6周為量刑起點。

另外，涉案雷射筆可用於傷人或釀成火警，後果嚴重，方仲賢重設手機顯然是阻撓調查。雖然案發時未進入司法程序，但已喪失部分有助調查被告動機的資料，加上他在醫院經冷靜後才重設手機，取出電話卡亦需使用工具輔助，可見他有一定程度預謀或有人協助。游官強調，司法公正乃重要基石之一，妨礙司法公正是攻擊此基石，故以9個月為量刑起點。

辯方求情稱，被告已還押8星期，另已獲兩所英國大學取錄，認為妨礙司法公正罪可以緩刑處理。不過，法官認為校方對他評價甚高，相信會容許他延期入學，而被告延遲修讀大學課程，不會對前途造成太大影響，因而不會判處緩刑。不過，游官指考慮到被告良好背景，酌情將刑期同期執行，終裁定判囚9個月。

3 ）香港4大地產齊撐李家超

李家超昨日宣布辭職並準備選特首，今香港4大地產紛紛表態支持。新地郭炳聯指李家超實現香港「由亂及治」的重大歷史轉折、有能力為香港未來謀福祉；長江李澤鉅指李家超是特首合適人選，會提名他參選；新世界鄭志剛亦支持李家超參選，又指相信李家超未來能帶領香港破解社會深層次矛盾；恒地李家誠也指，相信李家超是領導特區政府的適當人選。

全國人大常委譚耀宗也指李家超可以勝任特首，會提名並協助他的競選工作，又透露李家超競選辦公室初步打算設在中環廣場。有傳媒指，譚耀宗和政制及內地事務局前局長譚志源將分別擔任李家超競選辦正副主任。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex