《生育保健法》刪除「人工流產需配偶同意」規定，保障女性生育自主決定權

衛生福利部國民健康署今（7）日宣布優生保健法修正草案（更名為生育保健法）刪除人工流產配偶同意規定，保障女性生育自主決定權，以符合「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）。

現行《優生保健法》第9條第2項規定，已婚懷孕婦女有配偶者，依同條第1項第6款「因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活」規定施行人工流產，應得配偶同意。但配偶生死不明或無意識或精神錯亂，不在此限。

《優生保健法》第9條 懷孕婦女經診斷或證明有下列情事之一，得依其自願，施行人工流產： 本人或其配偶患有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神疾病者。 本人或其配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病者。 有醫學上理由，足以認定懷孕或分娩有招致生命危險或危害身體或精神健康者。 有醫學上理由，足以認定胎兒有畸型發育之虞者。 因被強制性交、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者。 因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活者。 未婚之未成年人或受監護或輔助宣告之人，依前項規定施行人工流產，應得法定代理人或輔助人之同意。有配偶者，依前項第6款規定施行人工流產，應得配偶之同意。但配偶生死不明或無意識或精神錯亂者，不在此限。第1項所定人工流產情事之認定，中央主管機關於必要時，得提經優生保健諮詢委員會研擬後，訂定標準公告之。

本條爭點在於，成年未婚女孩可以依照同法第六款「因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活者」規定，可以自行決定是否生下小孩。但已婚婦女卻受到限制，未經配偶同意不得施行人工流產。

國際法律怎麼規定？

《消除對婦女一切形式歧視公約》明定男女在社會上和家庭中享有平等的人權。

CEDAW委員會關於婚姻和家庭關係中的平等的第21號一般性建議也指出，婦女必須承擔生育和哺養子女的責任，此將影響其接受教育、就業以及其他與個人發展有關的活動，且為婦女帶來不平等的工作負擔。

子女的人數和生育間隔對婦女的生活也會產生同樣影響，並影響她們及其子女的身心健康，因此婦女有權決定子女的人數和生育間隔。

採取一些對婦女有嚴重影響的強制性手段諸如強迫懷孕、人工流產或絕育、是否生養子女，最好是與配偶或伴侶協商作出決定，但絕不應受到配偶、父母親、伴侶或政府的限制。

修法正、反方各持何種論點？

針對此案，國民健康署曾於上個（3）月召開「優生保健法修正草案」修法座談會，連署提案人表示提倡修法，是為了社會也為了自己，的確婚姻中夫妻是應該要相互扶持、互信、且溝通，但現今社會仍然有許多擁有傳統思想的家庭，例如：重男輕女、父系制度等，導致於女性無法完全擁有身體自主權，這是對已婚女性的一種枷鎖。

有關人工流產配偶同意規定，多位與會代表肯定本次修正草案刪除人工流產配偶同意規定，回歸女性身體與生育自主之保障。

至於持反對意見之與會代表及留言網友，則基於維護胎兒生命權、家庭與婚姻價值，及為解決國家少子化問題應限制人工流產等理由，反對刪除配偶同意規定。

另一部分男性代表提及雖同意回歸女性自主決定是否人工流產，但仍建議是否應有溝通緩衝期，避免女性衝動決定或配偶不知情。

律師呂秋遠也曾經於臉書點出問題，為了找到出路有此狀況的婦女也可能尋求其他方法，以期達成墮胎目的，呂秋遠指出三種情況：

第一種是外遇生子，可能會請第三者幫忙簽名；第二種是因為不想生孩子，就得要請別人代替配偶簽名。這兩種情形，簽名的人都會觸犯偽造文書罪。 最後一種方式，可能是找密醫或是熟悉的醫師幫忙，不過一旦幫忙，醫師將可能違反刑法上的幫助墮胎罪，民事賠償更會讓醫師焦頭爛額。

各界於優生保健法修正草案預告期間所提出之相關意見，國民健康署將審慎研議，納入修正參考，並適時召開會議討論調整修正條文內容後，依法制程序辦理後續修法作業。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航