原來NFT的功能不是只有割韭菜：從張惠妹到酒吧夜店，「會員卡式NFT」可能有哪些玩法？

最近台灣歷經一波名人NFT潮，從江振誠、魏德聖、羅志祥到館長都有投入，而這些明星NFT也常常面臨「破發」（市價比最初發售的價格還低，可見跌到連最初持有者都在拋售）的命運。

也因此，最近常聽到的問題除了「NFT不就是張JPG買來有什麼用？」之外，就是「那些明星NFT是不是全部都在割韭菜？」或許因為這樣，張惠妹（阿密特）日前宣布所有購票參加演唱會的人都能免費取得NFT時，才有如此喧然大波。

因為大家發現，欸，原來NFT的功能不是只有炒價錢和割韭菜耶。

然而這也是最諷刺的地方，因為NFT應用最最初的時候並不是為了讓人炒頭像，而且目前也有許多回歸區塊鏈技術初衷的——姑且稱之「會員卡式」——NFT，做著長期來看或許更有發展性的應用。

夜店NFT：每月一次酒水免費還有辣妹的大型派對？

DatingApeTaiwanClub，很多人叫他「約會猿」。最初台灣討論熱度上升的原因，是來自一則很有可能為業配的Discord文，裡面講到自己的男友買了一個NFT，說要去參加區塊鏈活動，結果一看發現式泳池派對和一堆辣妹，還能抽獎「女友體驗」等等。

這篇文章開始廣傳後幾天，約會猿的地板價也從0.3以太幣（當時大約3萬台幣）漸漸上升到0.6以太幣，之後才又逐漸下降。

這種類似「夜店NFT」的模式其實不難理解，玩家買一張NFT，便能取得真實世界實體活動的參加資格，在泳池或遊艇和JKF女郎嬉戲玩耍，或根據項目方表示，在去CÉ LA VI、Omni、Kor、Alta等幾家夜店時，可以有「免排隊」和「店家特殊禮遇」的待遇。

此外，由於區塊鏈上的資訊和傳統的實體會員卡相比，能夠更方便的認證，因此NFT的持有者也能加入某些隱藏版的投資主題Discord頻道。但這是好事還是壞事就不知道了。

正如真實世界的俱樂部，經營若要延續必得有持續的金流，目前約會猿和許多台灣NFT專案推出合作活動，把有錢有玩心的持有者當成自己的資產，手法堪稱高明，其背後包養網站老闆的財力應該也能支持專案一陣子，就看之後能不能一直創造出新的玩法，產生更多商業合作的機會來支持每月一次的大型派對了。

酒吧NFT：每個月送你四杯調酒，還希望你不要賣掉

同樣也是與酒有關的會員卡，我在之前的文章就曾分析過FlyingClub.io這個酒吧NFT。

發布至今兩個多月，從官網來看他們又多賣了接近200張「紙飛機」，總數接近900份。和約會猿稍有不同的是，相較於極限量發行營造出稀缺感，並藉此透過交易將NFT價格炒高的做法，紙飛機設下10000張的總發行量，並鼓勵大家購買後不要賣掉，並用持有後每個月能免費獲得的換酒點數多喝酒，投入酒吧文化。

Photo Credit: FlyingClub.io FlyingClub.io在2022年1月的記者會

我一直覺得在許多「這件事不用區塊鏈也能做」的質疑下，FlyingClub是把會員卡結合區塊鏈優勢的最佳案例之一。

一方面，在區塊鏈上的「會員卡」可以達到認錢包不認人的效果，能在避免偽造借用的同時，還能方便轉售；據開發團隊稱，持有者每一杯喝過的酒都會記錄於鏈上，並在達到一定數量後改變紙飛機的外型，賦予紙飛機新的功能。長期的規劃中，這個NFT也能成為「酒吧創業基金」的投票權，以及虛擬酒吧的入場券等等。

和「夜店猿」相同，這個「酒吧飛機」很精準的抓到了調酒愛好者客群，並給他們留下NFT的大好理由（每個月的免費調酒），隨著北中南與日韓中國歐美的合作店家持續增加，持有者仍有機會進一步擴大，社群至今也十分活躍。

話雖如此，「不鼓勵轉賣」這個相較於其他炒作型NFT最高貴的優勢，也讓FlyingClub因為持有者少交易，而少了一部分抽成收入，如何在主要收入只有入場費，每個月都還要固定支出的情況下達到永續，會是長期經營的主要課題。

歌友會NFT：除了蒐藏做紀念，還可以有哪些加值功能？

回過頭來講阿妹的NFT。

雖然包裝得像是粉絲後援會會員卡，但這款「ASMeiR NFT」的本質其實更像是藝術品，一來結合了聲音作品，另一方面也選用了過往比較多是純藝術作品的Tezos鏈和akaSwap發布。

從開發團隊的訪談來看，雖暗示該NFT未來可能會有神秘功能，但目前應該仍屬於紀念性質，特別Tezos鏈上的藝術品一直以來也非以價高聞名（目前天字第一號ASMeiR NFT的競標價為50xtz，約為150美元），而以張惠妹的名氣，或許也不需要NFT持有者這樣的「小圈圈」來進行分眾宣傳。

截圖自akaSwap ASMeiR NFT在akaSwap上的購買頁面

雖然ASMeiR NFT應該會是台灣短期之內最有機會「出圈」的一次NFT空投，但說到「門票換NFT」，張惠妹或許不是台灣第一個。

其實早在3月12日的一場演唱會，包含禁藥王與栗子、曾入圍金音獎的潮州土狗等人的「ASIA FREAKS」品牌就在舞台上宣布，當天所有持有票根的人，都可以獲得免費的NFT。

這個NFT的名稱叫做「送ASIA FREAKS進北流」，團隊成員表示目前仍在討論細節，但可以確定的是，該場演唱會的門票持有者都能獲贈NFT，之後也能以此參加第二場演唱會免費入場券或折扣的抽獎。

ASIA FREAK團隊的Mia表示，NFT預計會是ASIA FREAKS廠牌旗下成員如禁藥王、栗子、潮州土狗、五木等歌手的圖像，參加第一場演唱會後登記的觀眾都能免費空投，至於其他場次的觀眾，就要以抽獎的方式獲得。