王國材與台鐵工會三度協商破局，5/1 堅持「依法休假」，雙方對公司化條例有哪些異議？

*首圖為台鐵局25日在台北、花蓮、新左營等地進行應對措施演練。

台灣鐵路工會發動五一勞動節不加班，逾九成五司機員響應，台鐵預計當天表定列車全停駛；交通部長王國材昨（26）日與工會第三度協商，但台鐵工會依舊將合法休假。雙方無法達成共識的「公司化草案」日前在立法院審查，但還有7條保留待協商；王國材多次強調雙方版本差距不大，不過工會依然堅持依法休假，王國材今（27）日表示，會繼續努力，本週台鐵也已經進行應變演練，並同時準備好相關疏運計畫。

台鐵工會和行政院對公司化的想法差在哪？

去年太魯閣出軌事故，時任交通部長林佳龍請辭下台，王國材上任後便宣布推動台鐵公司化，將《國營台灣鐵路股有限公司設置條例》草案送入行政院，並在最近於立法院審查。不過在初審階段，台鐵工會就號召千人包圍立法院抗議，認為公司化條例審查太過草率，沒有和工會充分溝通使他們感覺不受尊重；王國材則堅持推進台鐵改革，認為如果所有東西都要達成共識，恐怕會再拖10年。

草案共有23條，4月21日在交通委員會初審時，有7條依照政院本通過、9條修正通過，保留7條，包括：

條文重點 政院想法 工會疑慮和訴求 第9條 台鐵資產取得不受土地法和國有財產法限制 解除台鐵投資的限制活化台鐵資產 董事會可能任意買賣炒作台鐵的土地資產 第10條 移撥台鐵三筆土地，包括台北機廠、台北車站特定區等作為設立償債基金的，處理台鐵短期債務 設立具自償性之基金承接債務，並移入價值相當之資產，以清償債務。 交通部應自籌基金財源，讓土地資產留在公司，員工才能安心 第13條 優退離慰助金要怎麼發 台鐵公司成立日起六個月內自願退休、資遣或離職者，最高加發七個月薪慰助金 由交通部編列預算支應 第18條 職工福利金新舊制是否要一致 薪資福利比照公務人員 基層人員比照郵局用資位制 第20條 土地房屋稅率規定 台鐵公司土地及房屋供鐵路運輸及宿舍使用者，免納地價稅及房屋稅；其餘土地、房屋與公司投資經營之附屬事業之土地及房屋，地價稅率為千分之十，房屋稅率為百分之三。 無差異 第22條 業務涉及土地變更時，是否可以跳過地方政府逕行處理？ 可以；台鐵辦理運輸事業涉及都市計畫變更者，得報請交通部協調都市計畫主管機關依法辦理迅行變更；涉及非都市土地使用變更者，依區域計畫法或國土計畫法相關規定辦理。 無差異 第23條 施行日期要勞資協商嗎？ 實施日期由行政院定之 經勞資協商後頒布實施

《聯合報》報導，台鐵企工理事長陳世杰說，昨雙方著重在公司化要讓員工有信任感，包括離職潮、公司願景等進行溝通；公司化草案中還有7條保留到政黨協商，希望可達最大公約數再往下走。他強調工會和台鐵員工都未反對改革、公司化，重點是員工認為草案沒受到事前溝通的尊重，整個契約的變革、勞動條件的改變，應先和員工溝通，這是一個互信機制。



企業工會也製作懶人包，提出對公司化的種種疑慮，當中主要指控公司化「操之過急」，且對於員工權益未能充分保障，未來改為公司化經營種種不確定性使得員工不安等。後續也發出長文「給部長的一封信」，強調員工要的是「安全、安定、永續經營」，對於立法院的初審結果公會十分不滿，認為交通部未與工會協商的行為是霸道粗暴的，將用五一不加班行動來表達不滿。

交通部：會全力做好相關疏運，尊重工會不加班的決定

王國材表示，昨天與台鐵工會做了快2小時討論，媒體詢問是否擔心公司化草案一直無法跟台鐵工會取得共識，未來這種休假不加班會變常態化？王國材回應，工會最在意的就是沒有溝通完畢就送到立法院，但他認為，工會會員這麼多，要達到「完全共識」不可能，在過去就有前例讓公司化拖延很多年，這也是為什麼在有部分共識，他就把草案送到行政院。

王國材也強調，現在台鐵公司化草案工會版跟行政院版差距不大，而組織改革是安全改革的基礎，他覺得步伐已邁出、改革列車已開動，必須一直往前走。

至於工會對於五一不加班這件事情，王國材雖然多次溝通，但工會仍認為，這是屬於他們的節日，也已經跟會員宣布不加班，看起來事情應該是沒有挽回餘地，對此雖然有點遺憾但也尊重，後續這幾天仍會透過各種溝通方式再努力看，但最重要的還是全力以赴把疏運計畫做好。

台鐵局官網「旅客服務」中目前已經新增「五一勞動節應變計畫專區」，其中包括退票資訊；基隆大台北地區、桃竹苗地區、台中彰化地區、雲嘉南地區、高屏地區、宜花東地區、支線等疏運計畫；類火車客運各類資訊。

台鐵上一次在五一勞動節「停駛」，是在1988年的5月1日，主要由火車司機聯誼會發起的「罷工」；除了本來就輪休的司機員，已排班的人也請假，導致當天全台火車停駛，影響上萬旅客；整場罷工到5月2日的中午才告終。事後政府接受司機員的要求發放加班費，更追溯加發從1984《勞基法》通過後至1988年期間所有員工的加班費，據悉總金額高達40億元。

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整場罷工一直到隔天，即5月2日的中午才告終。事後政府接受司機員的要求發放加班費，更追溯加發從1984《勞基法》通過後至1988年期間所有員工的加班費，據悉總金額高達40億元。

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核稿編輯：翁世航