王國材與台鐵工會三度協商破局，5/1 堅持「依法休假」，雙方對公司化條例有哪些異議？
我們想讓你知道的是
現在台鐵公司化草案工會版跟行政院版差距不大，交通部堅持改革，而台鐵工會還是認為公司化操之過急且缺乏與員工的溝通和互信基礎。
*首圖為台鐵局25日在台北、花蓮、新左營等地進行應對措施演練。
台灣鐵路工會發動五一勞動節不加班，逾九成五司機員響應，台鐵預計當天表定列車全停駛；交通部長王國材昨（26）日與工會第三度協商，但台鐵工會依舊將合法休假。雙方無法達成共識的「公司化草案」日前在立法院審查，但還有7條保留待協商；王國材多次強調雙方版本差距不大，不過工會依然堅持依法休假，王國材今（27）日表示，會繼續努力，本週台鐵也已經進行應變演練，並同時準備好相關疏運計畫。
台鐵工會和行政院對公司化的想法差在哪？
去年太魯閣出軌事故，時任交通部長林佳龍請辭下台，王國材上任後便宣布推動台鐵公司化，將《國營台灣鐵路股有限公司設置條例》草案送入行政院，並在最近於立法院審查。不過在初審階段，台鐵工會就號召千人包圍立法院抗議，認為公司化條例審查太過草率，沒有和工會充分溝通使他們感覺不受尊重；王國材則堅持推進台鐵改革，認為如果所有東西都要達成共識，恐怕會再拖10年。
草案共有23條，4月21日在交通委員會初審時，有7條依照政院本通過、9條修正通過，保留7條，包括：
|條文重點
|政院想法
|工會疑慮和訴求
|第9條
|台鐵資產取得不受土地法和國有財產法限制
|解除台鐵投資的限制活化台鐵資產
|董事會可能任意買賣炒作台鐵的土地資產
|第10條
|移撥台鐵三筆土地，包括台北機廠、台北車站特定區等作為設立償債基金的，處理台鐵短期債務
|設立具自償性之基金承接債務，並移入價值相當之資產，以清償債務。
|交通部應自籌基金財源，讓土地資產留在公司，員工才能安心
|第13條
|優退離慰助金要怎麼發
|台鐵公司成立日起六個月內自願退休、資遣或離職者，最高加發七個月薪慰助金
|由交通部編列預算支應
|第18條
|職工福利金新舊制是否要一致
|薪資福利比照公務人員
|基層人員比照郵局用資位制
|第20條
|土地房屋稅率規定
|台鐵公司土地及房屋供鐵路運輸及宿舍使用者，免納地價稅及房屋稅；其餘土地、房屋與公司投資經營之附屬事業之土地及房屋，地價稅率為千分之十，房屋稅率為百分之三。
|無差異
|第22條
|業務涉及土地變更時，是否可以跳過地方政府逕行處理？
|可以；台鐵辦理運輸事業涉及都市計畫變更者，得報請交通部協調都市計畫主管機關依法辦理迅行變更；涉及非都市土地使用變更者，依區域計畫法或國土計畫法相關規定辦理。
|無差異
|第23條
|施行日期要勞資協商嗎？
|實施日期由行政院定之
|經勞資協商後頒布實施
《聯合報》報導，台鐵企工理事長陳世杰說，昨雙方著重在公司化要讓員工有信任感，包括離職潮、公司願景等進行溝通；公司化草案中還有7條保留到政黨協商，希望可達最大公約數再往下走。他強調工會和台鐵員工都未反對改革、公司化，重點是員工認為草案沒受到事前溝通的尊重，整個契約的變革、勞動條件的改變，應先和員工溝通，這是一個互信機制。
企業工會也製作懶人包，提出對公司化的種種疑慮，當中主要指控公司化「操之過急」，且對於員工權益未能充分保障，未來改為公司化經營種種不確定性使得員工不安等。後續也發出長文「給部長的一封信」，強調員工要的是「安全、安定、永續經營」，對於立法院的初審結果公會十分不滿，認為交通部未與工會協商的行為是霸道粗暴的，將用五一不加班行動來表達不滿。
交通部：會全力做好相關疏運，尊重工會不加班的決定
王國材表示，昨天與台鐵工會做了快2小時討論，媒體詢問是否擔心公司化草案一直無法跟台鐵工會取得共識，未來這種休假不加班會變常態化？王國材回應，工會最在意的就是沒有溝通完畢就送到立法院，但他認為，工會會員這麼多，要達到「完全共識」不可能，在過去就有前例讓公司化拖延很多年，這也是為什麼在有部分共識，他就把草案送到行政院。
王國材也強調，現在台鐵公司化草案工會版跟行政院版差距不大，而組織改革是安全改革的基礎，他覺得步伐已邁出、改革列車已開動，必須一直往前走。
至於工會對於五一不加班這件事情，王國材雖然多次溝通，但工會仍認為，這是屬於他們的節日，也已經跟會員宣布不加班，看起來事情應該是沒有挽回餘地，對此雖然有點遺憾但也尊重，後續這幾天仍會透過各種溝通方式再努力看，但最重要的還是全力以赴把疏運計畫做好。
台鐵局官網「旅客服務」中目前已經新增「五一勞動節應變計畫專區」，其中包括退票資訊；基隆大台北地區、桃竹苗地區、台中彰化地區、雲嘉南地區、高屏地區、宜花東地區、支線等疏運計畫；類火車客運各類資訊。
台鐵上一次在五一勞動節「停駛」，是在1988年的5月1日，主要由火車司機聯誼會發起的「罷工」；除了本來就輪休的司機員，已排班的人也請假，導致當天全台火車停駛，影響上萬旅客；整場罷工到5月2日的中午才告終。事後政府接受司機員的要求發放加班費，更追溯加發從1984《勞基法》通過後至1988年期間所有員工的加班費，據悉總金額高達40億元。
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整場罷工一直到隔天，即5月2日的中午才告終。事後政府接受司機員的要求發放加班費，更追溯加發從1984《勞基法》通過後至1988年期間所有員工的加班費，據悉總金額高達40億元。
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核稿編輯：翁世航