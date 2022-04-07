三星第1季營收創史上最佳紀錄，折疊螢幕手機成長幅度驚人，預估2026年出貨量達6100萬支

受到半導體事業及智慧型手機出貨暢旺，韓國三星（Samsung）預計今（2022）年第1季營收開紅盤，創下有史以來最佳紀錄，而折疊螢幕手機成長幅度驚人，尤其在韓國本土預購率高，比著名旗艦手機Note及Galaxy 系列，分別高出30%和80%的佳績。

折疊螢幕手機，兩大關鍵面板及軸承

折疊螢幕手機進入商用階段已經有一段時間，這期間不斷被民眾詬病，面板折疊處都會有明顯的摺痕，甚至在使用時間拉長後，摺痕就會轉變成細長的「黑屏」，因此使用體驗上大打折扣。

不過，隨著技術進步，許多廠商針對面板、軸承上有長足的改善，再加上折疊式手機的價格，隨著市場發展從均價1800美元（新台幣5萬元）逐漸下降到1000美元（新台幣2.8萬元），民眾購買意願增加。

以面板而言，成長幅度相當驚人，根據研究調查公司統計Display Supply Chain，2020至2025年可折疊與可捲曲面板年複合成長率（CAGR）為87.5%，2025年的出貨量會達到7560萬片。

另一個關鍵零組件是軸承，它又被稱為鉸鏈轉軸，關乎消費者在折疊手機的順暢程度，甚至影響面板在彎曲作動的關鍵。實際詢問信義區販售折疊手機業者解釋，目前分為內折和外折2種方式。

他說，折疊方式不同軸承設計，還有作動的方式都有相當大的差異，一般而言在折疊手機中的折疊處至少有上百個以上的轉軸，關鍵軸承零件則是數十個，這些技術也是目前各大廠亟欲突破的地方。

目前，折疊螢幕手機以韓國三星是市場龍頭，2021年《彭博社》報導，三星推出的新款折疊螢幕手機在韓國本地預售量很高，達到92萬支，該數量比當家兩款旗艦手機Galaxy Note 20高出了30%，也比Galaxy S21高出80%。

三星曝喜訊預計第1季度收入將創紀錄

三星於今（7）日對外公布，受惠半導體業務成長和最新旗艦手機推出，預計2022年第1季營收將創下新高，其中營業利潤較去年同期成長50%。

根據三星表示，預測截至3月31日營業利益為14.1兆韓圓（新台幣3248億元），而去年同期僅為9.4兆韓圓，若以營收而言預計將達到77兆韓圓，也成長近18%。

根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）調查市場平均預期營業利潤為13.5兆韓圓，收入為74.9兆韓圓，今年三星繳出的成績單雙雙高於整體預期。

雖然三星摺疊螢幕手機並非是主要商品，但是根據市調公司Omdia指出，2021年全球最暢銷的摺疊螢幕手機為Galaxy Z Flip 3、出貨量約460萬支，它們預估2026年進一步增加至6100萬支，未來將會成為三星營收主力。

不過，Counterpoint Research資深分析師Jene Park卻認為，要滿足3項條件，折疊螢幕手機才會進入爆發性成長，分別是：1.旗艦機售價下跌至1千美元；2.更多供應餐加入市場；3. 指標廠商蘋果也進入該折疊領域。

值得注意的是，蘋果對於摺疊螢幕手機的動向，雖然蘋果加入市場能夠拉抬民眾對折疊手機的接受度，但也意味著三星將面臨最強的競爭對手挑戰，能否維持高市占也很難說。

根據DSCC的供應鏈消息稱，蘋果進入折疊螢幕手機市場的時間會延後到2025年，同時報告也揭露蘋果規劃中有折疊螢幕筆電產品，螢幕尺寸大約為20吋，勢必將為三星帶來嚴峻的壓力。

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核稿編輯：翁世航