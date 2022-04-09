雨林變草原：若失去亞馬遜，高達900億噸二氧化碳將進入大氣

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；許祖菱、林大利 審校

《紐約時報》報導，根據最新研究，亞馬遜地區正在失去從乾旱和土地利用變化等干擾中恢復的能力，若超過某個臨界點，大部分雨林將被草原取代，嚴重影響生物多樣性和氣候。

若失去亞馬遜，高達900億噸的二氧化碳將進入大氣

科學家們表示，他們的研究並沒有確認何時會達到這個臨界點，「但值得提醒的是，達到那個臨界點時，我們就會失去亞馬遜雨林，全球氣候也會隨之改變，」其中一位作者、英國艾希特大學「全球系統研究所」（Global Systems Institute）主任蘭頓（Tim Lenton）說。

蘭頓表示，失去亞馬遜雨林可能導致多達900億噸的二氧化碳重新進入大氣，這相當於全球數年的排放量，使控制全球暖化變得更加困難。

在過去的研究中，關於何時可能達到這個臨界點，有很大的不確定性。但有些研究的結論是本世紀末前，濫伐、乾旱和其他因素可能導致亞馬遜地區大量森林枯死。

巴西「國家亞馬遜研究所」（National Institute of Amazonian Research）資深科學家諾布雷（Carlos Nobre），是30多年前最先針對亞馬遜地區可能消失而發出警訊的人之一。他認為這項新研究「非常值得注意」。

自2000年起，亞馬遜雨林從乾旱中復原的能力下降

分布於巴西與其週邊國家的亞馬遜雨林，占地超過321萬平方公里，是世界最大的雨林。過去大部分時間，亞馬遜雨林從大氣中吸收的二氧化碳多於釋放的二氧化碳，是減緩氣候變遷的關鍵角色。亞馬遜雨林內的動植物物種多樣性豐富，相當於地球上任何一處，甚或更高。且其向大氣釋放大量水分，可以影響南美洲以外地區的天氣。

但是氣候變遷加上大面積濫伐、農牧活動的燃燒整地，已經嚴重破壞亞馬遜雨林，讓它變得炎熱乾燥。該地區是地球上最潮濕的地區之一，但自2000年以來已經經歷了三次乾旱。

過去大多數關於亞馬遜地區韌性的研究，都以森林健全隨時間變化的模型或模擬為基礎。在新研究中，科學家們使用了實際觀察結果——幾十年來特定區域生物量的衛星遙測數據，來作為森林健全的指標。研究人員發現自2000年以來，光是雨林未受干擾的部分，整體韌性已經下降，其中一個現象是森林遭遇乾旱後恢復健全所需時間越來越長。

未參與研究的加州大學爾灣分校熱帶生態學家白蘭度（Paulo Brando）說：「缺乏韌性表示，森林能承受的打擊有限。」

Photo Credit: 綠色和平 / Christian Braga 氣候變遷加上大面積濫伐、農牧活動的燃燒整地，已經讓亞馬遜雨林變得炎熱乾燥

但白蘭度也表示，這並不一定代表臨界點無法避免，我們需要終止亞馬遜地區的皆伐和土地劣化。「這些系統有很強的韌性，而目前雖然暫時下降，也不代表完全失去韌性⋯⋯一陣子不要打擾，它還是可以長回來。」

減少森林濫伐，就能改善亞馬遜地區復原能力

研究人員發現，超過四分之三的原始雨林韌性降低，而在更乾燥或更多伐木等人類活動的地區，對韌性的影響最大。該研究發表在《自然：氣候變遷》（Nature Climate Change）期刊上。

該研究主要作者、艾希特大學研究員博爾頓（Chris Boulton）說，亞馬遜就像一個巨大的水循環網絡，樹木蒸發和蒸散產生的水分會被風帶往他處。因此，亞馬遜若失去森林，釋放的水分也會跟著減少，進而導致其他地方變得乾燥。

森林樹木消失不僅會讓儲存在其組織中的碳重新進入大氣，取而代之的莽原所吸收的碳也遠不及原本的大型闊葉樹。在莽原中棲息的物種也較少。

過去的半個世紀間，有大約17%的亞馬遜森林被砍伐，儘管巴西的森林濫伐速度已放緩了幾年，但最近又開始回升。研究人員表示，根據他們的研究，減少森林濫伐不僅能保護特定地區，也能改善整個亞馬遜地區的復原能力。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航