日常開始被我們以奇觀的眼光來審視，如果不夠美好，那就不值得放上Instagram

文：曾令懷

我是因為Instagram接觸攝影的。 看了Instagram如何崛起的故事，不斷想到桑塔格（Susan Sontag）的《論攝影》一書。Instagram創辦人本身就喜歡攝影，也是為了解決2010年時手機拍不出美照的問題而創立這個社群軟體，可以說，Instagram本身就界定了我們如何觀看這個世界的標準，然後大家又因為這個標準丟失了自己。

一連讀了《後臉書時代》（英文書名：《FACEBOOK: The Inside Story》）和《Instagram崛起的內幕與代價》（英文書名：《No Filter》，其實我更喜歡英文的書名）這兩款分別影響著世界上29億和15億人的社群軟體的書之後，心情是五味雜陳，對他們成功的故事感到興奮，也對他們轉變和發展的態度，感到不是那麼舒服。

2012年，臉書以10億美元收購Instagram，無論在金額、商業或是社群用戶的感受上，都為世界投下了震撼彈；10年後的今天，儘管IG創辦人之一斯特羅姆（Kevin Systrom）表示不後悔，但是作為一個更愛IG的使用者來說——借用《Instagram崛起的內幕與代價》一書的結語——被收購的代價仍然落在了Instagram的用戶身上。

在《Instagram崛起的內幕與代價》一步步拆解Instagram從創業至今的故事裡面，我都不免地想起過去閱讀過的桑塔格《論攝影》的一些論述，不過在數位應用程式的基礎之上，Instagram又有更驚人的力量。

最可怕的是，我竟然覺得Instagram的崛起和轉變與我的人生體悟竟有些許重疊——也許某部分的我也被這個社群軟體綁架了也說不定。

Instagram上面，只能有美好的事物

我開始使用Instagram大概是落在2012年，也就是Instagram被收購的那一年。那時候的Logo還是以寶麗來（Polaroid）彩虹相機為基礎而設計的。那時候，還只能上傳方型的照片。

在成為以相機為主的社交軟體之前，兩位創辦人斯特羅姆和克里格（Mike Krieger）打造的，其實更像是類似Foursquare分享位置的定位社交App，當時甚至不叫Instagram，而是Burbn（以波本酒的讀音命名）。想當然耳，大家都會挑戰這兩位新銳創業家這個問題：大家為什麼要放棄Foursquare而使用Burbn？

倆人於是在某間會議室的白板上，開始整理自己在打造的東西究竟有什麼特別之處——最終，他們的答案是「照片」，因為當時的手機拍照功能很爛、要用3G網路上傳照片也很耗費時間，如果可以打造一款讓大家上傳好看的照片、又能同步發佈到多個平台上的照片應用程式，那肯定是殺手級的應用。

斯特羅姆作為一個極熱愛古典文藝的創業家——事實上，他也喜歡攝影，Instagram的第一款濾鏡X-Pro II就是出自於他的手——對Instagram的要求與定義很簡單：呈現生活體驗、文藝交流之地、簡潔的介面，這成為Instagram快速成長的關鍵，更讓祖克柏（Mark Zuckerberg，臉書創辦人）感到壓力。

2012年的臉書，正在為上市大張旗鼓準備；2012年的臉書，也已經不是單純連接校園生活的社群軟體了。

祖克柏強調「快速行動、打破陳規」、「用數據說話」和「強調成長」的經營風格，顯然與斯特羅姆喜歡「優質體驗」與「簡潔」的個性截然不同。也許2018年斯特羅姆離開臉書的結果，是命中註定的。

剛剛加入臉書的Instagram，雖然成長快速，卻還不成氣候，使用人數才近1億人左右，不到臉書的十分之一，為了證明自己值10億美元，所以「成長」就是當前的首要任務。

不同於臉書注重個人與好友的社群網絡，Instagram專注於「名人」，無論是真正的明星還是在Instagram上面分享優質內容的素人，只要你分享的生活美照符合官方美學，都有機會受到Instagram官方帳號的幫忙，讓你得到更多曝光、被更多人追蹤——換句話說，Instagram官方很在乎那些被選中的網紅使用Instagram的感受。

還記得我那時候使用Instagram，也對他簡單的操作介面和步驟感到舒適，卻也為了只能用方形的相片苦惱，但是斯特羅姆其實是別有用心：就像是推特（Twitter）會限制發文字數一樣，如果限制了大家的相片範圍，那肯定可以激發大家的創意。

事實證明，這奏效了，大家開始以前所未有的視窗觀看生活周遭的一草一木、一光一影，彷彿所有的事物都可以是美的；就算真的不美，我們還可以套上濾鏡。對了，甚至連蘋果的iPhone都特別推出了方形的攝影模式。

日常開始被我們以奇觀的眼光來審視。如果不夠美好，那不值得放上Instagram。

從分享自己，變成相互競爭

我用照片經營帳號大概是2016年的事情了吧，那年正好換成現在的紫色－粉紅色－橘色漸層色Logo，Instagram的使用者也已經來到五億人。喔，對了，那年「限時動態」這個功能也出現在大家的貼文上面了。

距離臉書給的目標完成一半了，但是對祖克柏來說，這還不夠快，Instagram卻持續採取相同的成長策略：維持社群上的優質體驗、簡潔的介面，以及打好與明星或被官方選中網紅的關係。這是斯特羅姆的堅持。

除了內憂，還有外患，也就是同樣成長快速、主打限時動態的Snapchat。

「我們跟Snapchat不一樣，我們的平台是分享生活上的美好時刻，不是隨意而雜亂的內容。」斯特羅姆是這樣想的，但是Instagram針對使用者做的調查，卻狠狠打了這位創辦人的臉一把——Instagram上面有20%的人擁有「小帳」，上面分享的都是沒有修飾、不夠格放上Instagram、只能給好朋友看的真實心情與照片。

隨著手機鏡頭的優化，照片好不好看已經不是重點了，甚至具有賣點的濾鏡也被拋棄，人們更喜歡使用修圖軟體後，再放上Instagram——那樣才能打造維持一慣風格的個人品牌。換句話說，雖然Instagram還沒有像臉書一樣大放廣告，但是網紅代言的新經濟已經在運行了。