聯合國大會表決通過：暫停俄羅斯人權理事會成員資格，中國痛批「將開危險先例」

聯合國大會於週四（7日）投票，決定暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格，但並未將俄羅斯從理事會除名。 中國駐聯合國大使張軍在投票前表示，「以這種方式處理人權理事會成員問題，將開創新的危險先例並產生嚴重後果」，中國也在後來投下反對票。

自從俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，聯合國已通過兩項譴責俄羅斯的決議，而在俄軍被控在布查殺害平民後，美國再次推動暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的席位，與 50多個聯合國成員國共同提出決議草案。

決議草案指出，安理會對俄羅斯在烏克蘭「嚴重和系統性地侵犯和踐踏人權」以及「違反國際人道主義法」表示嚴重關切，稱聯合國大會可以暫停其在人權理事會的成員資格。

聯合國大會週四對該決議進行投票，結果93票贊成，24票反對，58票棄權，已達到193個成員國必須要有2/3投票的規定（棄權不算在內）， 俄羅斯在人權理事會的成員資格將被暫停 。

🔴 The United Nations General Assembly has suspended Russia from the UN Human Rights Council over reports of "gross and systematic violations and abuses of human rights" by invading Russian troops in Ukraine.



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📸REUTERS/Andrew Kelly — The Telegraph (@Telegraph) April 7, 2022

其中巴西、印度與南非在這次的投票中選擇棄權，不過中國則投下了反對票。

Russia suspended from UN's Human Rights Council.

93 votes for, 24 against, 58 abstentions, 18 not voting.



Serbia voted for, China against. pic.twitter.com/yU8G3QhWCc — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) April 7, 2022

中國駐聯合國大使張軍在投票前表示，中國將投票反對這樣的決議。

「以這種方式處理人權理事會成員問題，將開創新的危險先例並產生嚴重後果。」



「中方呼籲各方為同樣的方向合作，為和平創造機遇，為談判創造前景。中方（對此決議）秉持反對和公正立場，並在這方面扮演負責任、有建設性的角色。」張軍表示。

聯合國大會只有一次將成員國踢出人權理事會，是在2011年3月一致通過將利比亞逐出，由於當時利比亞領袖格達費（Muammar Gaddafi）的軍隊暴力鎮壓抗議者。

俄羅斯目前正處於聯合國人權理事會3年任期的第2年，遭到停權，將無法發言與投票，但俄羅斯外交官仍然出席辯論。一名駐日內瓦的外交官表示，俄羅斯可能仍會通過代理人影響理事會。

烏克蘭痛批人權理事會是「要沈沒的鐵達尼號」

在投票前，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）發言，沈痛的將人 權理事會比作即將沉沒的「鐵達尼號」：

我們的世界正來到的關鍵的時刻。我們見證，我們所搭乘的郵輪正穿過危險的迷霧，駛向致命的冰山。 看起來我們應該把它命名為鐵達尼號，而不是人權理事會。 我們今天需要採取行動，拯救理事會免於沉沒。

烏克蘭大使表示，俄羅斯在烏克蘭的行動等同於戰爭罪和危害人類罪，他 呼籲所有「負責任的成員國」支持該決議：

幾分鐘後，你將有機會證明你不是一個冷漠的旁觀者。 您需要做的就是按下「同意」的按鈕，並拯救人權理事會和世界各地，以及烏克蘭的許多生命。 反之，按下「反對」等同扣下扳機，意味著螢幕上出現了一個紅點，和逝去的無辜生命的鮮血一樣紅.....螢幕上的這個血紅點的圖像，會一直伴隨著你和我們所有人。

Ukrainian Ambassador Sergiy Kyslytsya urges ‘yes’ vote to suspend Russia from the UN Human Rights Council:



“Pressing ‘no’ means pulling a trigger and means a red dot on the screen, red as the blood of the innocent lives lost.” pic.twitter.com/LjHfvFRI3Q — The Recount (@therecount) April 7, 2022

投票前傳俄羅斯向多國祭出威脅

不過，俄羅斯常駐聯合國副代表庫茲明（ Gennady Kuzmin）發言時 呼籲所有聯合國成員國否決此決議，稱此決議是「一個危險的先例」。

「 今天不是演戲的時候，這裡也不是演戲的地方，」他說，「我們今天審議的決議草案與當地的實際人權狀況沒有任何關係。」

庫茲明說，暫停俄羅斯在人權理事會的投票，「是美國試圖保持其主導地位和全面控制」，他也稱人權為美國在國際關係中的「殖民主義」。

而《路透社》掌握一封致外交官的信件，投票前俄羅斯已向聯合國成員國發出警告，如果對這項決議投下同意票，甚至 棄權或不參與，都將被視為一種「不友好的舉動」。 尚不清楚有多少成員國收到這封通知。

Russia blatantly and openly threatening countries who vote to suspend them from the U.N. Human Rights Council is only further evidence that Russia needs to be suspended immediately from the U.N. Human Rights Council. https://t.co/nkvatlrMOt — Olivia Dalton (@USUNSpox) April 6, 2022

稱俄軍打算將 馬里烏波爾「從地球上抹去」，烏克蘭懇求更多武器

美方週四表示，烏克蘭軍隊成功地阻止了俄羅斯佔領基輔的企圖，但烏克蘭東南部仍在進行一場重大戰鬥。

一名目前在馬里烏波爾的烏克蘭軍事指揮官週三（6日）告訴《CNN》，俄羅斯軍隊正試圖將烏克蘭南部城市馬里烏波爾（Mariupol）「從地球上抹去」。

「 我們在馬里烏波爾被包圍了40多天。敵人的數量比我們多......他們擁有海上火砲、坦克、裝甲車，當然還有迫擊砲。 這對我們來說很困難。」 「他們想把這座城市從地球上抹去。無論在哪裡增援，他們都會用坦克摧毀。」

一直在該地區作戰的馬里烏波爾海軍陸戰營副指揮官Serhiy Volyna表示。

CNN uses visual rhetorical aspects in the displayed pictures to appeal to the pathos aspect of the viewer.#131oueng1510s22https://t.co/UzxfdtfwNI — Max Pennix (@max_pennix) April 7, 2022

在布魯塞爾，烏克蘭外交部長 庫列巴（Dmytro Kuleba）週四呼籲北大西洋公約組織（NATO）向烏克蘭提供與俄羅斯作戰所需的所有武器。

庫列巴在布魯塞爾與北約外交部長召開會議前告訴記者：「我的議題很簡單，只有3個，就是武器、武器、武器。」

他說：「我們獲得的武器越多，它們越早到達烏克蘭，就能挽救更多的生命。」

庫列巴也批評：「那些說我們將為烏克蘭提供防禦性武器，但無法提供攻擊性武器的國家真是虛偽，這簡直是不公平、不合理的做法。」

「就我國局勢而言，區分防禦性和攻擊性不具任何意義。」

當被問及烏克蘭想要什麼樣的武器時，庫列巴提到了戰機、導彈、裝甲運兵車和重型防空系統。 西方國家向烏克蘭提供了反坦克和防空武器，但他們一直不願提供烏克蘭軍隊必須接受培訓才能使用的 戰機 、坦克或其他裝備。

「我呼籲所有盟邦放下猶豫和不情願，為烏克蘭提供所需要的一切。」 庫列巴說。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也同意庫列巴，說 區分「攻擊性」和「防禦性」武器是奇怪的，因為烏克蘭正在保護自己免受攻擊。 史托騰柏格 不願透露向烏克蘭供應武器的細節，但表示北約成員國將提供多方面的武器，包括蘇聯時代和現代武器。

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責任編輯：黃筱歡

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