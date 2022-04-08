聯合國大會表決通過：暫停俄羅斯人權理事會成員資格，中國痛批「將開危險先例」
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俄羅斯目前正處於聯合國人權理事會3年任期的第2年，遭到停權，將無法發言與投票，但一名駐日內瓦的外交官表示，俄羅斯可能仍會通過代理人影響理事會。
聯合國大會於週四（7日）投票，決定暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格，但並未將俄羅斯從理事會除名。中國駐聯合國大使張軍在投票前表示，「以這種方式處理人權理事會成員問題，將開創新的危險先例並產生嚴重後果」，中國也在後來投下反對票。
自從俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，聯合國已通過兩項譴責俄羅斯的決議，而在俄軍被控在布查殺害平民後，美國再次推動暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的席位，與50多個聯合國成員國共同提出決議草案。
決議草案指出，安理會對俄羅斯在烏克蘭「嚴重和系統性地侵犯和踐踏人權」以及「違反國際人道主義法」表示嚴重關切，稱聯合國大會可以暫停其在人權理事會的成員資格。
聯合國大會週四對該決議進行投票，結果93票贊成，24票反對，58票棄權，已達到193個成員國必須要有2/3投票的規定（棄權不算在內），俄羅斯在人權理事會的成員資格將被暫停。
其中巴西、印度與南非在這次的投票中選擇棄權，不過中國則投下了反對票。
中國駐聯合國大使張軍在投票前表示，中國將投票反對這樣的決議。
「以這種方式處理人權理事會成員問題，將開創新的危險先例並產生嚴重後果。」
「中方呼籲各方為同樣的方向合作，為和平創造機遇，為談判創造前景。中方（對此決議）秉持反對和公正立場，並在這方面扮演負責任、有建設性的角色。」張軍表示。
聯合國大會只有一次將成員國踢出人權理事會，是在2011年3月一致通過將利比亞逐出，由於當時利比亞領袖格達費（Muammar Gaddafi）的軍隊暴力鎮壓抗議者。
俄羅斯目前正處於聯合國人權理事會3年任期的第2年，遭到停權，將無法發言與投票，但俄羅斯外交官仍然出席辯論。一名駐日內瓦的外交官表示，俄羅斯可能仍會通過代理人影響理事會。
烏克蘭痛批人權理事會是「要沈沒的鐵達尼號」
在投票前，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）發言，沈痛的將人權理事會比作即將沉沒的「鐵達尼號」：
我們的世界正來到的關鍵的時刻。我們見證，我們所搭乘的郵輪正穿過危險的迷霧，駛向致命的冰山。看起來我們應該把它命名為鐵達尼號，而不是人權理事會。
我們今天需要採取行動，拯救理事會免於沉沒。
烏克蘭大使表示，俄羅斯在烏克蘭的行動等同於戰爭罪和危害人類罪，他呼籲所有「負責任的成員國」支持該決議：
幾分鐘後，你將有機會證明你不是一個冷漠的旁觀者。您需要做的就是按下「同意」的按鈕，並拯救人權理事會和世界各地，以及烏克蘭的許多生命。反之，按下「反對」等同扣下扳機，意味著螢幕上出現了一個紅點，和逝去的無辜生命的鮮血一樣紅.....螢幕上的這個血紅點的圖像，會一直伴隨著你和我們所有人。
投票前傳俄羅斯向多國祭出威脅
不過，俄羅斯常駐聯合國副代表庫茲明（Gennady Kuzmin）發言時呼籲所有聯合國成員國否決此決議，稱此決議是「一個危險的先例」。
「今天不是演戲的時候，這裡也不是演戲的地方，」他說，「我們今天審議的決議草案與當地的實際人權狀況沒有任何關係。」
庫茲明說，暫停俄羅斯在人權理事會的投票，「是美國試圖保持其主導地位和全面控制」，他也稱人權為美國在國際關係中的「殖民主義」。
而《路透社》掌握一封致外交官的信件，投票前俄羅斯已向聯合國成員國發出警告，如果對這項決議投下同意票，甚至棄權或不參與，都將被視為一種「不友好的舉動」。尚不清楚有多少成員國收到這封通知。
稱俄軍打算將馬里烏波爾「從地球上抹去」，烏克蘭懇求更多武器
美方週四表示，烏克蘭軍隊成功地阻止了俄羅斯佔領基輔的企圖，但烏克蘭東南部仍在進行一場重大戰鬥。
一名目前在馬里烏波爾的烏克蘭軍事指揮官週三（6日）告訴《CNN》，俄羅斯軍隊正試圖將烏克蘭南部城市馬里烏波爾（Mariupol）「從地球上抹去」。
「我們在馬里烏波爾被包圍了40多天。敵人的數量比我們多......他們擁有海上火砲、坦克、裝甲車，當然還有迫擊砲。這對我們來說很困難。」
「他們想把這座城市從地球上抹去。無論在哪裡增援，他們都會用坦克摧毀。」
一直在該地區作戰的馬里烏波爾海軍陸戰營副指揮官Serhiy Volyna表示。
在布魯塞爾，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）週四呼籲北大西洋公約組織（NATO）向烏克蘭提供與俄羅斯作戰所需的所有武器。
庫列巴在布魯塞爾與北約外交部長召開會議前告訴記者：「我的議題很簡單，只有3個，就是武器、武器、武器。」
他說：「我們獲得的武器越多，它們越早到達烏克蘭，就能挽救更多的生命。」
庫列巴也批評：「那些說我們將為烏克蘭提供防禦性武器，但無法提供攻擊性武器的國家真是虛偽，這簡直是不公平、不合理的做法。」
「就我國局勢而言，區分防禦性和攻擊性不具任何意義。」
當被問及烏克蘭想要什麼樣的武器時，庫列巴提到了戰機、導彈、裝甲運兵車和重型防空系統。西方國家向烏克蘭提供了反坦克和防空武器，但他們一直不願提供烏克蘭軍隊必須接受培訓才能使用的戰機、坦克或其他裝備。
「我呼籲所有盟邦放下猶豫和不情願，為烏克蘭提供所需要的一切。」庫列巴說。
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也同意庫列巴，說區分「攻擊性」和「防禦性」武器是奇怪的，因為烏克蘭正在保護自己免受攻擊。史托騰柏格不願透露向烏克蘭供應武器的細節，但表示北約成員國將提供多方面的武器，包括蘇聯時代和現代武器。
新聞來源
- Russia threatens states with consequences over U.N. vote on Human Rights Council（Reuters）
- United Nations suspends Russia from human rights body over Ukraine（Reuters）
- Russian forces are trying to wipe Mariupol "off the face of the Earth," Ukrainian military commander says（CNN）
- Ukraine demands 'weapons weapons weapons' from West as crunch NATO talks begin（Mirror）
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責任編輯：黃筱歡
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