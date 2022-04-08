2022/04/08,
歐洲

聯合國大會表決通過：暫停俄羅斯人權理事會成員資格，中國痛批「將開危險先例」

聯合國大會表決通過：暫停俄羅斯人權理事會成員資格，中國痛批「將開危險先例」
聯合國大會7日投票決定俄羅斯在人權理事會的會員資格。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

俄羅斯目前正處於聯合國人權理事會3年任期的第2年，遭到停權，將無法發言與投票，但一名駐日內瓦的外交官表示，俄羅斯可能仍會通過代理人影響理事會。

聯合國大會於週四（7日）投票，決定暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格，但並未將俄羅斯從理事會除名。中國駐聯合國大使張軍在投票前表示，「以這種方式處理人權理事會成員問題，將開創新的危險先例並產生嚴重後果」，中國也在後來投下反對票。

自從俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，聯合國已通過兩項譴責俄羅斯的決議，而在俄軍被控在布查殺害平民後，美國再次推動暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的席位，與50多個聯合國成員國共同提出決議草案。

決議草案指出，安理會對俄羅斯在烏克蘭「嚴重和系統性地侵犯和踐踏人權」以及「違反國際人道主義法」表示嚴重關切，稱聯合國大會可以暫停其在人權理事會的成員資格。

聯合國大會週四對該決議進行投票，結果93票贊成，24票反對，58票棄權，已達到193個成員國必須要有2/3投票的規定（棄權不算在內），俄羅斯在人權理事會的成員資格將被暫停

其中巴西、印度與南非在這次的投票中選擇棄權，不過中國則投下了反對票。

中國駐聯合國大使張軍在投票前表示，中國將投票反對這樣的決議。

「以這種方式處理人權理事會成員問題，將開創新的危險先例並產生嚴重後果。」

「中方呼籲各方為同樣的方向合作，為和平創造機遇，為談判創造前景。中方（對此決議）秉持反對和公正立場，並在這方面扮演負責任、有建設性的角色。」張軍表示。

聯合國大會只有一次將成員國踢出人權理事會，是在2011年3月一致通過將利比亞逐出，由於當時利比亞領袖格達費（Muammar Gaddafi）的軍隊暴力鎮壓抗議者。

俄羅斯目前正處於聯合國人權理事會3年任期的第2年，遭到停權，將無法發言與投票，但俄羅斯外交官仍然出席辯論。一名駐日內瓦的外交官表示，俄羅斯可能仍會通過代理人影響理事會。

烏克蘭痛批人權理事會是「要沈沒的鐵達尼號」

在投票前，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）發言，沈痛的將人權理事會比作即將沉沒的「鐵達尼號」：

我們的世界正來到的關鍵的時刻。我們見證，我們所搭乘的郵輪正穿過危險的迷霧，駛向致命的冰山。看起來我們應該把它命名為鐵達尼號，而不是人權理事會。

我們今天需要採取行動，拯救理事會免於沉沒。

烏克蘭大使表示，俄羅斯在烏克蘭的行動等同於戰爭罪和危害人類罪，他呼籲所有「負責任的成員國」支持該決議：

幾分鐘後，你將有機會證明你不是一個冷漠的旁觀者。您需要做的就是按下「同意」的按鈕，並拯救人權理事會和世界各地，以及烏克蘭的許多生命。反之，按下「反對」等同扣下扳機，意味著螢幕上出現了一個紅點，和逝去的無辜生命的鮮血一樣紅.....螢幕上的這個血紅點的圖像，會一直伴隨著你和我們所有人。

投票前傳俄羅斯向多國祭出威脅

不過，俄羅斯常駐聯合國副代表庫茲明（Gennady Kuzmin）發言時呼籲所有聯合國成員國否決此決議，稱此決議是「一個危險的先例」。

今天不是演戲的時候，這裡也不是演戲的地方，」他說，「我們今天審議的決議草案與當地的實際人權狀況沒有任何關係。」

庫茲明說，暫停俄羅斯在人權理事會的投票，「是美國試圖保持其主導地位和全面控制」，他也稱人權為美國在國際關係中的「殖民主義」。

《路透社》掌握一封致外交官的信件，投票前俄羅斯已向聯合國成員國發出警告，如果對這項決議投下同意票，甚至棄權或不參與，都將被視為一種「不友好的舉動」。尚不清楚有多少成員國收到這封通知。

稱俄軍打算將馬里烏波爾「從地球上抹去」，烏克蘭懇求更多武器

美方週四表示，烏克蘭軍隊成功地阻止了俄羅斯佔領基輔的企圖，但烏克蘭東南部仍在進行一場重大戰鬥。

一名目前在馬里烏波爾的烏克蘭軍事指揮官週三（6日）告訴《CNN》，俄羅斯軍隊正試圖將烏克蘭南部城市馬里烏波爾（Mariupol）「從地球上抹去」。

我們在馬里烏波爾被包圍了40多天。敵人的數量比我們多......他們擁有海上火砲、坦克、裝甲車，當然還有迫擊砲。這對我們來說很困難。」

「他們想把這座城市從地球上抹去。無論在哪裡增援，他們都會用坦克摧毀。」

一直在該地區作戰的馬里烏波爾海軍陸戰營副指揮官Serhiy Volyna表示。

在布魯塞爾，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）週四呼籲北大西洋公約組織（NATO）向烏克蘭提供與俄羅斯作戰所需的所有武器。

庫列巴在布魯塞爾與北約外交部長召開會議前告訴記者：「我的議題很簡單，只有3個，就是武器、武器、武器。」

他說：「我們獲得的武器越多，它們越早到達烏克蘭，就能挽救更多的生命。」

庫列巴也批評：「那些說我們將為烏克蘭提供防禦性武器，但無法提供攻擊性武器的國家真是虛偽，這簡直是不公平、不合理的做法。」

「就我國局勢而言，區分防禦性和攻擊性不具任何意義。」

當被問及烏克蘭想要什麼樣的武器時，庫列巴提到了戰機、導彈、裝甲運兵車和重型防空系統。西方國家向烏克蘭提供了反坦克和防空武器，但他們一直不願提供烏克蘭軍隊必須接受培訓才能使用的戰機、坦克或其他裝備。

「我呼籲所有盟邦放下猶豫和不情願，為烏克蘭提供所需要的一切。」庫列巴說。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也同意庫列巴，說區分「攻擊性」和「防禦性」武器是奇怪的，因為烏克蘭正在保護自己免受攻擊。史托騰柏格不願透露向烏克蘭供應武器的細節，但表示北約成員國將提供多方面的武器，包括蘇聯時代和現代武器。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。