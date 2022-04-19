《擊不倒你的，會使你更強大》：到英特爾上班之前從來沒有出過國，如何把英文練得聽說讀寫全都難不倒？

口述：吳惠瑜｜文：王蘭芬

苦心學習、宏觀視野——全球最大半導體公司教會我的事

十六年的英特爾教育，讓吳惠瑜脫胎換骨，成為優秀的專業經理人。

「我以前不是個出色的人，總覺得坐矮一點不要被點到比較好。但老美的教育訓練就是不讓你躲起來，他們會特別點名：「Kelly, you’re too quiet. Speak up.（妳太安靜了，說說妳的看法）」吳惠瑜說，久而久之，一遇到事情就會很快在腦袋裡整理出來，中文怎麼講，英文怎麼講，磨練出積極回應的個性。

除了童年走唱是個閃亮的小孩外，求學及剛入社會時的她卻是模樣普通、低調安靜，自己也想不到會有掌管國際級大公司的一天。

「可以說沒有英特爾就沒有今天的我，英特爾教育我、栽培我十六年，我一輩子感激。」

她認為英特爾的教育訓練非常值得一提，進入英特爾後，有個「英特爾大學」——四系列教育訓練。

第一階段是針對個人貢獻者的WAI（Working at Intel）課程；第二階段是初階主管MAI（Managing at Intel）課程；第三階段是管兩層人的中階主管課程MTP（Managing through people），這階段是最難的，比如像是副總這個位置，不但要了解CEO的需求，也要確保經理了解他的意思，再由經理要求員工。

第四階段則是台灣最高主管，LEO課程（Leading effectiveorganization）。課程包括「假設這是你的責任」（Assume responsibility）、「如何做目標管理」、「建設性對立」（Constructive confrontation）、「簡報技巧」、「初級主管如何面談」等內容。這個教育訓練非常完整的公司，讓平凡的吳惠瑜成功轉型為女強人Kelly，之後吳惠瑜在威盛工作時，威盛總經理陳文琦還笑說，「妳根本是美國人的腦袋。」

總經理的英文特訓

對於雖然是英文系畢業，但英文不怎麼好的我來說，有個問題是一定要問的，「一直好奇，妳沒有出國留學，甚至到英特爾上班之前從來沒有出過國，是如何把英文練得聽說讀寫全都難不倒的啊？」

吳惠瑜很快回答我，「這問題讓我回想起英特爾台灣第三任總經理，他真是對我們苦心教導。」

當時的總經理在美國住了二、三十年，待過美國道爾化學公司，做到高階主管，後來被聘請回台灣。很喜歡抽菸，為了遮蓋菸味會在身上噴香水是他的特色。

「總經理認為我們的英文與簡報能力亟需提升，英文部分是要求大家每天早上七點半來公司看CNN英語新聞。他自己都七點就到，事先錄好新聞，每次先播五分鐘讓我們試著翻譯，他接著分析講解，再放第二次，這次比較聽得懂。就這樣認真上了一整年，訓練到我們都可以看懂CNN。」

接下來是訓練簡報技巧。「為了讓講話聲音有抑揚頓挫，要我們從小聲到大聲盡全力大吼一到十，學習控制發聲力量，才不會做簡報時講得要死不活，因為音階音量的確會影響客戶的專注力。上課時一群業務被關在教室裡大吼大叫，那情景回想起來好好笑。」

吳惠瑜說，總經理還幫大家錄影，一個個拍下做簡報的影片，透過回放才發現，這樣真的可以看出缺點。

「有的人一面講一面手放口袋撥硬幣；有的人猛玩簡報筆，拉開又縮起來拉開縮起來；有人講話從頭到尾摸著心口......這些我們都沒自覺，總經理花很多時間教導，提醒必要的地方要停住、留白，觀眾注意力就會被拉過來。那些課程，到現在還印象深刻。」情商也是很重要的學習。

「我在英特爾學到，看到一封Email立刻回的話，會有很多情緒，馬上回信容易表達不當引起吵架。經過幾次教訓之後，我寫好回信不馬上寄，而是存起來，先忙其他事情，像是會議結束再回頭拿出來看。這時氣已經消了，就可以平靜地修改那封信，刪除情緒性字眼，用不帶偏見的中性文句代替，這時才適合發出去。」

吳惠瑜現在也還是這樣勸告同事，在氣頭上不要發信。

吳惠瑜剛進英特爾做業務助理時，起薪一萬一千元，但公司頻繁地為她調薪，曾經有四、五年的時間每年調薪兩次，每次調薪百分之二十五。「調得我士氣多麼高昂啊，深深感受到公司重視我，每半年就開心一次。這是美國人厲害的地方，給員工充分的努力動機，公司看績效調薪，告訴你：『We pay for performance, not for seniority.（我們為績效， 不是為資歷而付錢）』，不是活得愈久領得愈多。我深受影響，非常贊同這樣的做法，後來不管在哪裡當主管，也同樣如此對待我的下屬。」

書籍介紹

本文摘錄自《擊不倒你的，會使你更強大：從走唱小歌女到英特爾總經理，吳惠瑜把逆境活成喜劇的人生哲學》，天下雜誌出版

口述：吳惠瑜

文：王蘭芬

人生，總有意料之外的低潮與逆境來襲。

打倒人的往往不是磨難，而是信心與勇氣的不足。

起點再低，只要內心強大，就有機會活出不設限的生命高度！

如果你正在職場上受挫，在家庭與工作之間拉扯與摩擦，或正面臨身體或心靈上的苦痛折磨，讓你開始質疑自己的價值，那麼，請讓吳惠瑜與你分享她如雲霄飛車般的人生。

她37歲就在當時任職的全球第一大半導體廠英特爾台灣分公司，締造最年輕總經理、首位女性總經理的雙紀錄。曾被《天下雜誌》選為台灣企業界最有影響力的女人之一，數十年在不同崗位都有優異的職涯表現。