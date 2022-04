《擊不倒你的，會使你更強大》：到英特爾上班之前從來沒有出過國，如何把英文練得聽說讀寫全都難不倒？

口述:吳惠瑜|文:王蘭芬

苦心學習、宏觀視野——全球最大半導體公司教會我的事

十六年的英特爾教育,讓吳惠瑜脫胎換骨,成為優秀的專業經理人。

「我以前不是個出色的人,總覺得坐矮一點不要被點到比較好。但老美的教育訓練就是不讓你躲起來,他們會特別點名:「Kelly, you’re too quiet. Speak up.(妳太安靜了,說說妳的看法)」吳惠瑜說,久而久之,一遇到事情就會很快在腦袋裡整理出來,中文怎麼講,英文怎麼講,磨練出積極回應的個性。

除了童年走唱是個閃亮的小孩外,求學及剛入社會時的她卻是模樣普通、低調安靜,自己也想不到會有掌管國際級大公司的一天。

「可以說沒有英特爾就沒有今天的我,英特爾教育我、栽培我十六年,我一輩子感激。」

她認為英特爾的教育訓練非常值得一提,進入英特爾後,有個「英特爾大學」——四系列教育訓練。

第一階段是針對個人貢獻者的WAI(Working at Intel)課程;第二階段是初階主管MAI(Managing at Intel)課程;第三階段是管兩層人的中階主管課程MTP(Managing through people),這階段是最難的,比如像是副總這個位置,不但要了解CEO的需求,也要確保經理了解他的意思,再由經理要求員工。

第四階段則是台灣最高主管,LEO課程(Leading effectiveorganization)。課程包括「假設這是你的責任」(Assume responsibility)、「如何做目標管理」、「建設性對立」(Constructive confrontation)、「簡報技巧」、「初級主管如何面談」等內容。這個教育訓練非常完整的公司,讓平凡的吳惠瑜成功轉型為女強人Kelly,之後吳惠瑜在威盛工作時,威盛總經理陳文琦還笑說,「妳根本是美國人的腦袋。」

總經理的英文特訓

對於雖然是英文系畢業,但英文不怎麼好的我來說,有個問題是一定要問的,「一直好奇,妳沒有出國留學,甚至到英特爾上班之前從來沒有出過國,是如何把英文練得聽說讀寫全都難不倒的啊?」

吳惠瑜很快回答我,「這問題讓我回想起英特爾台灣第三任總經理,他真是對我們苦心教導。」

當時的總經理在美國住了二、三十年,待過美國道爾化學公司,做到高階主管,後來被聘請回台灣。很喜歡抽菸,為了遮蓋菸味會在身上噴香水是他的特色。

「總經理認為我們的英文與簡報能力亟需提升,英文部分是要求大家每天早上七點半來公司看CNN英語新聞。他自己都七點就到,事先錄好新聞,每次先播五分鐘讓我們試著翻譯,他接著分析講解,再放第二次,這次比較聽得懂。就這樣認真上了一整年,訓練到我們都可以看懂CNN。」

接下來是訓練簡報技巧。「為了讓講話聲音有抑揚頓挫,要我們從小聲到大聲盡全力大吼一到十,學習控制發聲力量,才不會做簡報時講得要死不活,因為音階音量的確會影響客戶的專注力。上課時一群業務被關在教室裡大吼大叫,那情景回想起來好好笑。」

吳惠瑜說,總經理還幫大家錄影,一個個拍下做簡報的影片,透過回放才發現,這樣真的可以看出缺點。

「有的人一面講一面手放口袋撥硬幣;有的人猛玩簡報筆,拉開又縮起來拉開縮起來;有人講話從頭到尾摸著心口......這些我們都沒自覺,總經理花很多時間教導,提醒必要的地方要停住、留白,觀眾注意力就會被拉過來。那些課程,到現在還印象深刻。」情商也是很重要的學習。

「我在英特爾學到,看到一封Email立刻回的話,會有很多情緒,馬上回信容易表達不當引起吵架。經過幾次教訓之後,我寫好回信不馬上寄,而是存起來,先忙其他事情,像是會議結束再回頭拿出來看。這時氣已經消了,就可以平靜地修改那封信,刪除情緒性字眼,用不帶偏見的中性文句代替,這時才適合發出去。」

吳惠瑜現在也還是這樣勸告同事,在氣頭上不要發信。

吳惠瑜剛進英特爾做業務助理時,起薪一萬一千元,但公司頻繁地為她調薪,曾經有四、五年的時間每年調薪兩次,每次調薪百分之二十五。「調得我士氣多麼高昂啊,深深感受到公司重視我,每半年就開心一次。這是美國人厲害的地方,給員工充分的努力動機,公司看績效調薪,告訴你:『We pay for performance, not for seniority.(我們為績效, 不是為資歷而付錢)』,不是活得愈久領得愈多。我深受影響,非常贊同這樣的做法,後來不管在哪裡當主管,也同樣如此對待我的下屬。」

書籍介紹

本文摘錄自《擊不倒你的,會使你更強大:從走唱小歌女到英特爾總經理,吳惠瑜把逆境活成喜劇的人生哲學》,天下雜誌出版

口述:吳惠瑜

文:王蘭芬

人生,總有意料之外的低潮與逆境來襲。

打倒人的往往不是磨難,而是信心與勇氣的不足。

起點再低,只要內心強大,就有機會活出不設限的生命高度!

如果你正在職場上受挫,在家庭與工作之間拉扯與摩擦,或正面臨身體或心靈上的苦痛折磨,讓你開始質疑自己的價值,那麼,請讓吳惠瑜與你分享她如雲霄飛車般的人生。

她37歲就在當時任職的全球第一大半導體廠英特爾台灣分公司,締造最年輕總經理、首位女性總經理的雙紀錄。曾被《天下雜誌》選為台灣企業界最有影響力的女人之一,數十年在不同崗位都有優異的職涯表現。