【關鍵專訪】金馬奇幻影展策展人楊晴絮：「跨夜場」就是與電影一夜情，睡後不理隨性Chill就好

倘若在今（2022）年3月10日，點開金馬影展的臉書粉專，或許許多人會一時覺得搞錯粉專，走到隔壁棚的動漫專區。

但定睛一看，「是的，你沒看錯」這句俗爛的廣告宣傳詞正適合拿來使用，向來給外界嚴肅莊重、文青感濃厚的金馬執委會，在奇幻影展獨有的「跨夜場」，首度推出動畫作品，選映《引爆摩天樓》、《世紀末的魔術師》、《瞳孔中的暗殺者》以及《EPISODE "ONE" 變小的名偵探》四部作品，一瞬間「柯南推理夜」真的引爆了社群話題，招來近3000人按讚、超過600次分享，成為「跨夜場」有史以來最熱的系列。

這匹奔放、自由、大膽、有趣的奇幻馬，旗下「跨夜場」有過驚悚、動作、邪典、異形、喜劇等類型作品，終於跨界來到動漫專區，會不會也同時召喚了每個人心中，都有的這句台詞：「唯一看透真相的，是外表看似小孩，智慧卻過於常人的，名偵探柯南！」

在響起這句台詞的同時，會發現，今年奇幻影展跨夜場，無論睡著也好，醒來也罷，那裡都會有搖搖欲墜的東京摩天樓，也有走入千禧年焦慮的魔術師，甚至更有夢迴遊樂園的暗殺者，而在背後暗自操盤的黑衣人，是金馬影展執行委員會影展部節目經理，同時也是金馬奇幻影展策展人楊晴絮。

這幾年，奇幻影展「跨夜場」單元，聲勢似乎逐漸與《洛基恐怖秀》、K歌場等活動齊名，儼然成為奇幻影展的招牌之一，「Cult夜場」、「惡夢John臨」、「血腥冰淇淋三部曲」等系列，都是廣大影迷夢醒時分的一往情深；啤酒、睡衣、頸枕、拖鞋等居家裝備，都是與電影共眠的必備良伴。

在台灣恐怕找不到第二個影展，擁有「跨夜場」無拘無束的夢遊經驗，而令人好奇的是，奇幻影展是如何發展成此獨樹一格的文化，此篇文章就以專訪楊晴絮為軸線，試圖輻射出專屬於跨夜場的奇幻異鄉。

Photo Credit: 楊晴絮提供 金馬奇幻影展策展人楊晴絮

Q：奇幻影展從何時開始舉辦跨夜場，當初為什麼會有跨夜場的想法？

楊晴絮：最開始是2013年，但那時跨夜場並非獨立單元，尚未定番成跨夜場，當年叫「失眠場」。

那時會想做跨夜放映，原因真的很單純，就只是想放拉斯馮提爾（Lars von Trier）的影集《醫院風雲》，但因為影集篇幅太長，假設一次連續放映六小時，大概就會佔掉一天，日場的場次沒那麼多，節目規劃就不太可能一天只放《醫院風雲》，會擠壓其他節目，就有點可惜，但又很想放《醫院風雲》，所以就玩玩看「跨夜」，就用「失眠場」包裝。

所以，最開始是從「失眠場」開始，雖然《醫院風雲》的反應還行，大家也覺得好玩，但並未想到要把這個形式做成固定單元，2014年就沒有延續下去。到了2015年，《所羅門的偽證》出了前後篇，那時覺得前後篇的片長很夠，就跟片商討論要不要再來玩跨夜，所以才又把2013年「失眠跨夜」的概念請出來。

其實，這年也沒有真正定番成所謂的「跨夜場」單元，因為《所羅門的偽證》是日本片，所以放在「東瀛」單元，只是純粹以「跨夜」的形式放映，也尚未自成一區。

2016年做了《瘋狂麥斯》前三部曲的跨夜放映，那時是擺在「影迷許願池」單元。「跨夜場」真正獨立成一個單元推廣，是2017年，放映《活人甡吃》、《終棘警探》、《世芥末日》的「血腥冰淇淋三部曲」。

以奇幻影展策展人的角度來看，影展會有經典重現、焦點影人、影迷許願池等單元，各式單元都會有很多想法、片單，至於跨夜場的形式單元，對我而言其實是最沒有壓力，有點像是「啊！我現在想到有什麼片子，篇幅夠長、夠有趣，就擺進『跨夜』試試看」。

不過，策劃「跨夜場」也會一直失敗，像是2018年碰到《七夜怪談》20週年，「貞子」形象當然是影史經典，所以在這個時間點，就想放《七夜怪談》、《咒怨》、《貞子VS伽椰子》三部組成跨夜。順著此脈絡，就要談這三部片的版權，但就會有片子拿不到放映權，只能忍痛拆掉，所以2018年跨夜場最後放的是《房間》、《大災難家》、《人生超友事》。

坦白說跨夜場就是這樣，或許有個脈絡，搭上一個契機，就能找出節目試試看、玩玩看。當然，它也比較自由，所以像是一開始的《醫院風雲》，真的就是很單純覺得好想放給大家看；又例如2016年，喬治米勒（George Miller）之前推出《瘋狂麥斯：憤怒道》掀起狂潮，或許大家沒看過正宗前三部曲，就把《迷霧追魂手》、《衝鋒飛車隊》、《衝鋒飛車隊續集》搭來跨夜放映。

像是2019年玩了雙跨夜場，一個是約翰卡本特（John Carpenter）的「啟示錄三部曲」；一個是《異形》一至四集。原因是當時約翰卡本特規劃成「焦點導演」單元，但片子太多了，一個焦點導演單元放不完，但是又都很想放給大家看，所以就將其中的三部作品拉到跨夜場單元；至於《異形》一至四集就真的是硬幹，當年適逢《異形》40週年，覺得連看非常過癮，才這樣做。

總結來說，跨夜場最棒的好處是，可以「理直氣壯」把這些能夠「集結成冊」的內容放給大家。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

Q：從上述脈絡檢視，跨夜場的選片類型基本上就是「沒有限制」，但在這種「沒有限制」中，你又該如何拿捏其中的選片標準？今年選放《柯南》劇場版又是經過什麼考量？碰上何種困難？

楊晴絮：對我來說，跨夜場的選片標準，真的就是沒有標準（大笑），這樣好像有點不負責任齁（再度大笑）。

老實說，奇幻影展的生成有點類似這樣，因為影展工作人員都會有私心想看的電影，最早的「影迷許願池」就是我們的私心（大笑），想看什麼，就自己找來放，《醫院風雲》就真的是我想在大銀幕連看，該怎麼辦？那就生一個「跨夜場」！