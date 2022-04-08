《尋找陳智雄》：曾被日本政府派駐印尼從事通譯，戰後協助印尼獨立運動，後投入台灣獨立運動

文字紀錄、撰文：黃金琳

編按：本文為《尋找陳智雄》放映座談，與談人有《尋找陳智雄》導演陳冠宇、拚場藝術家李文政、廖苡晴和李育昇、藝術工作者許雁婷、製作人黃惠玲、《尋找陳智雄》受訪人蔡寬裕先生和艾琳達女士。

陳智雄（1916-1963）是一位革命家，通曉六國語言，太平洋戰爭期間被日本政府派駐印尼從事通譯工作，戰後曾協助印尼獨立運動，之後回台投入台灣獨立運動，直到白色恐怖時期入獄被政府槍決。然而陳智雄在印尼的女兒Vonny（陳雅芳），卻從不知曉失蹤多年父親的下落。直到1978年一封信件的契機，展開她長達30多年的尋父歷程，陳智雄不凡而傳奇的生命故事得以重見天日。

陳冠宇執導的紀錄片《尋找陳智雄》，記述的便是Vonny尋找父親的故事，以及「拚場藝術撞擊」一群藝術家以此故事為原型，透過舞蹈、音樂、服裝造型跨界實驗，發展出兩個類劇場藝術作品《靈蹤》以及《勻境》的過程。影片記錄拚場藝術總監李文政與幼女的生活片段，對照陳智雄與Vonny父女顛沛的人生際遇，稚嫩的生命為沉重的議題帶來希望，像是提醒我們，民主和自由的生活從來就不是理所當然的。

攝影：陳又維，圖片提供：公視台語台。 2022年3月26日在二二八國家紀念館放映座談現場。左起公視台語台行銷企劃中心劉明堂、導演陳冠宇、台語台長呂東熹、拚場藝術家廖苡晴、李文政、受訪人蔡寬裕先生、艾琳達女士、拚場藝術家李育昇、台語顧問陳豐惠、製作人黃惠玲。

《尋找陳智雄》的拍攝背景

陳冠宇：當時本來是要拍「拚場」的另一個創作計畫《勻境》，勻境是出巡、繞境的意思，但是2021年5月突發的疫情，使這個繞境計畫無法成行，那時想說拍一下《靈蹤》，沒想到拍著拍著，陳智雄這個名字漸漸成為了生活裡的一部分，後來就正式確定轉拍《尋找陳智雄》這個主題。

李文政：我過去對台灣的歷史其實也不那麼了解，但是「拚場」的成立，其實就是為了向今天來到現場的艾琳達女士、蔡寬裕先生這樣的前輩致敬，我們想要做自由的人、民主的人，創作自由的作品。再來，希望能夠把歷史的線牽起來，陳智雄先生過世已經59年了，但是到目前為止並沒有太多相關的作品，我們去年演出《靈蹤》，今年又有《尋找陳智雄》的紀錄片正式播映，對我來說，這也是對我女兒的一個交代，當我們的下一代想要創作屬於他們的作品，回溯台灣的歷史，看到我們這一代人對於前輩的致敬，把歷史再傳下去。

許雁婷：做田野調查的時候，一位廟宇的師兄告訴我：「聲音可以打開一個世界，也可以破壞一個世界。」這句話和這部影片，甚至整個「拚場」想做的事情是連結在一起的，因為聲音是一種震動，一種能量，希望透過藝術創作能引發更多共振，讓更多人能一起了解過去，展望未來。

攝影：陳又維，圖片提供：公視台語台。 導演陳冠宇映後座談。

《靈蹤》計劃的概念發想？

李育昇：在紀錄片後半部有提到，陳智雄先生有一個悲壯的故事，他赴刑場的時候腳被打傷，他是被人拖曳出去槍決的，我們其實有考察到一些相互出入的說法，但無論如何，這個故事讓我聯想到傳統的大仙尪神偶，這種偶設計上沒有腳，要由操偶的人扛起大仙尪神偶演出。它相對應的意義像是我們後輩要扛著前輩未完成的志業，繼續前進，因此這個作品便取名為《靈蹤》。

從另一個角度來看，神明是比人還要高的存在，我們目前在拜的神明，很多都是來自中國的傳說，但是台灣在這3、400年間，其實也累積了很多台灣的故事，尤其是為了台灣的自由民主奉獻生命的前輩，留下很多傳奇故事，我們想將他們的精神轉變為台灣人能夠奉祀的台灣神，這就是《靈蹤》想要表達的概念。

攝影：簡子鑫，圖片提供：拚場藝術撞擊。 編舞家廖苡晴演出，背後為神將七爺八爺與陳智雄。

編舞家如何以舞蹈方式詮釋Vonny？

廖苡晴：《靈蹤》我們做了很紮實的田調，有大量的文本，請詩人寫詩，加上育昇設計的服裝和文政打造的空間，觀眾在進到表演現場時，透過場域中的線索，能夠理解這是什麼樣的地方，這對我的舞蹈的編排加乘很多。

我自己身為女兒，其實是直接看到了父親和女兒之間的關係，Vonny這麼思念父親，我要如何用身體表現出這種想念，讓觀眾知道我看到了父親，所以我是用女兒的心情去想像陳智雄被上銬，步履蹣跚的樣子，揣摩他的肢體和心情，在想像過程中一邊模擬一邊發展動作。扮演Vonny的時候，我心裡一直有東西在流動，從一個巫的角色進入中陰，再從這個第三者的角色轉化為女兒，看到陳智雄，我把所有儀式性的動作舞蹈化，然後用身體拆解。

攝影：簡子鑫，圖片提供：拚場藝術撞擊。 編舞家廖苡晴演出。

如何用藝術角度去詮釋陳智雄？

李育昇：從「拚場」的初衷談起，我們想以文化角度導入轉型正義。現在閱讀到的這些台灣過去的陳抗歷史，在現行體制中，還無法透過政府系統成為教育知識，或是歷史教育中不可或缺的環節，這其實蠻令人遺憾的。另一個點是我們其實抱持著台灣主權未定論的觀點，這很接近宗教概念的中陰，既是生又是死，是一個漂浮的定位。還原歷史場景不是我們做《靈蹤》的角度，所以我們選擇「中陰」這個比較想像性的空間，能把一些比較硬的政治或歷史議題放進去。

李文政：無論是從生活或創作來看，觀落陰都是很有趣的，它很像是穿越劇，一種台灣獨有的儀式。演出中我們讓飾演Vonny的苡晴進入中陰空間時綁上紅布，這樣知曉這項儀式的人一看就知道，喔她現在要去向他方，在前往另一個世界的路上。我們希望用這種台灣人很熟悉的宗教民俗儀式來說故事。

如何拍攝主角已經不在人世的紀錄片？

陳冠宇：以陳智雄的狀況來說，人已經不在了，相片也沒幾張，要呈現他的故事確實不容易。我們有點效仿拚場的處理方式，從觀落陰角度出發，轉換成影像方式呈現給觀眾。我們找了一對素人父女來飾演幼時的Vonny和陳智雄（姚量議 飾）。觀落陰的場景大多是出於想像，感覺那裡有一片海洋，前面有一些白茫茫的光線，所以用了黑場景和刮片效果，希望能讓觀眾有身歷其境的感覺。

黃惠玲：很感謝當年Vonny來到台灣有艾琳達和蔡寬裕幫忙，艾琳達當年是第一手經驗，因為她鍥而不捨陪伴幫忙Vonny，才有這些資料留下來。