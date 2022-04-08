2022/04/08,
歐洲

德情報局截獲俄羅斯士兵「聊天記錄」印證布查屠殺行動：「先審問那個士兵，再開槍打死他們」

德情報局截獲俄羅斯士兵「聊天記錄」印證布查屠殺行動：「先審問那個士兵，再開槍打死他們」
一名親俄羅斯軍隊的現役軍人站在遭轟炸的烏克蘭馬里烏波爾市。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

在過去一個月的戰爭中，俄羅斯的通訊系統出包比預期中來得多，一些無線電通話未經加密，無論是烏克蘭軍隊、外國情報機構，甚至只是業餘的無線電愛好者，都能輕易竊聽俄羅斯軍事通訊。

位於烏克蘭首都基輔西北方的城市布查日前遭俄軍佔據，當地居民有超過300多人遇難，雖然俄羅斯政府強烈否認是俄軍所為，但越來越多的證據證實了屠殺行動來自俄羅斯。德國《明鏡週刊》（Spiegel）7日報導，德國聯邦情報局（BND）監聽到兩通俄羅斯軍隊的無線通話，可以為俄軍在烏克蘭布查的屠殺行動提供新的證據。

雖然俄羅斯指控與布查有關的照片影片是烏克蘭「自導自演」，但《明鏡週刊》引述德國聯邦情報局掌握到的無線電通話，俄羅斯士兵在開槍前討論了他們如何審問烏克蘭士兵和平民。報導也指出，這些通話顯示，在布查的殺戮不是偶然的單獨事件，也不太可能是某個流氓士兵的踰矩行為。

報導指出，這些俄羅斯士兵在談論自己的暴行時，就像是在聊日常生活。在一次無線電對話中，有個男子說：

「你先審問那個士兵，然後再開槍打死他們。」

《明鏡週刊》也指出，俄羅斯軍人在通話中談到了在布查殺害平民的行為，其中一些細節與在當地拍攝到的影片資料中的某些屍體相吻合。像是另一次無線電通訊，一個俄羅斯的聲音說，他和另一名士兵如何射殺一個騎腳踏車的人。而根據《紐約時報》日前核實過的照片，一名男子仰臥在路旁，他的綠色自行車倒在他身邊，他的後腦勺被射穿了一個大洞。

德國聯邦情報局的資料還顯示，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）在布查的暴行中發揮了關鍵作用，該組織自2014年以來一直與親俄的頓巴斯地區分離份子有聯繫，並被指控在2015年在敘利亞犯下戰爭罪和侵犯人權行為。西方情報部門上個月表示，多達1000名該組織的傭兵正被部署到烏克蘭東部。

據《明鏡週刊》報導，德國情報部門還在對更多的無線通話資料進行評估，其中可能包括在烏克蘭其它地方截獲的俄軍通話，包括港口城市馬里烏波爾（Mariupol）及其周邊地區，該城市幾乎已被俄軍摧毀。

據悉，德國聯邦情報局已經在週三（6日）向負責的聯邦議院機構通報了有關訊息，但沒有提供消息來源，情報局拒絕就此事發表評論。

俄軍無線電通話不是第一次「被監聽」

英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）指出，俄羅斯在烏克蘭的戰爭明顯缺乏協調，除了有缺乏燃料、車輛故障情形，甚至連軍隊使用的無線電通訊都很差，只能臨時用未加密的高頻（HF）無線電進行遠程通訊，甚至還會用行動電話來通話。

《外交政策》也報導，在過去一個月的戰爭中，俄羅斯的通訊系統出包比預期中來得多，一些無線電通話未經加密，無論是烏克蘭軍隊、外國情報機構，甚至只是業餘的無線電愛好者，都能輕易竊聽俄羅斯軍事通訊。

美國官員和專家認為，俄羅斯沒有為長達數月的地面戰做好準備，也沒有因應烏克蘭狹長地理環境安排通訊，有些士兵沒有無線電可用，還從烏克蘭民眾手上搶走行動電話來用，加上俄羅斯加密系統的失敗，以致烏克蘭部隊得以攔截並干擾俄軍對話，甚至能定位俄羅斯將軍的位置。

《外交政策》指出，這或許能說明俄軍在這場戰爭中驚人的死亡人數，烏克蘭估計大約有1萬5000名俄羅斯人傷亡，已經超過了美國在伊拉克和阿富汗長達20年的戰爭中的損失。

《紐約時報》的調查人員與業餘無線電愛好者合作，攔截了俄羅斯軍隊之間的一些無線電談話，聽見了俄軍正討論對馬卡里夫住宅的襲擊，以及當烏克蘭軍隊偷襲時他們驚慌失措的聲音。

《泰晤士報》報導，一通來自代號為「Buran-30」的俄羅斯士兵的通話也被干擾，當他對著無線電說「回答清楚一點！」時，得到回應的只是一首輕快的口哨。

「Buran，回家吧」，無線電的另一端說，「做逃兵總比做肥料好。」

新聞來源

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責任編輯：黃筱歡
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