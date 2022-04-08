德情報局截獲俄羅斯士兵「聊天記錄」印證布查屠殺行動：「先審問那個士兵，再開槍打死他們」

位於烏克蘭首都基輔西北方的城市布查日前遭俄軍佔據，當地居民有超過300多人遇難，雖然俄羅斯政府強烈否認是俄軍所為，但 越來越多的證據證實了屠殺行動來自俄羅斯。 德國《明鏡週刊》（Spiegel）7日報導，德國聯邦情報局（BND）監聽到兩通俄羅斯軍隊的無線通話，可以為俄軍在烏克蘭布查的屠殺行動提供新的證據。

雖然俄羅斯指控與布查有關的照片影片是烏克蘭「自導自演」，但《明鏡週刊》引述德國聯邦情報局掌握到的無線電通話，俄羅斯士兵在開槍前討論了他們如何審問烏克蘭士兵和平民。報導也指出，這些通話顯示，在布查的殺戮不是偶然的單獨事件，也不太可能是某個流氓士兵的踰矩行為。

報導指出，這些 俄羅斯士兵在談論自己的暴行時，就像是在聊日常生活。 在一次無線電對話中 ，有個男子說：

「你先審 問那個士兵，然後再開槍打死他們。」

《明鏡週刊》也指出，俄羅斯軍人在通話中談到了在布查殺害平民的行為，其中一些細節與在當地拍攝到的影片資料中的某些屍體相吻合。像是另一次無線電通訊 ，一個俄羅斯的聲音說，他和另一名士兵如何射殺一個騎腳踏車的人。而根據《紐約時報》日前核實過的照片， 一名男子仰臥在路旁，他的綠色自行車倒在他身邊， 他的後腦勺被射穿了一個大洞。

“A corpse in a bright blue fleece lay hunched over the steering wheel of a crushed car. West out of #Bucha, a man lay dead on his back beside the road, his green bicycle toppled beside him. He bore a large hole in the back of his skull.” @carlottagall https://t.co/yKTvavpnqn — Shashank Bengali (@SBengali) April 3, 2022

德國聯邦情報局的資料還顯示，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）在布查的暴行中發揮了關鍵作用，該組織自2014年以來一直與親俄的頓巴斯地區分離份子有聯繫，並被指控在2015年在敘利亞犯下戰爭罪和侵犯人權行為。西方情報部門上個月表示，多達1000名該組織的傭兵正被部署到烏克蘭東部。

據《明鏡週刊》報導，德國情報部門還在對更多的無線通話資料進行評估，其中可能包括在烏克蘭其它地方截獲的俄軍通話，包括港口城市馬里烏波爾（Mariupol） 及其周邊地區，該城市幾乎已被俄軍摧毀。

據悉，德國聯邦情報局已經在週三（6日）向負責的聯邦議院機構通報了有關訊息，但沒有提供消息來源，情報局拒絕就此事發表評論。

#breaking: German intelligence has intercepted radio transmissions from Russian military officers in which murders of civilians in Butscha were discussed. Some of them are said to be related to specific corpses photographed in Bucha. @derspiegel https://t.co/reSyYrpSwl — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) April 7, 2022

俄軍無線電通話不是第一次「被監聽」

英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）指出， 俄羅斯在烏克蘭的戰爭明顯缺乏協調，除了有缺乏燃料、車輛故障情形，甚至連軍隊使用的無線電通訊都 很差，只能臨時用 未加密的高頻（HF）無線電 進行遠程通訊，甚至還會用行動電話來通話。

《外交政策》也報導，在過去一個月的戰爭中，俄羅斯的通訊系統出包比預期中來得多，一些無線電通話未經加密，無論是烏克蘭軍隊、外國情報機構，甚至只是業餘的無線電愛好者，都能輕易竊聽俄羅斯軍事通訊。

美國官員和專家認為，俄羅斯沒有為長達數月的地面戰做好準備，也沒有因應烏克蘭狹長地理環境安排通訊，有些士兵沒有無線電可用，還從烏克蘭民眾手上搶走行動電話來用， 加上 俄羅斯加密系統的失敗 ，以致烏克蘭部隊得以攔截並干擾俄軍對話，甚至能定位俄羅斯將軍的位置。

Russia’s encrypted military phones aren’t working. So they’ve resorted to stealing phones from Ukrainians. https://t.co/CbY68eZb4L — Alexa O'Brien (@alexadobrien) March 23, 2022

《外交政策》指出，這或許能說明俄軍在這場戰爭中驚人的死亡人數，烏克蘭估計大約有1萬5000名俄羅斯人傷亡，已經超過了美國在伊拉克和阿富汗長達20年的戰爭中的損失。

《紐約時報》的調查人員與業餘無線電愛好者合作，攔截了俄羅斯軍隊之間的一些無線電談話，聽見了俄軍正討論對馬卡里夫住宅的襲擊，以及當烏克蘭軍隊偷襲時他們驚慌失措的聲音。

《泰晤士報》報導，一通來自代號為「 Buran-30」 的俄羅斯士兵的通話也被干擾，當他對著無線電說「回答 清楚一點！」時，得到回應的只是一首輕快的口哨。

「Buran，回家吧」，無線電的另一端說，「 做逃兵總比做肥料好。」

“Buran, go home.

It's better to be a deserter than fertilizer”



This is remarkable.



https://t.co/q6ySjES55I — Phil Klay (@PhilKlay) March 24, 2022

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責任編輯：黃筱歡

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