央行推「第二戶限貸」等措施加大力度打房，是否會讓房市退回冷凍期？

自去（2021）年不動產熱潮所產生的民怨沸騰，內政部與中央等高階主管機關不斷在積極地設法抑制，越來越嚴苛，越來越刁鑽，從法令政策到央行配合的槓桿限制，讓市場無論是建設賣方、消費買方與投資置產客，都相當擔憂後市會否因此受到衝擊而影響買氣跟行情。

本（4）月央行總裁再次預告不排除更進一步的信用管制，也表示目前還有空間可以這麼做，尤其要先針對那些房價上漲熱區來下重手，若正式執行上路的話，將對目前的市況會產生不小的打擊。

以新售建案來說，只要具有一定經驗的從業人員都會知道，一個案子的銷售速度決定在於投資動機的比例高低，因此可想而知，當經濟或不動產的景氣環境越趨向這樣的市場，就一定會賣得快，反之若氛圍買氣沒有那麼踴躍的時候，消費者大多都會是剛需或自住首購居多，那麼銷況就會比較艱辛些。

透過近兩年的狀況來看，以抗通膨置產或短期投機轉售為主力的買方非常多，甚至有能者多重同時期大量購屋、搶房、新手或較為年輕的族群也想趁此賺一筆、或是不斷複製循環獲利模式的人等等。建商所供給的貨源有超過7成以上的量都被類似的對象所囊括去了，最明顯的證據可從仲介所成交大量預售換約的數據可得知。

那麼問題來了，這與第二戶限貸會有何關連性呢？

預售屋所使用的槓桿是比新成屋跟中古屋還高，因為建設期的分段付款，你不需要一下子就拿出兩至三成的現金，大多建案付到簽約金後就可丟到市場上來找下一手買方來賺取價差，即使合約上明文限制換約時間或不可換約，但對仲介的交易模式彈性都可以解套來提前出售。換言之有不少人為了想從不動產上來賺快錢，但又沒有一定程度的資金實力，就會以此模式來當作獲利手段，然而食髓知味後就會越來越貪心。

可他們卻忽略掉的一件可怕的事，假設你沒有想過會不會在某段時間或什麼環境變化，導致再也沒有人想去接手這些房子，或不願意承受瞬間提高的價差空間時，你該怎麼辦？你手上所持有的待售物件你有辦法全部交屋貸款嗎？你有足夠的籌碼來做超長期置產嗎？你有足夠的人頭來全數登記嗎？

當整體市場上這樣類型的投資客越多時，央行的信用管制效益就會越大，這在台灣房地產的發展史中不是沒有出現過。以近10年最慘痛的打擊，就是在2014年奢侈稅正式上路的時候，自2011年起就開始熱絡流行的預售轉賣，雖然當時期的房價膨脹速度與賣方的價差空間沒有現在那麼誇張，但也就是在政策與信管的雙打其下，讓那些滿手房子想賺更多的投機客無法交屋，被迫無奈又不甘心就這樣賠上大筆違約金之下，只好將那些不能貸款的物件一一斷頭殺頭求售。

當時這種狀況並非只是單一案例，是整個氛圍都是如此，最後則導致將近三年的買氣冷凍期，自住客不急，真實有需求的買方不是慢慢看就是等著跌價，幾乎所有在第一線上的新建案無論品牌地點有多夯，要完銷都得撐上個幾年，想要賣得快更是不可能的任務，能順銷就已經是老天賞飯吃了。

如今加大力度的信用管制會否產生與過去曾經類似的狀況，只能說機率頗高，但現在的營造成本漲得誇張又無法可影響，土地價格也以驚人的速度在膨脹，建商開發的售價地板就在那，即使投資市場受到衝擊，真正損失最大的還是那些過度投機與貪心的人。因為建商可以撐，畢竟一個建案的建設期都需耗時數年，就算沒買氣慢慢等到成屋至少都總有賣掉的那一天。可投資客卻不是如此了，限制貸款會把你僅有的籌碼榨乾，到最後就得要走上急著拋售掉那原本捨不得賣的燙手山芋。

在不動產的通路循環面中，投資氛圍越熱，仲介投報效益最高，其次代銷，爾後才是建商；反之若是景氣冷淡，建商風險最低，其次代銷，而最難生存的就變成是仲介了。所以同是處在一個被打擊後的市場之中，即便建設公司因資金壓力要降價，那在整個環環相扣中也是最後順序的那一個，槓桿就是如此，越缺錢的人就會殺越快。

從此也可得知一個較為健康的心態是，無論要投資什麼產品，槓桿的原則就是在避險，而非投機。再怎麼有實力的人或企業，都會以此放大財富結構，可他們並不是因為本金不夠而來借錢。但大多散戶或韭菜卻是本末倒置，因實力不足所以想放大槓桿比例來賺取價差。那麼如果你是秉持這種觀念，也許偶有嘗到甜頭的時候，但夜路走多了，還是會遇到鬼的。

有不少人還是樂觀地認為著不管政府再怎麼打房，央行再怎麼限制，對房市來說依然是雷聲大雨點小，甚至還是無法忍耐壓抑住那投機與買房慾。其實對此應該要有著正確的投資心態跟思維，在獲利與風險中選一個對自己最為平衡的方式才是妥善的財富配置方案，無腦跟風、貪心不足、獅子大開口、想賺到最大值，這些都是導致最後會壓垮自己的稻草。

並非市場上的消費者都有親身經歷過那不好過的環境氛圍，但往往真正的贏家，都是能夠在最關鍵的時刻安全下庄的人。

本文經丁丁的房產人生雜記授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航