【大人學】抱怨實在太有用，所以你該省著用

內容口述：姚詩豪

整理：陳建閔

我們投稿信箱時常會收到許多聽眾與讀友的提問，我發現裡面有好幾封信都跟「抱怨」有關，比方說抱怨跟另一半的相處、跟同事的相處、跟老闆的相處、或是抱怨自己的人生有許多不如人意的地方等等。

所有人都知道，「抱怨」不能解決問題，但是為什麼大家遭遇困難，第一時間還是選擇了抱怨呢？

抱怨實在太療癒

因為把這些鳥事講出來，朋友會給予鼓勵或安慰，甚至是一起同仇敵愾。於是我們被療癒了，隔天又有力量面對這個殘酷的世界。

我發現這種常態性抱怨同一件事的人，他們的工作、生活、婚姻關係通常都非常穩固，他們已經不想、也無法改變了，抱怨只是一種生活中的紓壓方式，能夠瞬間宣洩情緒與壓力，讓我們有勇氣面對明天，而且跟吸毒一樣，會上癮的。

但是抱怨是改變的大敵

倒不是說不要抱怨，當我遇到生活中一些狗屁倒灶的事，回家也會抱怨，我並不認為成熟大人就要把自己變成一個道德標準非常高的完人。

但我認為應該減少抱怨的原因是「它太有用了！」會讓人不想改變。

我認為抱怨有兩種，第一種抱怨是無妨的，另一種就要小心了。

1. 突發性的生活鳥事

某次買外帶咖啡，店員把我的姓「姚」寫成了「堯」，我強調是「女+兆=姚」但她還是聽不懂，我只好請她把「桃子的桃」字的木字旁，改成女字旁，結果店員竟然大笑，說：「世界上哪有這個字！」。

我回家之後也是抱怨了一下，這個年輕人國文程度太爛不說，竟然還自信滿滿說沒這個字，也太傻眼。

這種突發事件，未來再發生的機率不高，就是剛好碰到了這種鳥事，這時候抱怨是健康的，除了抒發情緒，抱怨給親朋好友聽聽有時候也蠻搞笑的。

2. 系統性、大環境的挫折

另外一種抱怨，則來自於「持續性的挫折」。例如婆媳問題、或工作環境讓你難以忍受。當事人日復一日需要跟朋友抱怨相同的事情。

這就是我們要特別小心的狀況。遇到常態性的問題，又用抱怨暫時解決情緒，平衡身心後，心中的情緒就無法升溫到「讓你不得不改變的燃點」。

就像一缸水燒到80度後降溫，又反覆加熱，永遠維持在高溫環境，但就是無法沸騰昇華。

人生很短，遇到系統性與大環境的事情，如果用抱怨的方式得過且過，是一件非常可惜的事情。

妥善利用「抱怨的力量」才能發揮改變的力量

跟大家分享一下，我遇到不如意的事情時，我會做幾件事情：

1. 把情緒記錄下來

之前Joe 有一集節目 提到：成熟大人的指標之一，就是情緒的低波動性。如果你的情緒長期沒有太大波動，就表示你越來越了解世界運作的原則。

所以我會記錄自己的情緒，把當下那種不爽、憤怒的心情與想法記錄下來，再去回溯一下，同一件事引發的情緒是不是持續發生，如果有，那就表示我在這系統性的大環境下必須做出改變了。

比方說，我發現自己常常因為加班而產生抱怨，並且維持一段很長的時間，那我就知道，該是解決「系統化問題」而非「習慣性抱怨」的時候到了。

2. 觀察聽你抱怨的對象反應

當我們在抱怨時，也要觀察一下對方的反應，例如跟朋友抱怨一件事，他會幫我分析，給我回饋，那就還好；如果對方開始不耐煩，甚至還酸了你，代表你可能一直在抱怨同類的事件。

這也是一個需要警覺的現象，是不是自己陷入了大環境或系統性的挫折而沒有發覺。

3. 設定明確的目標

小時候在學騎腳踏車的時候，很長一段時間一直摔倒，爸爸就說：「你越害怕摔倒，就會越注意地板，這樣越騎不好，你應該看著遠方的目標」。

人生也是這樣，總是會有低潮期，很容易看任何事情都不爽，可是當你把注意力放在遠方的目標上，現在遇到的那些挫折就都只是過程，越過就可以了。

趁現在找個有熱情的目標吧，無論是職場上、人際關係或家庭都好，相信對抱怨的狀況會有所改善。

總結

分享給大家一句作家王小波說過的話：「人的一切痛苦，本質上都是對自己的無能的憤怒。」我想說的是，抱怨不是什麼罪大惡極的壞習慣，會抱怨是正常的，只是我們不能讓它成為我們的習慣。

因發明白色LED而獲得諾貝爾獎的中村修二，得獎前曾遭遇任職企業很多的鄙視與羞辱，但他把這些挫折累積的憤怒轉化為成功的動力，最終獲得全球科學界的認同。他曾說：「憤怒是我全部的動因，如果沒有憋一肚子氣，就不會成功。」

如果真的有什麼不滿，把這些珍貴的「不滿之氣」累積起來，它會迫使你去反思，借力使力，對大環境或系統做出改善，大膽地做出改變，別再靠吸食「抱怨鴉片」過日子了。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航