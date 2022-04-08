傑克森順利成為美國首位非裔女性大法官，為美最高法院多元化設下里程碑

美國參議院於昨（7）日以53票對47票通過凱坦吉．傑克森（Ketanji Brown Jackson）出任美國最高法院大法官一案。使她成為美國233年史上首位非裔女性大法官，也兌現拜登2020年競選時要讓最高法院實現多元化的承諾。

《美聯社》報導，主持本次投票的副總統賀錦麗（Kamala Harris）離開國會大廈時說道：「欣喜若狂，深受感動！」

美國總統拜登也隨後在推特上表示：「我們在讓最高法院展現美國多元性的道路上又邁出一步。」

Judge Jackson’s confirmation was a historic moment for our nation. We’ve taken another step toward making our highest court reflect the diversity of America. She will be an incredible Justice, and I was honored to share this moment with her. pic.twitter.com/K8SAh25NL5 — President Biden (@POTUS) April 7, 2022

上個（3）月參議院的聽證會中，傑克森提到父母在種族隔離問題上的掙扎，並表示父母身處的那個年代裡，黑人學生並不被允許與白人上學。她說道：「是父母教我努力工作、教會了我堅持。他們告訴我，在這個偉大的國家裡，一切都有可能。」

傑克森畢業於哈佛法學院，在法律界也擁有豐富經驗。她曾任聯邦上訴法官、聯邦地區法院法官、美國量刑委員會（U.S. Sentencing Commission）成員，也曾擔任聯邦公設辯護人。

傑克森上任後將成為美國最高法院中第3位非裔大法官，以及第6名女性大法官。未來她將加入索托梅爾（Sonia Sotomayo）、凱根（Elena Kagan） 、 巴雷特（Amy Coney Barrett）3位女性大法官的行列，開啟最高法院首次有4位女性大法官任職的新氣象。

本次結果，將能使美國民主黨獲得一次喘息的機會。過去，民主黨人曾與川普在提名巴雷特一案上有過三次激烈的爭執，隨著巴雷特順利上位，共和黨也鞏固了最高法院保守派占多數的局面。

傑克森將於今（2022）年夏天接替即自由派大法官布瑞爾（Stephen Breyer）的位置，順利保下自由派在最高法院中原有的地位，席次上維持保守派6席，自由派3席。

儘管傑克森仍舊無法打破自由派處於劣勢的情況，不過她將能透過終生任期來發揮她的影響力。

《BBC》指出，即使傑克森的意見並非多數見解，她也能藉由私下與其他大法官的互動，為法庭帶來影響。如若最高法院意識形態平衡有朝一日發生變化，也有機會通過不同意見實現新的法律原則。

此前，保守人士指責傑克森「心慈手軟」，輕判犯下兒童色情罪的被告；更指控她擔任量刑委員時，呼籲減輕對某些罪行的處罰。不過支持者認為，傑克森上任後能為法庭帶來不同視角，尤其是刑事訴訟案件方面。

儘管保守派對她提出猛烈批評，傑克森最終還是贏得三張共和黨選票，分別由共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）、穆考斯基（Lisa Murkowski）、羅姆尼（Mitt Romney）投下贊成票，打破參議院民主黨與共和黨議員各占50人的僵持局面。

柯林斯向《CNN》指出，傑克森成為大法官可以增加人們對於司法獨立以及正直的信心，並有助於最高法院遠離政治紛爭帶來的影響。「這是我處理最高法院提名的方式之一，因為它與司法提名程序政治化這種令人不安的趨勢背道而馳。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範