2022/04/08,
政治

從彭定康到林鄭：香港政府首長民望30年

從彭定康到林鄭：香港政府首長民望30年
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

又換人了。對未來，得一個期望：不論對象是誰，這個調查還要繼續做下去。

文：梁啟智

好像可以埋單計數。

從一九九二年四月開始，香港民意研究計劃便一直追蹤調查香港政府首長的市民評分，從末代港督到一屆又一屆的特區行政長官，上個月剛好三十年。

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數據上有兩個現象是我每次教書都會提到的。第一，自特區成立以來，每一任特首的民望都是卸任時比上任時低。第二，自特區成立以來，每一任特首的卸任時民望都是比上一任低。這兩個現象讓我們不得不思考：到底是做的那些人有問題，還是那個位置本身的設定有問題？

順帶一提，近年常常遇到有市民提意見，認為給零分不足以表達他們的不滿，要求設立「負分」制度。可知道，民調道理上必然要提供對等選擇。要設立「負分」並非不可，只是如果把量尺由「零至一百分」改為「負一百至正一百分」，那麼「合格」就要由五十分改為零分，以示公平。後來研究所真的試辦一次，我記得調查前我猜想出來的結果會反而對被評分者有利，因為決心給「負一百分」的人會比正常情況下給零分的少，結果也是如此。

又換人了。對未來，得一個期望：不論對象是誰，這個調查還要繼續做下去。

（標題為編輯所擬，原標題為「香港政府首長民望 30 年」）

文章獲作者授權轉載，原文看作者Patreon

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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